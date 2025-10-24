Vtipálci dál vypínají eskalátory na lávce, dohled nad ní budou mít strážníci

  10:13
Pardubickému magistrátu došla trpělivost se šprýmaři, kteří nouzovým tlačítkem často několikrát za den vypínají eskalátory na lávce přes železniční koridor. Po dohodě města se Správou železnic bude mít ke kamerovým záznamům z lávky přístup brzy i městská policie.

Lávka přes železniční koridor v Pardubicích slouží už skoro rok a půl, přesto hlavně eskalátory ze tří nástupišť nefungují zcela podle původních představ. Na vině však není žádná závada, kvůli které jsou pojízdné schody často mimo provoz, ale hloupá klukovina. Pravidelně totiž někdo zneužívá tlačítka STOP, které slouží k nouzovému vypínání eskalátorů.

Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
Modernizovaný železniční uzel Pardubice (31. května 2024)
Problém je to zejména pro starší obyvatele, kteří musí zdolat lávku po svých. Poté, co Správa železnic (SŽ) předala lávku městu, musí k nepojízdným schodům jezdit revizní technik dopravního podniku a schody znovu spustit.

„Dostali jsme za domácí úkol řešit, když někdo vypne jezdící schody, my je tam jezdíme zapínat několikrát do týdne, někdy i několikrát denně. Když jde nějaký chytrák okolo, vidí červené tlačítko, tak do něj šťouchne,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Informace o nepojízdných eskalátorech železničáři směřují na linku dopravního podniku, před převodem do majetku města je spouštěli sami.

Eskalátory vedoucí na novou lávku věčně vypínají vtipálci, SŽ řeší i další vady

Eskalátory jsou sice pod dohledem kamer, ovšem přístup k nim mají pouze železničáři. To se však nyní změní. Dohled nad lávkou budou mít pardubičtí strážníci, kteří mohou na situaci daleko rychleji reagovat.

„Uvidíme v reálném čase, kdo tlačítka mačká. Teď je vidí Správa železnic, které je to v podstatě jedno, protože lávka už patří městu. Jednáme se Správou železnic o předání kamer do majetku města, městská policie je bude spravovat. Příští týden máme domluvené setkání a budeme řešit podrobnosti,“ řekl náměstek pro vnitřní záležitosti městské policie Petr Kvaš.

Podle mluvčího SŽ Dušana Gavendy probíhá se zástupci Pardubic jednání o vydefinování podmínek odpojení kamer ze sítě SŽ. „Tedy kam budou poté napojeny, jak bude potřeba upravit kabely, napájení a podobně. Na dalším jednání naplánovaném na listopad už bychom si s městem měli odsouhlasit všechny další kroky včetně konkrétních termínů a souběžně s tím je potřeba zajistit výjimku pro převod příslušného majetku během udržitelnosti projektu,“ řekl Gavenda.

Kvůli bezpečnosti musí eskalátory nouzové tlačítko mít, aby je bylo možné zastavit třeba v případě pádu cestujícího nebo v jiné závažné situaci. Zneužití obecně prospěšného zařízení je jinak trestáno zákonem.

Pardubice se baví lávkou pod sněhem. Krytá běžkařská dráha? Super, píší lidé

Dopravní podnik se kromě eskalátorů stará o výtahové šachty. O další úklid pečují Služby města Pardubic. Na lávku se dá dostat po schodech i výtahem a jezdí po ní často cyklisté. Zastupitel Karel Hass (ODS) proto navrhoval, aby lidé museli sesednout z kola a vedli ho. Hrozí podle něj, že jedoucí člověk srazí chodce. Upozornil, že od smyků jsou vidět na lávce černé šmouhy.

„Když někdo jede rozumně a nesmykuje tam, chová se k lidem ohleduplně, tak to asi není problém. Je otázkou, jestli by byl zákaz jízdy na kole vynutitelný a jestli by přispěl k bezpečnosti,“ dodal Kvaš.

Červená lávka stála 300 milionů korun, měří 290 metrů. Na obou stranách je opatřena výtahem i schody. Z ní vedou tři ramena s jezdícími schody, aby lidé měli přístup na nástupiště. Boční části lávky jsou vyplněné mříží, díky tomu je výhled na kolejiště. V zimě někdy pochozí část namrzá nebo je zasněžená.

