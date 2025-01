Lávka z přednádraží do Pernerky budí emoce, aktivisté se zlobí kvůli stromům

Na jedné straně ulice obří obchodní centrum. Na druhé vlakové nádraží a autobusový terminál. Jako logické se zdá, že obě místa musí spojit mimoúrovňový chodník. A to se také v případě pardubické Palackého třídy stane. Přesto projekt budí až nepochopitelně vypjaté emoce.

„Nyní jsou mezi bývalým lihovarem, na jehož místě má Pernerka vyrůst, a nádražím čtyři průjezdné silniční pruhy plus jeden odbočovací. Přibude pak další odbočovací do obchodního centra. Přijde mi jako bláznivé, aby přes takovouto dálnici vedl pouhý přechod,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Jeho názor se zdá jako celkem racionální. Přesto přípravu stavby, kterou bude financovat developerská skupina Redstone, doprovází kontroverze. Ta vznikla především ve chvíli, kdy městská komise architektů nadchod nedoporučila. Podle Miroslava Seinera ze spolku Chráníme stromy je s podivem, že radní i zastupitelé ignorovali doporučení expertů. Komise architektů a urbanistů navrhovala v lokalitě přechody.

„Byl ignorován i názor právníka odboru majetku a investic, který vysloveně zastupitelům doporučil, aby se nejprve se záměrem seznámili,“ řekl Seiner.

Spolek prý není primárně proti lávce, ale vadí mu, že zastupitelé schválili věcné břemeno, které investor potřebuje pro stavbu, a víc se o podobu lávky nestarali. „Tady jde o to, že lávka může mít varianty. Ty nebyly veřejně projednány. Mělo dojít ke spojení názoru veřejnosti, názoru odborníků a nemělo to být uděláno tímhle doslova diletantským způsobem,“ řekl Seiner.

Kvůli lávce padnou dvě vzrostlé lípy

Spolek také upozorňuje na to, že bude nutné skácet dvě lípy a další čtyři bude potřeba prořezat. Investor za to sice slibuje náhradní výsadbu, hodnotu vzrostlých stromů tím ale podle Seinera nenahradí.

„Rozvoj města nejsou jenom nové stavby. Rozvoj města je také údržba veřejné zeleně. Stavba se rychleji postaví a rychleji zbourá. Trvá, než strom vzroste do své ekologické hodnoty a do své estetické hodnoty,“ dodal Seiner.

Investici chce skupina Redstone dokončit do tří let od zahájení výstavby, která podle všeho začne už letos na jaře. S lávkou nemá žádný problém třeba náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice. A to i přesto, že politik potvrdil, že komise architektů považuje lávku za překonaný architektonický prvek a podle nich by tam stačil přechod.

„Z pohledu samosprávy už s tím nic neuděláme, mají kladné stanovisko stavebního úřadu. Vedení města mělo možnost lávku vidět, byla nám představena. Osobně s ní problém nemám. Asi ji budu využívat, za mě je v pohodě. Za peníze investora se zlepší infrastruktura města,“ řekl René Živný.

Zdá se tak, že příběh končí a olomoucká firma nadchod postaví. „Nová lávka umožní pěším návštěvníkům galerie pohodlnou, ale především bezpečnou cestu nad frekventovanou čtyřproudou silnicí na Palackého třídě,“ řekl Michal Folta, mluvčí skupiny Redstone.

Doplnil, že nejde o žádný architektonický experiment, investor podobnou lávku provozuje u Galerie Šantovka v Olomouci. Lávku v Pardubicích projektovalo studio Obermeyer Helika.

Lávka bude dlouhá téměř 80 metrů

„Lávka má elegantní tvar a vhodně doplňuje podobu pardubického přednádraží. Mostovka lávky z předpjatého betonu bude stát na ocelobetonových pilířích. Jejich součástí bude také moderní osvětlení,“ řekl mluvčí.

Na severu lávka naváže na terasu ve druhém nadzemním podlaží obchodního centra a na jihu bude směrem k nádraží zakončena rampou a z druhé strany schodištěm.

„Bezbariérový přístup bude na straně u galerie zajištěn trvale přístupným vnitřním výtahem a na druhé straně rampou. Lávka bude dlouhá zhruba 79 metrů, schodiště má v návrhu asi 17 metrů a v úseku nad Palackého třídou bude lávka dlouhá přibližně 75 metrů,“ dodal mluvčí.