Jeřáb v České Třebové usadil nad kolejištěm část lávky, ozdobí ji lokomotivy

Autor:
  13:56
Modernizace železničního uzlu v České Třebové postoupila do další fáze. Nad kolejištěm českotřebovského nádraží se již klene část nové lávky. Na betonové pilíře ocelovou konstrukci o hmotnosti 48 tun a délce 37 metrů pomohl usadit osminápravový obří jeřáb Liebherr.

Mobilní jeřáb LTM 1 650 s nosností až 700 tun, maximálním vyložením 112 metrů a dosahem přes 150 metrů, který patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu, si se střední částí nové lávky poradil levou zadní.

Lávka pro pěší s vyhlídkou na spleť kolejí nahradí nevábný podchod propojující průmyslovou zónu v Semanínské ulici se Slovanskou ulicí u Korada. Jelikož má stavba nadchodu v rámci rozsáhlé přestavby uzlu za téměř 20 miliard prioritu, otevře se již příští rok. Podle posledních informací by to mohlo být už v dubnu 2026, informovalo na webu město.

Obří kolový jeřáb Liebherr LTM 1650-8.1 usadil nad kolejištěm v České Třebové střední část budoucí lávky pro pěší, která nahradí nevyhovující podchod. (31. října 2025)
Střední část nové lávky o hmotnosti 48 tun a délce 37 metrů usazoval na betonové pilíře osminápravový kolový jeřáb. (31. října 2025)
Pěší lávku s vyhlídkou bude zdobit reliéf elektrické lokomotivy Siemens Vectron a parní lokomotivy Olmütz, která po zprovoznění trati v roce 1845 jezdila mezi Prahou a Olomoucí. (31. října 2025)
Střední část nové lávky o hmotnosti 48 tun a délce 37 metrů usazoval na betonové pilíře osminápravový kolový jeřáb. (31. října 2025)
Pěší lávku s vyhlídkou bude zdobit reliéf elektrické lokomotivy Siemens Vectron a parní lokomotivy Olmütz, která po zprovoznění trati v roce 1845 přijela z Olomouc do Prahy jako první. (31. října 2025)
6 fotografií

Lávka se možná stane i novým turistickým lákadlem, neboť její součástí bude kromě výtahu i vyhlídka. Její podoba byla poprvé k vidění na nedávné železniční konferenci v Pardubicích.

„Jako první vidíte, jak by mělo vypadat vyhlídkové místo. Dohodli jsme se se starostou České Třebové, že má jak za nás, tak za město podporu. Vznikne oblíbené místo, kam se můžou chodit dívat na projíždějící vlaky nejenom fandové železnice, ale i rodiny s dětmi. A možná navnadí i mladé lidi ke studiu a práci na železnici,“ řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda k ocelové lávce s vyhlídkovou plošinou, kterou budou ve městě železnice zdobit dva velké reliéfy lokomotiv.

Lákadlo pro šotouše. Nad kolejištěm v České Třebové vznikne vyhlídka

Ačkoli na první vizualizaci byla znázorněna elektrická lokomotiva řady 230 přezdívaná laminátka, realita bude ve výsledku jiná, neboť tyto střídavé elektrické lokomotivy v České Třebové jezdit kvůli stejnosměrné trakci nikdy nemohly.

Radní České Třebové na svém posledním jednání odsouhlasili nový návrh vizuálního řešení od městského architekta. „Z pohledu od Korada by na schodišťové věži měla být vyobrazena parní lokomotiva Olmütz, z pohledu od ulice Semanínská lokomotiva Vectron. Jedná se o symboly dvou epoch železniční dopravy. Návrh bude předán investorovi, kterým je Správa železnic,“ sdělil mluvčí České Třebové Jiří Holý.

