Lávka nad kolejištěm v České Třebové je kompletní, stanici už řídí počítač

  18:39
Přestavba železničního uzlu v České Třebové po více než roce trvajících prací získává první kontury. Stavbaři dnes s pomocí těžkotonážního jeřábu usadili poslední díl nové lávky pro pěší, jejíž součástí bude unikátní vyhlídková plošina pro fanoušky železnice.

Pokud půjde všechno, jak má, už za dva měsíce se nad spletitým kolejištěm jednoho z největších železničních uzlu v zemi otevře veřejnosti nová, více než 100 metrů dlouhá lávka pro pěší spojující dvě části města historicky rozděleného železnicí.

Stavba nového nadchodu, která je součástí rozsáhlé přestavby uzlu za téměř 20 miliard, ve čtvrtek odpoledne postoupila do důležité fáze. Rameno obřího jeřábu s nosností 650 tun osadilo na betonové pilíře třetí díl lávky o hmotnosti 27 tun.

„Usazení posledního dílce lávky nebylo úplně jednoduché. Ačkoli jde o nejkratší část, která má na délku přes 23 metrů, pracujeme v poměrně stísněných podmínkách. Pro jeřáb musela být přes koleje vybudovaná zpevněná plocha a navíc kvůli trakčnímu vedení se musela celá konstrukce vhodně nasměrovat, aby nedošlo k přetržení zcela nové troleje,“ řekl Radomil Novák, investiční náměstek Správy železnic, který má modernizaci železničního uzlu na starost.

Kromě zkušeného jeřábníka byla v pozoru parta dělníků, která pomocí lan na jeřábu zavěšenou ocelovou konstrukci jistila proti poryvům větru tak, aby o trakční vedení nezavadila.

Modernizace českotřebovského uzlu je v plném proudu. Stavbaři ve čtvrtek usadili na betonové pilíře třetí dílec více než 100 metrů dlouhé lávky pro pěší. (9. dubna 2026)
Na rozdíl od prvních dvou dílců nemusel být prakticky omezen ani provoz frekventovaným uzlem, kterým denně projede kolem 500 vlaků. „Česká Třebová je natolik rozlehlou stanicí, že lze postavit mnoho variantních cest, kterými mohou vlaky projet. Výjimkou byl druhý dílec nad dopravními kolejemi, který jsme kvůli co nejmenšímu omezení usazovali v nočních hodinách z úterka na středu,“ dodal Novák k lávce o celkové hmotnosti 170 tun včetně schodišť a výtahových šachet.

Celá lávka začne veřejnosti sloužit už v půlce června. Osazena však bude pouze dočasnými schodišti do doby, než bude zdemolován stávající podchod. Ten poslouží do budoucna pouze jako prostup pro kabelové a jiné sítě. V závěru roku budou do betonových šachet osazeny i výtahy, které zpřístupní lávku i vozíčkářům nebo maminkám s kočárky.

Lávka, která ve zhruba stejné úrovni nahradí nevábný podchod, se dočká i neobvyklé vyhlídkové plošiny, ze které bude českotřebovské nádraží jako na dlani. Lávka se tak stane novým turistickým lákadlem, které ocení hlavně příznivci železnice. Osazena bude totiž na každé straně dvěma reliéfy lokomotiv. Radní České Třebové již odsouhlasili návrh vizuálního řešení posvěceného městským architektem.

„Z pohledu od Korada by na schodišťové věži měla být vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Vectron. Jedná se o symboly dvou epoch železniční dopravy,“ řekl už dříve mluvčí České Třebové Jiří Holý.

Provoz stanice řídí počítač

Velká změna nastala v řízení chodu nádraží. Provoz stanice je od konce března řízen počítačem pomocí provizorního zabezpečovacího zařízení, které nahradilo původní analogové zabezpečovací zařízení, které bylo unikátním zařízením v celém tehdejším Československu.

„Bylo to první takto ovládané zabezpečovací zařízení, řízené číslicovými povely, a to v době, kdy neexistovaly počítače, jak je známe dnes. Zapojení reléovky do provozu probíhalo postupně mezi 7. 12. 1970 do 24. 2. 1971,“ uvedl pro Českotřebovský deník železniční badatel Pavel Stejskal.

O unikátnosti zařízení svědčí mimo jiné fakt, že se stalo cílem mnohých exkurzí, a to i ze zahraničí. „Byly zde návštěvy například z Německa, Kuby, Indie, tehdejšího Sovětského svazu a Polska,“ dodal Stejskal.

Vedení města i kraje usiluje o to, aby číslicová reléovka s indikačním panelem a dalším zařízením na stavědle byla zachována jako muzejní exponát. Provizorní zabezpečovací zařízení bude sloužit ještě několik let, než řízení provozu celé stanice převezme dispečerské pracoviště v Praze.

Práce na uzlu se začaly dotýkat i samotného města. Pro auta je zcela uzavřen průjezd pod koridorem nedaleko parku Javorka, kde začala výšková přeložka stávajícího vodovodního řadu a plynovodu.

Tišší provoz vlaků díky protihlukovým stěnám

Na jaře začala také stavba odvodňovací kanalizace v Sadové ulici s minimálním omezením pro dopravu. „Práce se poté přesunou do prostoru Besedy a poté budou pokračovat přes ulice Habrmanova, Nové náměstí a Pražského. Tam už budou částečná omezení provozu potřeba. V ulici Felixova dojde poté k úplné uzavírce,“ upozornil mluvčí České Třebové k pracím, které začaly v půlce března a potrvají do léta.

Samotných cestujících se modernizace uzlu plánovaná na šest let zatím nedotkne. Ještě příští rok je vyhrazen přípravným pracím, po kterých bude následovat kompletní rekonstrukce osobního nádraží. V té době budou v provozu již dvě zcela nová nástupiště, ke kterým stavaři nyní prodlužují stávající podchod.

Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek dojde k náhradě desítek kilometrů drátů trakčního vedení. Rychlost vlaků se na průjezdu stanicí zvýší z 60 na 80 km/h.

Po modernizaci se lepšího komfortu díky novým nástupištím a výtahům dočkají nejen cestující, ale i obyvatelé České Třebové, kteří se mohou těšit na tišší provoz vlaků díky protihlukovým stěnám. Modernizaci českotřebovského železničního uzlu mají na starost firmy Eurovia CZ, STRABAG Rail, Chládek a Tintěra, Pardubice a Elektrizace železnic Praha.

3. března 2025



