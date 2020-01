Leo Express v Pardubickém kraji zůstane, dostane ale pokutu

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický po jednání s vedením společnosti Leo Express Tenders oznámil, že firma, která od prosince provozuje dvě tratě na Orlickoústecku, odstranila nedostatky.

Ještě na začátku ledna přitom hrozil společnosti výpovědí. Ta už nehrozí, i tak ale kraj počítá se sankcemi. Ty mají být vyčísleny do konce března.

„V tuto chvíli lze říci, že dopravce dodržuje jízdní časy, což je samozřejmě základ všeho. Do konce minulého týdne měly být odstraněny problémy s topením, byl doplněn personální stav stevardů, takže by nemělo docházet k tomu, že by byly jednotky neobsazené,“ uvedl Netolický.

Postoj vedení Pardubického kraje je vůči novému dopravci minimálně velkorysý. Podle podepsané smlouvy totiž firma dodnes neplní klíčové požadavky.

Cestující se skutečně dočkali modernějších vozů, polstrovaných sedadel a až na výjimky jim funguje i wi-fi připojení. Jenže dodnes lidé ve vlaku nevědí to zásadní - která bude příští zastávka a bez znalosti tratě nemohou dát ani znamení, že chtějí vystoupit.

Vlak tak musí zastavovat všude, i když někde má stavět jen na znamení. Chybí jakýkoliv displej, který by cestující informoval. Ve smlouvě kraje s Leo Expressem je přitom napsáno jasně, že informační systém má mimo jiné zobrazovat číslo spoje, cílovou stanici, zpoždění, tarifní zónu.

Dopravce měl dost času tím vozy vybavit. Jenže Leo Express tvrdí, že firma tuto povinnost navzdory smlouvě splnit nemusela.



„Se zástupci kraje bylo předem dohodnuto, že zobrazovací systém bude dodán po výluce, která je na trati plánována do konce měsíce dubna,“ uvedl tiskový mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Dodal, že firma nyní pracuje na variantě dočasného řešení, kdy by byly zastávky hlášeny pomocí reproduktorů. Jenže i to je podivné - funkční audio systém hlásící zastávky podle smlouvy ve vozech měl být už v polovině prosince.

A jsou tu další resty. Společnost Leo Express se ve smlouvě zavázala, že vozidlo bude zvnějšku označeno na čele vlaku a na každé straně každého vozidla elektronickými směrovými tabulemi. Místo toho je za tmavým oknem strčená papírová cedule, které si málokdo všimne.



Firma podcenila personál

Mnohem horší ale je, že Leo Express se pustil do provozování dvou tratí bez toho, aby sehnal dostatek personálu. Chybí zkušení průvodčí, cestující si stěžovali, že ve vozech buď to nejsou nebo svoji práci neumějí.

Starosta Letohradu a šéf dopravního výboru krajského zastupitelstva Petr Fiala má ke službám stevardů výhrady.

„Pokud se přistoupilo ke změně dopravce a byla slibována vyšší kvalita, tak jsem si přál, aby to tak bylo. Lepších služeb lze dosáhnout jen s kvalitním personálem. Pro mne bylo zásadní, aby na soupravách byl stevard a aby to byl stevard, který něco umí a zná,“ uvedl Fiala.

Ten podle svých slov chce věřit, že nyní dojde k významnému zlepšení. „Vyškolili nové lidi, pokud ale nejsou z oboru, tak jim to bude chvíli trvat. Jestli se toto vyřeší a doplní informační systém, mělo by to být v pořádku,“ uvedl Fiala.

Stevardi měli donedávna také problém s načtením karty Iredo. Firma tvrdí, že systém je nyní v pořádku.



Cestující ale mají i další stížnosti. Leo Express společně s Pardubickým krajem zavedly spoj, který každý pátek, sobotu a neděli ráno jede z Wroclawi do Prahy a večer se vrací.

Potíže jsou hned dvě. V prvé řadě je vlak jedoucí z Polska do Prahy tak plný, že lidé nastupující v Pardubickém kraji ve vozech musí stát a v minulých týdnech měli dokonce potíže se do nich dostat. To už by mělo být podle kraje vyřešeno.

Pak tu je ale druhá otázka - není moc pochopitelné, proč kraj dotuje spoj, který umožňuje Polákům pohodlnou návštěvu Prahy, ale na výlet do Wroclawi se nehodí, pokud tam člověk nechce přespat.

Peníze z pokuty půjdou do komfortu cestujících, tvrdí kraj

Kraj oznámil, že uplatní proti firmě Leo Express sankce. „Na jejich vyčíslení musíme počkat po uplynutí 90 dní od počátku platnosti smlouvy. V tuto chvíli jsme domluveni, že objem sankce bude investován do dalšího zlepšování služeb pro cestující,“ uvedl hejtman Martin Netolický.



„Nedostatky, které se vyskytly pro začátku provozu, jsme odstranili, případně jsme se s krajem dohodli na jejich řešení. Kontroly provedené krajem na našich vlacích proběhly bez problémů,“ řekl ředitel Leo Express pro Českou republiku a Slovensko Jakub Svoboda.