Jedna silnice, dvě různé ceny za pozemky. Obchvat Lanškrouna může vyvolat spory

8:29

Lanškroun by se do šesti let mohl díky plánovanému obchvatu zbavit tranzitní dopravy. Kromě silnice I/43 vznikne u Albrechtic i krajský přivaděč, který zrychlí cestu do hor. Investice kraje může kvůli nespravedlivě nastavené legislativě narazit na problémy s výkupy pozemků.