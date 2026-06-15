Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Les návěstidel a stožárů jako na dlani. Nad českotřebovským uzlem se otevřela lávka

Autor:
  17:50
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z kabiny lokomotivy. Po dnešku by však šotouši mohli dodat, že těsně za ní následuje nová lávka nad největším železničním uzlem v České Třebové. Pod měděnou pavučinou trolejí je odtud jako na dlani vidět les návěstidel a stožárů, pod kterými jezdí vlaky.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obyvatelé České Třebové mířící do zaměstnání v průmyslové zóně už nemusejí absolvovat pomyslnou stezku odvahy v podchodu pod železniční tratí. Správa železnic (SŽ) totiž v pondělí krátce po druhé hodině odpoledne otevřela pěším novou lávku nad kolejištěm.

I když je ocelová lávka přístupná zatím jen bez výtahu a z jedné strany je osazena pouze provizorním schodištěm, první zvědavci na sebe nenechali krátce po otevření dlouho čekat. Lákalo je, jaký je z více než 100 metrů dlouhého přemostění výhled na největší železniční uzel v zemi.

„Je to nádhera. A ten svěží vzduch!“ řekl ve spěchu kráčejí pár vracející se z práce v průmyslové zóně.

Nová lávka přes železniční koridor v České Třebové (15. června 2026)
Nová lávka přes železniční koridor v České Třebové (15. června 2026)
Nová lávka přes železniční koridor v České Třebové (15. června 2026)
Nová lávka přes železniční koridor v České Třebové (15. června 2026)
17 fotografií

Někteří se dokonce vrátili do dětských let. „Pamatuji si ještě starý most, který tu stál před elektrifikací trati. Jako děti jsme na něj chodili pozorovat vlaky. Tehdy ještě jezdily parní lokomotivy a říkalo se, že kouř z nich pomáhá proti černému kašli. Ani jsem nečekal, že se dočkám jeho nástupce v podobě této krásné lávky,“ podělil se o své vzpomínky pan Karel, který na lávku vystoupal navzdory tomu, že chodí o berlích.

Lidé musí lávku zdolávat zatím po svých, neboť není zcela dokončena. Výtahy tu nainstalují až v druhé půlce roku.

Ještě dopoledne se na lávce pohybovali úředníci Dopravního a energetického stavebního úřadu, kteří lávku z hlediska bezpečnosti posoudili a uvedli formálně do zkušebního provozu. „Ten potrvá do příští technické přejímky, která nastane po osazení definitivního schodiště na straně průmyslové zóny do konce roku,“ řekl Radomil Novák, investiční náměstek Správy železnic, který má modernizaci železničního uzlu za zhruba 20 miliard korun na starost.

Starým podchodem povedou sítě

Zatímco blíž k nádraží mohli stavbaři na lávku osadit široké ocelové schodiště, na opačně straně se musejí lidé smířit zatím jen s provizorním schodištěm připomínajícím pevnější konstrukci lešení.

Má to svůj důvod. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám a zachování vstupu do starého podchodu museli dělníci postavit subtilnější schodiště, které se k lávce vejde. Novému širokému schodišti na straně u Semanína bránil vchod do starého podchodu. Ten je ode dneška uzavřen.

„Teď jsme k němu dávali zábrany, aby do něj nikdo nechodil a z druhé strany zrovna vycházel ještě jeden cyklista, takže to budeme muset ještě párkrát zkontrolovat,“ usmál se stavbyvedoucí Filip Andrš, jehož muži začnou vchod do podchodu tento týden bourat.

„Na jeho místě vyroste základová konstrukce pro nové schodiště s vyhlídkovou plošinou. To budeme mít hotové letos v září. Výtahy dobudujeme do konce roku,“ dodal Andrš.

Podchod přijde celý zasypat, povedou v něm jen kabelové trasy a další inženýrské sítě. „Ze starého podchodu bude de facto kolektor pro vedení sítí a produktovodů. My do něj vložíme technologie a technické sítě, postavíme šachty a poté ho zasypeme,“ vysvětlil Novák.

Samotná lávka váží přibližně 130 tun, schodiště pak dalších 70 tun. Nosnost lávky je 500 kilogramů na metr čtvereční. Konstrukce, která překlenuje celé kolejiště, se skládá ze tří dílů, přičemž každý dílec má obloukovitý tvar. „Je to trochu jako jízda na horské dráze,“ řekl muž, který si lávku projel na elektrokoloběžce.

Lávka jako atrakce i ráj pro šotouše

Podle mluvčího města Jiřího Holého se může lávka stát novou turistickou atrakcí města. „Lávku ocení nejenom místní, ale také návštěvníci města. Do České Třebové se sjíždějí šotouši z celé republiky, takže určitě je to místo, kde můžou fotografovat projíždějící vlaky a vlastně pozorovat i samotnou přestavbu železničního uzlu, která bude ještě několik let pokračovat,“ řekl Holý k nové atrakci, ze které budou mít železniční nadšenci práce na největší investici v dějinách novodobé železnice jako na dlani.

Po dokončení převezme nové přemostění nad kolejemi stejně jako v Pardubicích správa a údržba města. „V tuto chvíli probíhají jednání mezi městem a Správou železnic, tak abychom od všeho měli veškerou dokumentaci i pro případnou reklamaci. Město bude především zajišťovat běžný provoz a úklid. Kromě revizí budeme odklízet sníh, výměnu nefunkčních světel a podobně,“ dodal Holý.

Lávka nad kolejištěm v České Třebové je kompletní, stanici už řídí počítač

Lávka bude do konce roku osazena z každé strany dvěma reliéfy lokomotiv. Radní České Třebové již dříve odsouhlasili návrh vizuálního řešení posvěceného městským architektem. Teď je návrh v procesu schvalování na Správě železnic. Po odsouhlasení se začnou reliéfy vyrábět.

„Z pohledu od Korada by na schodišťové věži měla být vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Vectron. Jedná se o symboly dvou epoch železniční dopravy,“ řekl už dříve mluvčí České Třebové.

9. dubna 2026

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kam se čtyřmi miliony kubíků zeminy? ŘSD představilo plán pro novou silnici na Brno

Klenbový most na exteritoriální dálnici mezi Jevíčkem a Bělou u Jevíčka

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo starostům závěry dokumentace EIA k nové silnici I/73, která má propojit Svitavy s Brnem. Po prázdninách se uskuteční veřejné projednání. Poprvé má být...

Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...

Pár svými hrátkami v autě vzbudil pozornost sousedů, problém ale strážníci vidí jinde

ilustrační snímek

Kuriózní oznámení řešili o víkendu pardubičtí strážníci. Obyvatele bytového domu na sídlišti Dukla v Pardubicích rozčílilo dlouho nastartované auto stojící pod okny, které rušilo noční klid. Když...

Pardubice přežily, Nymburk vyprovodily s výpraskem. Finále rozhodne sedmý zápas

Pardubičtí basketbalisté se radují z výhry nad Nymburkem v šestém finále.

Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86:57, zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v...

Nejstarší mumie v Česku i vzácné meče. Muzeum má expozici na světové úrovni

Muzeum v Moravské Třebové prošlo během dvou let proměnou za 90 milionů....

Muzeum v Moravské Třebové prošlo během dvou let proměnou za 90 milionů. Návštěvníkům se otevřela moderní expozice dokumentující dávné cesty obchodníka a donátora Ludwiga Holzmaistera. Některé...

Les návěstidel a stožárů jako na dlani. Nad českotřebovským uzlem se otevřela lávka

Nová lávka přes železniční koridor v České Třebové (15. června 2026)

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z kabiny lokomotivy. Po dnešku by však šotouši mohli dodat, že těsně za ní následuje nová lávka nad největším železničním uzlem v České Třebové. Pod měděnou...

15. června 2026  17:50

Postižený muž za pár stovek „pronajal“ bezdomovcům svůj byt, pak radši nocoval jinde

Za pětistovku si pronajali byt od postiženého muže

Neobvyklý případ dvou neomalených bezdomovců museli nedávno řešit strážníci v Pardubicích. Muž a žena tam přesvědčili mentálně postiženého, aby jim za pětistovku „pronajal“ svůj byt v chráněném...

15. června 2026  13:48

Hologramy, animace i nové exponáty. Život na tvrzi Bouda přibližují technologie

Dělostřelecká tvrz Bouda má vchodový srub K-S 22a v podobě, jakou měl v roce...

Tvrz Bouda prošla modernizací interiérů vchodového srubu KS-22a, ve kterém se otevřela nová prohlídková trasa. Život obránců na tvrzi přibližuje nový film, animace i holografická projekce. Do...

15. června 2026  10:10

Díky fanouškům neskončí železniční točna ve šrotu. Míří do muzea v Dolní Lipce

Vizualizace železničního muzea, které v Dolní Lipce postaví Pardubický kraj.

Radní Pardubického kraje schválili nákup železniční točny, která byla demontována před 22 lety z depa Masarykova nádraží v Praze a uskladněna v železničním muzeu u Rakovníka. V novém železničním...

14. června 2026  9:17,  aktualizováno  16:12

Pardubice přežily, Nymburk vyprovodily s výpraskem. Finále rozhodne sedmý zápas

Pardubičtí basketbalisté se radují z výhry nad Nymburkem v šestém finále.

Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86:57, zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v...

13. června 2026  19:45

Kam se čtyřmi miliony kubíků zeminy? ŘSD představilo plán pro novou silnici na Brno

Klenbový most na exteritoriální dálnici mezi Jevíčkem a Bělou u Jevíčka

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo starostům závěry dokumentace EIA k nové silnici I/73, která má propojit Svitavy s Brnem. Po prázdninách se uskuteční veřejné projednání. Poprvé má být...

13. června 2026  8:32

Pardubice v NBL čelí titulovému mečbolu. Plná hala nám dodá energii, burcuje kouč

Pardubický kouč Jan Šotnar dává instrukce svým svěřencům ve třetím finále Maxa...

Před necelým týdnem sledovalo domácí zápasy Pardubic ve finále play off proti obhájcům titulu z Nymburka úhrnem 2 800 lidí. Po strop narvaná hala Dašická s koncentrovanými decibely podpory má být pro...

13. června 2026  7:47

Chrudim jako taneční srdce republiky. V pohybu byly všechny generace

Akce Roztancuj Českou republiku 2026 v pátek dopoledna zaplnila Resselovo...

Stovky dětí, ale i lidí všech generací zaplnily v pátek dopoledne Resselovo náměstí v Chrudimi, aby podpořily projekt Roztancuj Českou republiku 2026. Děti s úsměvem opakovaly taneční kroky, dospělí...

12. června 2026  17:21

Litomyšlský festival začíná a představí novinky. Prezidentem bude Hrůša

Česká filharmonie a dirigent Jakub Hrůša na festivalu Smetanova Litomyšl

Koncertem České filharmonie odstartuje v pátek večer šedesátý osmý ročník festivalu Smetanova Litomyšl, který potrvá až do 5. července a nabídne bezmála padesát pořadů pro více než třicet tisíc...

12. června 2026  9:35

Nymburk se oklepal a jasně porazil Pardubice. Ve finále má mečbol

Ondřej Sehnal rozehrává míč v pátém finálovém zápase.

Nymburští basketbalisté zvítězili v pátém finále Maxa NBL doma nad Pardubicemi 92:71, ujali se v sérii vedení 3:2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou. O celkově 21....

11. června 2026  20:31,  aktualizováno  22:41

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

VIDEO: Moderní mytí fasády hokejové areny. V Pardubicích to hravě zvládly drony

Dron umývá fasádu administrativní budovy hokejové arény v Pardubicích.

Drony dnes díky mnoha senzorům a umělé inteligenci zvládají širokou škálu specializovaných úkolů. Kromě natáčení a focení z ptačí perspektivy se uplatní v řadě oborů. Hasičům pomáhají vyhledávat...

11. června 2026  16:47

Všude výkaly a moč, žádný přístup k vodě. Chov prasat na Svitavsku vyšetřuje policie

Metro.cz
ilustrační snímek

Kvůli chovu zvířat v nevhodných podmínkách na Svitavsku zahájila policie trestní stíhání dvou lidí a dvou firem. Podle veterinářů bylo po kontrole koncem loňského roku nutné z hospodářství odebrat z...

11. června 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.