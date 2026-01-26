Plán naráží na odpor ochránců přírody, kterým vadí další zásah do území, které v posledních letech ovlivnily velké investice do budování horského resortu Dolní Morava. Výhrady měly v minulosti i krajský úřad a posléze i ministerstvo životního prostředí, dvakrát vrátily dokumentaci k přepracování.
Projekt připravuje společnost Sněžník od roku 2022. Dosavadní čtyřsedačkovou lanovku v lokalitě U Slona v Dolní Moravě nahradí dva kilometry dlouhá kabinová lanovka s celoročním provozem. Měla by mít o něco větší kapacitu a hlavně by přepravila zájemce dál než dosud – až k chatě Slaměnka v nadmořské výšce 1 115 metrů nad mořem. Trasa dráhy má být lomená. Kromě horní a dolní stanice zde má vzniknout mezistanice pro výstup i nástup.
Kabinová lanovka k úpatí Sněžníku se úřadu nelíbí, chce usměrnit návštěvníky
Investor kvůli výhradám projekt částečně změnil, mimo jiné snížil kapacitu lanovky ze tří tisíc na 2 775 lidí za hodinu a snížil zastavěnou plochu.
Krajský úřad nyní v rámci procesu EIA s akcí souhlasí, zároveň ve svém rozhodnutí konstatuje, že stavba bude mít na přírodu negativní vliv.
„Trasa nové lanovky zasáhne zejména dosud relativně souvislé lesní porosty v horní části údolí Mlýnského potoka. Kromě přímého záboru dojde k fragmentaci lesního ekosystému, což ovlivní mikroklima, druhové složení a povede k omezení výskytu živočichů vázaných na vnitřní prostředí lesa,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu s tím, že se do budoucna předpokládá obnova lesa s větší druhovou pestrostí.
Podle ochránců přírody bude mít lanovka dopad na chráněné lokality
Proti dalším záborům přírody v Dolní Moravě bojuje Okrašlovací spolek čelákovický, který už některé investice v Dolní Moravě zbrzdil. Po jeho výhradách z roku 2021 například stavba apartmánového hotelu s 324 lůžky vůbec nevznikla.
Spolek namítá, že úřady plán na vybudování lanovky neposuzovaly s přihlédnutím k dalším stavbám v oblasti. Upozorňuje, že úřady nezvážily dopad vlivu přílivu dalších turistů na chráněné lokality soustavy NATURA na polské straně.
„Domníváme se, že realizace záměru umožní obtížně regulovatelné pojezdy cyklistů, ale i pěších po hřebenových partiích horského masivu od Slamníku až po Králický Sněžník a následně na polskou stranu,“ uvedl ve své připomínce Okrašlovací spolek čelákovický.
Zpracovatel posudku výhrady zamítl konstatováním, že „polská strana měla možnost požadovat mezistátní posuzování, což se nestalo“.
Lanovku resort plánuje z mnoha důvodů. Potřebná bude mimo jiné pro velkou sportovní akci, která se zde uskuteční v roce 2029. Česko bude hostit v Novém Městě a na Dolní Moravě mistrovství světa v jízdě na horských kolech. Na Dolní Moravě budou o medaile zápolit sjezdaři a enduristé. Resort si od nové investice slibuje, že se návštěvníci budou moci dostat ke Stezce v oblacích, visutému mostu, bobové dráze a chatě Slaměnka přímo z areálu U Slona a nebudou muset zajíždět až k hotelu Vista, kde funguje lanovka Sněžník.