Nejnáročnější stavba na české železnici začala na sklonku loňského roku, na slavnostní zahájení však došlo až na jaře. Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů je dnes za hranou životnosti. Denně jím projede kolem 500 vlaků. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek se obnoví desítky kilometrů drátů trakčního vedení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

Gočár, fontána, fanshop Dynama i luxusní kino. Grand v centru Pardubic opět září

Necelé dva roky trvala generální oprava obchodního domu Grand v Pardubicích. Ten se bude za týden slavnostně otevírat. Lidé najdou v budově od architekta Josefa Gočára kino s unikátními sály,...

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

Motoráky dostaly druhou šanci, u sjezdovky poslouží jako půjčovna lyží a šatna

Neobvyklé manévry zažilo tento týden parkoviště pod sjezdovkou Peklák v České Třebové na Orlickoústecku. Automobilový jeřáb zde natrvalo usadil zrenovovaný motorák řady 810 společně s přípojným...

Jeřáb v České Třebové usadil nad kolejištěm část lávky, ozdobí ji lokomotivy

Modernizace železničního uzlu v České Třebové postoupila do další fáze. Nad kolejištěm českotřebovského nádraží se již klene část nové lávky. Na betonové pilíře ocelovou konstrukci o hmotnosti 48 tun...

31. října 2025  13:56

Odbahněný rekreační rybník Rosnička čeká na vodu, přítok je od jara suchý

Na rybníku Rosnička ve Svitavách by se v létě měla rozjet koupací sezona. Podmínkou ale je, že se do té doby naplní vodou. Jisté to však není. Hlavní přítok z prameniště řeky Svitavy je od jara...

31. října 2025  10:59

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Česká reprezentace bude silná, věří pořadatelé šampionátu v jízdě na psím spřežení

Pořadatelé mistrovství světa v individuálním mushingu, tedy v jízdě nebo běhu se psem, věří v silnou českou reprezentaci. Řekli to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Tyršově domě na pražské Malé...

30. října 2025

Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.

30. října 2025  10:41

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:24

Poslední mistr svého řemesla v Česku. Fajfky z Proseče pronikly i do Hollywoodu

Premium

Fajfkař Stanislav Baťa z Proseče je posledním mistrem svého řemesla v Česku. Navazuje na rodinnou tradici a v malé dílně klasickým způsobem vyrábí fajfky, které se dostaly i do hollywoodského filmu....

29. října 2025

Kyberšmejdi si na převoz peněz od lidí najali kurýra. Chtěli, aby budil důvěru

Ne úplně vhodný typ brigády si ke své práci kurýra našel devětadvacetiletý muž, který se pustil do spolupráce s kyberpodvodníky. Jen za několik měsíců vybral od obětí přes tři miliony korun. Policie...

29. října 2025  14:09

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

29. října 2025  13:30

Dvě nehody blokovaly několik hodin D35 na Pardubicku, staly se pět minut po sobě

Dálnice D35 byla v úterý vpodvečer mezi exitem 144 na Časy a exitem 148 na Dašice několik hodin zcela uzavřená. V úseku se krátce po 17:30 staly dvě dopravní nehody. Doprava stála ve směru od Hradce...

28. října 2025  18:32,  aktualizováno  29. 10. 9:33

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

První starty, první body. To si budeme pamatovat navždy, věří junioři Dynama

Pardubické Dynamo nezvládlo další domácí zápas. Prohrálo s Plzní 1:3, přesto však tenhle duel zůstane v paměti alespoň někomu. Jediný gól Pardubic obstarali při svém premiérovém extraligovém startu...

29. října 2025  8:14

Chrudimsko chce vodárny zpátky pod svou kontrolu. Ve hře jsou stamiliony

Obce na Chrudimsku chtějí převzít zpět provozování tamních vodáren, které v roce 2006 na 25 let svěřily do rukou rakouské firmy Energie AG. Po roce 2030 chtějí znovu řídit, komu voda patří, kolik...

28. října 2025  8:47,  aktualizováno  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.