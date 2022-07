Pardubická nemocnice čeká perné léto, přebírá pacienty chrudimské interny

Krajská nemocnice v Pardubicích musela se začátkem prázdnin převzít velkou část pacientů z lůžkového oddělení interny Chrudimské nemocnice, která se kvůli nedostatku lékařů uzavřela.

„Dopad se bude týkat všech interních oddělení, mám na mysli internu, kardiologii, infekci, plicní, kožní, sekundárně urologii a chirurgii. Dále dramaticky stoupne tlak na lůžka intenzivní péče, která jsme se pokusili posílit,“ řekl na jednání krajského zastupitelstva Jiří Skalický, který je pověřen řízením Pardubické nemocnice.

Dodal, že pardubickou internu posílí zdravotní sestry z Chrudimi. Sloužící lékaři na interně a kardiologii budou podle něj bez možnosti odvolání rozhodovat, kam budou v případě potřeby pacienti umístěni, pokud budou zůstávat v Pardubické nemocnici.

„Všichni primáři dotčených oddělení dostali povinnost držet volná lůžka během ÚPS (ústavní pohotovostní služby) na to, aby tam mohli být pacienti hospitalizováni,“ uvedl Skalický.

Zdravotníkům v Pardubické nemocnici se vyhlídka na příchod dalších pacientů ze sousední nemocnice nelíbí.

Během předminulého týdne všichni lékaři interního oddělení Pardubické nemocnice vypověděli dohody, na základě kterých zajišťují ústavní pohotovostní službu. Minulý se k nim přidali lékaři z plicního oddělení a infekčního oddělení.

Lékaři podle Skalického chtějí finančně ocenit za to, že během prázdnin zátěž vydrží.

Náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN) si nemyslí, že by lékaři na pardubické interně byli už nyní přetíženi. Ve srovnání s rokem 2019 v období od ledna do května letošního roku odvedli podle ní méně výkonů.

„Oni mají o deset procent nižší produkci než v roce 2019, takže o přetížení nemůže být řeč,“ řekla Matoušková.

Vedle lékařů je problém také s lůžky

Kromě lékařů musí Pardubická nemocnice zajistit, aby pro pacienty bylo dostatek lůžek. I to bude problém. Pomoci k tomu mají podle Skalického krajská zařízení následné péče.

„Aby pacienti s interní problematikou byli pokud možno rychle přijímání na tato zařízení,“ uvedl Skalický s tím, že pomáhat by mělo i oddělení LDN v Chrudimi.

Klíčové podle Skalického je to, že v Chrudimi bude pracovat internista pro denní ambulanci. „To znamená, že bude k dispozici pro chod chirurgie a ARO. Pokud by byl zde problém, tak by to dopadlo na naši chirurgii, ale to je vyřešeno,“ uvedl Skalický.

Zatím není jasné, zda nápor na interní obory Pardubické nemocnice potrvá do konce srpna, anebo bude pokračovat i poté. Původně vedení Pardubického kraje totiž hovořilo o tom, že uzavření lůžkové části interny v Chrudimi potrvá dva měsíce, nyní už kvůli nedostatku lékařů nechce slibovat, že v září bude vše fungovat tak, jak má.

„Nebudu říkat datum, protože ho nejsem schopna garantovat,“ řekla Matoušková s tím, že lékaře nemocnice i kraj usilovně shání. Konkrétně uvedla, že se vedou jednání se třemi lékaři včetně těch s nejvyšší kvalifikací L3.

Potíže s nedostatkem internistů jsou v celé zemi, v Chrudimi začaly už před rokem, od loňského září tamní interna omezuje provoz příjmové ambulance. Na konci letošního března pak odešel dlouholetý primář Tomáš Tomek.

Kvůli zprávám o uzavření interny v Chrudimi lidé podepisují petici na podporu nemocnice a zastupitelé města oznámili, že Chrudim v krizové variantě nemocnici převezme. Pardubický kraj to odmítl s tím, že taková varianta nepřichází v úvahu.

„Téma uzavření nemocnice či převzetí od Pardubického kraje nikdy nebylo, není a nebude na stole. Garantujeme nejen vedení města, ale i všem pacientům další fungování a rozvoj nemocnice. Kraj je jediným poskytovatelem akutní lůžkové péče v regionu, což je nespornou výhodou krajského zdravotnictví,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD).