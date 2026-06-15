Obyvatelé České Třebové mířící do zaměstnání v průmyslové zóně už nemusejí absolvovat pomyslnou stezku odvahy v podchodu pod železniční tratí. Správa železnic (SŽ) totiž v pondělí krátce po druhé hodině odpoledne otevřela pěším novou lávku nad kolejištěm.
I když je ocelová lávka přístupná zatím jen bez výtahu a z jedné strany je osazena pouze provizorním schodištěm, první zvědavci na sebe nenechali krátce po otevření dlouho čekat. Lákalo je, jaký je z více než 100 metrů dlouhého přemostění výhled na největší železniční uzel v zemi.
„Je to nádhera. A ten svěží vzduch!“ řekl ve spěchu kráčejí pár vracející se z práce v průmyslové zóně.
Někteří se dokonce vrátili do dětských let. „Pamatuji si ještě starý most, který tu stál před elektrifikací trati. Jako děti jsme na něj chodili pozorovat vlaky. Tehdy ještě jezdily parní lokomotivy a říkalo se, že kouř z nich pomáhá proti černému kašli. Ani jsem nečekal, že se dočkám jeho nástupce v podobě této krásné lávky,“ podělil se o své vzpomínky pan Karel, který na lávku vystoupal navzdory tomu, že chodí o berlích.
Lidé musí lávku zdolávat zatím po svých, neboť není zcela dokončena. Výtahy tu nainstalují až v druhé půlce roku.
Ještě dopoledne se na lávce pohybovali úředníci Dopravního a energetického stavebního úřadu, kteří lávku z hlediska bezpečnosti posoudili a uvedli formálně do zkušebního provozu. „Ten potrvá do příští technické přejímky, která nastane po osazení definitivního schodiště na straně průmyslové zóny do konce roku,“ řekl Radomil Novák, investiční náměstek Správy železnic, který má modernizaci železničního uzlu za zhruba 20 miliard korun na starost.
Starým podchodem povedou sítě
Zatímco blíž k nádraží mohli stavbaři na lávku osadit široké ocelové schodiště, na opačně straně se musejí lidé smířit zatím jen s provizorním schodištěm připomínajícím pevnější konstrukci lešení.
Má to svůj důvod. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám a zachování vstupu do starého podchodu museli dělníci postavit subtilnější schodiště, které se k lávce vejde. Novému širokému schodišti na straně u Semanína bránil vchod do starého podchodu. Ten je ode dneška uzavřen.
„Teď jsme k němu dávali zábrany, aby do něj nikdo nechodil a z druhé strany zrovna vycházel ještě jeden cyklista, takže to budeme muset ještě párkrát zkontrolovat,“ usmál se stavbyvedoucí Filip Andrš, jehož muži začnou vchod do podchodu tento týden bourat.
„Na jeho místě vyroste základová konstrukce pro nové schodiště s vyhlídkovou plošinou. To budeme mít hotové letos v září. Výtahy dobudujeme do konce roku,“ dodal Andrš.
Podchod přijde celý zasypat, povedou v něm jen kabelové trasy a další inženýrské sítě. „Ze starého podchodu bude de facto kolektor pro vedení sítí a produktovodů. My do něj vložíme technologie a technické sítě, postavíme šachty a poté ho zasypeme,“ vysvětlil Novák.
Samotná lávka váží přibližně 130 tun, schodiště pak dalších 70 tun. Nosnost lávky je 500 kilogramů na metr čtvereční. Konstrukce, která překlenuje celé kolejiště, se skládá ze tří dílů, přičemž každý dílec má obloukovitý tvar. „Je to trochu jako jízda na horské dráze,“ řekl muž, který si lávku projel na elektrokoloběžce.
Lávka jako atrakce i ráj pro šotouše
Podle mluvčího města Jiřího Holého se může lávka stát novou turistickou atrakcí města. „Lávku ocení nejenom místní, ale také návštěvníci města. Do České Třebové se sjíždějí šotouši z celé republiky, takže určitě je to místo, kde můžou fotografovat projíždějící vlaky a vlastně pozorovat i samotnou přestavbu železničního uzlu, která bude ještě několik let pokračovat,“ řekl Holý k nové atrakci, ze které budou mít železniční nadšenci práce na největší investici v dějinách novodobé železnice jako na dlani.
Po dokončení převezme nové přemostění nad kolejemi stejně jako v Pardubicích správa a údržba města. „V tuto chvíli probíhají jednání mezi městem a Správou železnic, tak abychom od všeho měli veškerou dokumentaci i pro případnou reklamaci. Město bude především zajišťovat běžný provoz a úklid. Kromě revizí budeme odklízet sníh, výměnu nefunkčních světel a podobně,“ dodal Holý.
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Lávka nad kolejištěm v České Třebové je kompletní, stanici už řídí počítač
Lávka bude do konce roku osazena z každé strany dvěma reliéfy lokomotiv. Radní České Třebové již dříve odsouhlasili návrh vizuálního řešení posvěceného městským architektem. Teď je návrh v procesu schvalování na Správě železnic. Po odsouhlasení se začnou reliéfy vyrábět.
„Z pohledu od Korada by na schodišťové věži měla být vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Vectron. Jedná se o symboly dvou epoch železniční dopravy,“ řekl už dříve mluvčí České Třebové.
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9. dubna 2026