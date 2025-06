„Na jaře jsme instalovali nosný systém, most je kompletně samonosný, proto odstraňujeme provizorní podepření,“ řekl Stanislav Král z pardubické pobočky ŘSD.

Dělníci postavili dvě mostní podpěry, skládají se z betonového základu, z něj vystupují dříky, které most podepíraly. Ze základní desky do vody vedou ocelové piloty. Odstranění jedné podpěry bude trvat odhadem tři týdny.

„Základ je masivní, je to asi 200 tun betonu na jednu podpěru. Nejvhodnější je rozbíjet beton impaktory a nakládat do pontonu. Až to bude hotové, ještě se musí pomocí plamenu autogenu odřezat u dna ocelové piloty. To samé nás čeká na druhé dočasné podpoře,“ řekl mostní expert Petr Vítek z firmy Hochtief CZ.

Most je součástí severovýchodního obchvatu s délkou 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Obchvat stavební firma staví od prosince 2022, náklady budou 1,4 miliardy korun. Most, který bude největším lanovým zavěšeným mostem v Česku, plánují stavbaři dokončit do podzimu.

„Začátkem září se budou dělat pokládky asfaltových vrstev a v říjnu bude zhotoveno příslušenství mostů. V listopadu proběhnou mostní zkoušky, abychom mohli 5. prosince most uvést do provozu spolu se zbývající trasou severovýchodního obchvatu,“ řekl Král.