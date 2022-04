Pardubickou Larischovu vilu a Popraviště možná spojí pozemky Foxconnu

Celkem 194 lidí zemřelo během heydrichiády na pardubickém popravišti. Pochod smrti z Larischovy vily na popraviště netrval ani deset minut.

Před třemi lety si ho se svolením firmy Foxconn, jejímž areálem cesta prochází, prošly dvě stovky lidí.

Při příležitostných akcích spojených s významnými výročími je společnost Foxconn ochotná nechat po této cestě zájemce výjimečně projít. Ale dlouhodobě je v zájmu Foxconnu i města propojku vyřešit trvale. Přejetí z parkoviště od Larischovy vily k Památníku Zámeček je zdlouhavé a zbytečné.

„S městem jsme v kontaktu, hledáme optimální řešení,“ řekl PR manažer Foxconnu Pavel Kožený.

Ještě v březnu se hovořilo o tom, že několik desítek metrů, které míří od Larischovy vily dál po pozemcích Foxconnu směrem k popravišti, povede po nadzemní lávce, přesněji tedy jakýmsi uzavřeným tubusem, jímž by se návštěvníci dostali z jednoho místa na druhé.

„Naše představa je, že by z pozemku za Larischovou vilou, kde je branka, mohla vést lávka ústící do branky, která je v lesíku za samotným pomníkem na území Popraviště,“ řekl před měsícem náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Avšak po dalších jednáních se zástupci Foxconnu je zřejmé, že lávka, byť by to byl spíše nadzemní tubus uzavřený tak, aby nezasahoval do pozemků Foxconnu a nesváděl pochybné návštěvníky k nevítané návštěvě firmy, nebude.

Aspoň tak se to rýsuje po posledním jednání zástupců obou stran.

„Zástupci Foxconnu konstatovali, že jsou připraveni jednat o převodu pozemků v severní části areálu firmy na statutární město Pardubice. Tedy v místech, které společnost tolik nevyužívá a kde ústí cesta od Larischovy vily. Branka do Památníku Zámeček je hotová,“ představil novou možnost, jak spojit obě kulturní památky, tedy Památník zámeček s Larischovou vilou Rychtecký.

České vedení Foxconnu ještě musí získat souhlas mateřského vedení společnosti. V dotčených místech se nacházejí téměř nevyužívané budovy Foxconnu, je tam také les a cesta by vedla právě touto stranou.

„Nemuseli bychom hledat nadúrovňové řešení, ale bylo by možné propojit Larischovu vilu a Památník Zámeček stabilněji po zemi,“ řekl Rychtecký.

Foxconn však městu nabízí plochu daleko větší než jen propojku mezi oběma pietními místy. „S českými zástupci Foxconnu jsme se shodli na tom, že pokud by mělo dojít k bezúplatnému převodu pozemků, měla by v tomto místě být garantována veřejná prospěšnost do budoucna. Nabízí se úvaha o mateřské školce, škole či sportovišti,“ řekl Rychtecký.

Foxconn je však připraven jednat o propojení Larischovy vily a Památníku Zámeček i samostatně, tedy bez ohledu na případný převod pozemků. Město tedy variantu lávky zcela neopouští, avšak možnost s převodem pozemků se jeví jako praktická a s ohledem na získání dalších pozemků také zajímavá.

„Mohla by tam vzniknout trvalá stezka, jež by oba areály, které jsou historicky neoddělitelné, spojila,“ dodal Rychtecký.