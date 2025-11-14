Policie zadržela vlivného muže pardubické politiky, dříve podporoval ČSSD

Milan Zlinský
David Půlpán
,
  9:28
Leoš Malina býval okresním šéfem ČSSD. Stál u zrodu sdružení Žijeme Pardubice, které je součástí radniční koalice. Za odměnu se stal předsedou představenstva firmy VAK. V úterý ho však zadržela policie a zahájila jeho stíhání. Malina rezignoval na post ve vodárnách.

Radnice Pardubice | foto: Radek Kalhous

Bez deseti dnů přesně po dvou letech navštívili sídlo pardubické společnosti Vodovody a kanalizace policisté. Opět prohledávali kanceláře a paradoxně opět jim nešlo o firmu, ve které vlastní 41,8 procent akcií město.

V listopadu 2023 je zajímala kancelář bývalého primátora Pardubic a tehdejšího radního Martina Charváta toho času z hnutí ANO. Vyšetřovali ho kvůli stavbě parkovacího domu a zrovna v pondělí se bývalý ředitel firmy VAK Pardubice dozvěděl, že půjde před soud.

V úterý se kriminalisté přišli podívat do kanceláře šéfa představenstva Leoše Maliny. A opět je nezajímala činnost, kterou pro vodárny dělal. „Podepsal jsem mlčenlivost, tak nevím, co mohu říct. Ráno kolem šesté mně volali. Nechtějí nás pustit do kanceláří. Asi v tom figurujeme jenom nějak okrajově, tím, že dotyčný seděl u nás, tak zasahují i u nás,“ uvedl pro ČTK ředitel VAK Pardubice František Masař.

Policisté zasahovali ve vodárnách i na správě ŘSD

To, že jeho pocit bude zřejmě správný, dokazovalo i to, že policisté pod vedením Okresního státního zastupitelství v Pardubicích zasahovali ve stejné chvíli i v sídle Ředitelství silnic a dálnic v Praze a také v pobočce státní firmy v Hradci Králové.

„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ uvedl mluvčí policejního útvaru NCOZ Jaroslav Ibehej.

Policie po razii na ŘSD obvinila 12 lidí a pět firem, zadržení jsou na svobodě

Není tak jasné, z čeho policisté Malinu viní. Ovšem v registru smluv lze najít dokumenty, které všechny zmíněné hráče propojuje. Královéhradeckou správu ŘSD a podnikatele Leoše Malinu spojují hned dvě zakázky. Malinova firma Gwendara v roce 2023 vyhrála soutěž ŘSD na zajištění administrativy majetkoprávní činnosti v Královéhradeckém kraji. Požadovala za zakázku 995 tisíc korun bez DPH, přesně tolik, kolik ŘSD předpokládalo. Jediný konkurent, pardubická společnost ROAD-PLAN, chtěl jen o tři tisíce korun více.

Už v prosinci 2021 se v podobné soutěži ŘSD na zajištění pozemků na Jičínsku objevila stejná dvojice. I tehdy Gwendara vyhrála, a to nabídkou pouhých tří set korun pod předpokládanou cenou 993 tisíc. ROAD-PLAN požadoval o sedm tisíc korun více a třetí účastník byl jen dva a půl tisíce nad očekávanými náklady.

Leoš Malina sám v úterý potvrdil, že je proti němu zahájeno trestní stíhání a že nesouvisí s firmou VAK Pardubice. „Odmítá, co mu policie klade za vinu. Nyní se k věci nebude s ohledem na probíhající vyšetřování více vyjadřovat,“ uvedla jeho advokátka Hana Burianová.

Zadržení Maliny může mít dopad na pardubickou politiku

Leoš Malina byl pro většinu veřejnosti neznámým politikem. Pohyboval se spíše v ústraní. MF DNES o něm psala v dubnu 2019 v souvislosti s jeho štědrým darem, který dal tehdejší ČSSD. Během pár měsíců poslal do stranické pokladny skoro půl milionu korun, přitom jeho doložitelné příjmy nebyly nijak vysoké.

„Nemůžete politiku dělat proto, že z ní chcete něco brát. Jsem sociální demokrat a nejsem typ člověka, který by to dělal účelově,“ řekl tehdy Malina, který však nebyl schopen doložit, kde na dary vzal peníze. „Pracoval jsem na projektech v Praze jako projektový manažer a měl jsem z toho příjem,“ uvedl. Návrh redakce, aby tyto příjmy tedy doložil, odmítl.

Okresní šéf ČSSD dal straně statisíce, ale není zřejmé, kde je vzal

„Ale to je přece moje soukromá záležitost, jestli jsem někomu peníze dal nebo nedal. Já jsem normální zaměstnanec, k tomu mám svoji společnost a k tomu řídím některé projekty v Praze,“ uvedl tehdy politik, kterého do společnosti VAK nominovalo uskupení Žijeme Pardubice. To založil a velí mu náměstek primátora Jakub Rychtecký. S Malinou úzce spolupracoval už v ČSSD a ve zmíněném článku jeho činnost hájil.

„Pan Malina nám s kampaní velmi pomohl, a to nejen finančně, ale i svou prací. Jeho finančních příspěvků si velmi vážím, protože nám výrazně pomohly. Vydělal si je jako úspěšný projektový manažer, v tomto problém nevidím,“ řekl Rychtecký.

Otázka tedy je, jak budou na věc reagovat další koaliční partneři. Radní za Společně pro Pardubice František Brendl, který je zároveň místopředsedou představenstva VAK, ze situace nadšený není.

„Je to šílené, stále to nemá konce. Jeden den se dozvíme, že bývalí kolegové půjdou před soud, další den si policie odvede Leoše Malinu. Těžko říct, co bude dál. Důsledky to mít bude, každý ví, že Leoš je s Kubou Rychteckým od nepaměti. My si teď ale hlavně budeme muset na firmě říct, kdo ji bude řídit,“ uvedl Brendl, který zvažuje vytvoření koalice se Žijeme Pardubice pro příští komunální volby. Ty se konají už za necelý rok.

14. listopadu 2025  9:28

