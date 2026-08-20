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Ucpaným místem se musíme doslova prokutat, říká kardiolog o srdečních tepnách

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  9:49
Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického...

Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického centra AGEL v Pardubicích. (19. srpna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického...
Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického...
Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického...
Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického...
8 fotografií
Akutních infarktů, které lékaři řeší katetrizačními zákroky, postupně ubývá, naopak přibývá starších pacientů se složitějším a dlouhodobým postižením srdečních tepen. Kardiolog Vojtěch Novotný z Pardubic vybudoval v Česku první specializovaný program pro tzv. chronické uzávěry tepen a jako jediný Čech předvádí tyto extrémně složité zákroky v přímých přenosech před stovkami špičkových kardiologů z celého světa.

Lékaři podle Novotného operovali i tepny, které byly neprůchodné 20 let. Kardiologického centrum AGEL v Pardubicích ročně provede zhruba 3 000 až 3 500 operací na dvou katetrizačních sálech. Z toho je asi 1 300 až 1 500 zákroků, při nichž lékaři tepny zprůchodňují nebo jinak ošetřují.

Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického centra AGEL v Pardubicích. (19. srpna 2026)
Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického centra AGEL v Pardubicích. (19. srpna 2026)
Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického centra AGEL v Pardubicích. (19. srpna 2026)
Kardiolog Vojtěch Novotný při zákroku na katetrizačním sále Kardiologického centra AGEL v Pardubicích. (19. srpna 2026)
8 fotografií

„Trošku ubývá typických akutních infarktů. Naopak přibývá výkonů u starších pacientů, kteří už prodělali třeba první infarkt, mají stenty nebo bypassy. Jejich tepny jsou pak difuzně postižené, takže tam není jedno zúžené místo, ale spíš taková spleť různých zúžení,“ popsal Novotný.

Pardubické pracoviště se specializuje také na léčbu dlouhodobě neprůchodných věnčitých tepen. „U pacientů dojde většinou k postupnému uzávěru tepny. Oni to třeba nemusí vnímat nějak dramaticky, ale spíš tak plíživě. Pak se dostanou na vyšetření, zjistí se, že mají třeba jednu nebo víc tepen zavřených,“ řekl Novotný.

Zprůchodnění tepen může trvat až čtyři hodiny

Zprůchodnění chronicky uzavřených tepen je podle Novotného technicky složité. Výkon průměrně trvá hodinu a půl až dvě hodiny, ve výjimečných případech může trvat až čtyři hodiny. „My se třeba musíme nejdřív tím ucpaným místem doslova prokutat, protože tam je tkáň ztvrdlá,“ řekl lékař. Kromě běžných nástrojů proto využívají pokročilé techniky a někdy postupují k ucpanému místu z obou stran.

Podle Novotného se pardubickému týmu daří zprůchodnit zhruba 90 procent dlouhodobě neprůchodných srdečních tepen. Úspěšnost ale závisí na konkrétním nálezu.

Unikátní zákrok. Pacientovi v Pardubicích vyléčili zvápenatělé srdeční tepny

Nejčastějším příznakem problémů s průchodností srdečních tepen je, že se člověk zadýchá při činnostech, při kterých se dřív nezadýchával. „Jak to jde plíživě, tak si na to lidi často zvyknou. Hlavně se projevuje dušnost, bolest na hrudi při námaze, nevýkonnost,“ řekl kardiolog.

Dušnost a zhoršené dýchání trápily i Milenu Štěrbovou z Pardubic, která měla problémy i v klidu a v noci nemohla spát vleže. Obtíže se postupně zhoršovaly a omezovaly ji také při běžném pohybu, například při chůzi do schodů. Kvůli dvěma ucpaným tepnám podstoupila dva zákroky, díky kterým se mohla vrátit k běžným aktivitám. „Už nemusím při spaní sedět. Chodím normálně do schodů, s kamarádkou bereme hůlky a skutečně chodíme dost pěšky,“ řekla osmdesátiletá žena.

Kromě léčby dlouhodobě neprůchodných tepen se kardiolog Novotný zaměřuje také na složité katetrizační zákroky u pacientů s vysokým rizikem.

„Týká se to jak pacientů, kteří třeba nemůžou podstoupit operaci srdce, takzvaný bypass, protože je to prostě pro ně příliš rizikové a tu operaci by nepřežili,“ uvedl Novotný, první český kardiolog přijatý do prestižního evropského EuroCTO Clubu, který sdružuje intervenční kardiology z celé Evropy specializující se na léčbu chronických uzávěrů koronárních tepen.

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