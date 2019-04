Řidiči kamionů ignorují zákaz vjezdu do Lázní Bohdaneč, značení kritizují

Do zákazové značky na začátku Lázní Bohdaneč se řítí kamion. Od Prahy jede ještě poměrně rozjetý, ovšem hned na začátku obce řidič prudce šlape na brzdu.

Bohdanečtí strážníci ho okamžitě zastavují. Až do neděle nemá s kamionem v jediném lázeňském městě Pardubického kraje co dělat, protože v centru se opravuje kruhová křižovatka.

Před pátečním polednem je jedním z chycených řidičů i Daniel Vaněk z Opavy. Vrací se z Německa a domů to má ještě kolem 270 kilometrů.

„Jasně, že je ta značka malá. Nehledě na to, že měli dát na dálnici nápis, že vjezd sem je pro kamiony zakázaný, ale oni to dají tři metry před zákaz. To je systém na hlavu postavený. Kdo má čuchat, že je to vyvěšené na internetu. To má být značené na cestě. Značení v České republice je neskutečně, neskutečně hnusné,“ rozčiloval se Vaněk.

Zřejmě přehlédl i značení v Rohovládově Bělé, o dvě vesnice dříve, kde ještě mohl na poslední chvíli odbočit na Přelouč a pokračovat do Pardubic odtud.

Hned první den zákazu vjezdu do centra Lázní Bohdaneč uložili strážníci 38 pokut na místě a několik dalších řidičů poslali k projednání do správního řízení.

Celkem za tři dny dny udělili více než sto pokut, na místě to může být až za dva tisíce korun. „Kdybych přišel ještě o body, tak jsem na infarkt, kvůli takové ptákovině,“ dodal rozčileně Vaněk.

Městští policisté jsou ale přesvědčeni, že je změna na trase značena dostatečně.

Vyznačená objízdná trasa pro nákladní auta nad 7,5 tun je od středy 10. dubna do neděle 14. dubna svedena přes Přelouč jak od Pardubic, tak od dálnice D11.

„Čtyři kilometry před vjezdem do Bohdanče jsou předzvěsti, v Rohovládově Bělé musí odbočit, ale oni to neudělají. Někteří si značky nevšimnou, jiní to prostě risknou s tím, že projedou, protože spěchají s vykládkou. I to nám tady přiznali,“ říká strážník Michal Jelínek.

Některým řidičům ovšem hrozí ještě vyšší trest ve správním řízení. „Jeden řidič vjel na pozemek, poničil trávník a pozemek,“ říká vrchní strážník bohdanečské městské policie Petr Mikulenka.

Řidiči osobáků to zkoušejí přes pěší zónu

Obyvatelé bočních bohdanečských ulic, jimiž nyní vede objížďka pro auta do 7,5 tuny, jsou z chování řidičů roztrpčení. Když kamion strážníkům unikne a projede až tam, jen tak tak kličkuje úzkými uličkami mezi domky.

„Před námi si kamion úplně nadjel na druhou stranu, aby se do ulice vůbec dostal. Policie je nenechá projet, takže odsud velká auta couvají. Už aby ta objížďka skončila,“ řekla starší obyvatelka.

Přímo přes centrum to ale zkoušejí i řidiči menších aut. „Nejen kamioňáci, ale i ostatní řidiči si myslí, že projedou. A tak to zkouší přes pěší zónu na náměstí, pak musejí vjet silničářům na vyfrézovaný úsek, místy je to neskutečné jednání ze strany některých řidičů,“ uzavírá Mikulenka.