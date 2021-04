Od zámku v Litomyšli zmizely laminátové lavičky, koryta v parku zůstávají

Lavičky jako vybroušené „jantarové šperky“, které měly zatraktivnit ducha místa, už krátce po své instalaci způsobovaly vedení města vrásky na čele.

S lidmi se snadno převracely. „Když lavičky přivezli poprvé, řekl jsem: Tak to sbalte a odchod. Oni řekli: Dala na to peníze Evropská unie,“ komentoval to už dříve místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.

Přestože posléze došlo k ukotvení laviček, problémy s nimi nikdy nezmizely. Nelíbily se ani památkářům.

A tak po skončení udržitelnosti projektu v loňském roce, kdy se anglický park vrátil do přímé správy Národního památkového ústavu, bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Před pár dny je tak nahradily nové historizující lavičky.

Podle kastelána litomyšlského zámku Petra Weisse se lavičky měnily z praktických a bezpečnostních důvodů.

„Jako správce areálu přístupného pro veřejnost jsem shledal, že stávající laminátové lavičky nebyly v pořádku. Nebyly pořádně ukotveny v zemi, s některými návštěvníky se i převrátily. Byly bezpečnostním rizikem. Pod to jsem se nemohl podepsat,“ řekl kastelán Petr Weiss, podle kterého byl problém i s jejich údržbou.

„Byly už dost opotřebené a zašlé, museli bychom je denně drhnout kartáčem. Navíc měly nefunkční odtokové kanálky. Nebylo nic příjemného sednout si do mokra,“ dodal kastelán s tím, že na konci loňského roku správa zámku dostala na nákup nových laviček dotaci.

Laminátové žlaby potoka, které sdružení Patriot označilo za „nejdelší pisoár na světě“, zatím zůstanou na místě.

Od zámku se stěhuje i dětský pavilon

V těchto dnech mizí ze zámeckého areálu také moderní dětský pavilon, u něhož si památkáři už při jeho instalaci vymínili, že bude u renesanční památky pouze pět let.

Ocelovou konstrukci za čtyři miliony korun původně Litomyšl nabízela za deset tisíc korun a odvoz. Nejdříve o ni projevila zájem Ostrava, nakonec se Litomyšl spolu s autory díla domluvila na odprodeji pavilonu Technické univerzitě v Liberci, kde bude sloužit předškolákům z univerzitní mateřské školy a dětem z okolí.

Liberecká univerzita za pavilon nabídla 111 tisíc korun, náklady na přepravu a instalaci se vyšplhají na zhruba 700 tisíc.