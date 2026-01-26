Nová lanovka na Dolní Moravě má šanci. Kraj souhlasí, ochránci přírody však ne

David Půlpán
  15:06
Stavba nové lanovky v Dolní Moravě podle pardubického krajského úřadu zabere bezmála dva hektary lesa, což se negativně podepíše na tamní přírodě. Přesto nyní souhlasil s její stavbou v rámci procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí Ochráncům přírody se to nelíbí.
Pohled na sjezdové tratě ze Stezky v oblacích

Pohled na sjezdové tratě ze Stezky v oblacích | foto: Radek LatislavMF DNES

Chata Slaměnka u horní stanice lanovky Sněžník v Dolní Moravě
Horní konec Dolní Moravy připomíná staveniště. Pod lanovkou Sněžník budou do...
Lanovka vedoucí ke Stezce v oblacích
Visutá lávka na Dolní Moravě spojuje v nadmořské výšce 1 110 metrů nad mořem...
11 fotografií

Plán naráží na odpor ochránců přírody, kterým vadí další zásah do území, které v posledních letech ovlivnily velké investice do budování horského resortu Dolní Morava. Výhrady měly v minulosti i krajský úřad a posléze i ministerstvo životního prostředí, dvakrát vrátily dokumentaci k přepracování.

Projekt připravuje společnost Sněžník od roku 2022. Dosavadní čtyřsedačkovou lanovku v lokalitě U Slona v Dolní Moravě nahradí dva kilometry dlouhá kabinová lanovka s celoročním provozem. Měla by mít o něco větší kapacitu a hlavně by přepravila zájemce dál než dosud – až k chatě Slaměnka v nadmořské výšce 1 115 metrů nad mořem. Trasa dráhy má být lomená. Kromě horní a dolní stanice zde má vzniknout mezistanice pro výstup i nástup.

Kabinová lanovka k úpatí Sněžníku se úřadu nelíbí, chce usměrnit návštěvníky

Investor kvůli výhradám projekt částečně změnil, mimo jiné snížil kapacitu lanovky ze tří tisíc na 2 775 lidí za hodinu a snížil zastavěnou plochu.

Krajský úřad nyní v rámci procesu EIA s akcí souhlasí, zároveň ve svém rozhodnutí konstatuje, že stavba bude mít na přírodu negativní vliv.

„Trasa nové lanovky zasáhne zejména dosud relativně souvislé lesní porosty v horní části údolí Mlýnského potoka. Kromě přímého záboru dojde k fragmentaci lesního ekosystému, což ovlivní mikroklima, druhové složení a povede k omezení výskytu živočichů vázaných na vnitřní prostředí lesa,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu s tím, že se do budoucna předpokládá obnova lesa s větší druhovou pestrostí.

Podle ochránců přírody bude mít lanovka dopad na chráněné lokality

Proti dalším záborům přírody v Dolní Moravě bojuje Okrašlovací spolek čelákovický, který už některé investice v Dolní Moravě zbrzdil. Po jeho výhradách z roku 2021 například stavba apartmánového hotelu s 324 lůžky vůbec nevznikla.

Spolek namítá, že úřady plán na vybudování lanovky neposuzovaly s přihlédnutím k dalším stavbám v oblasti. Upozorňuje, že úřady nezvážily dopad vlivu přílivu dalších turistů na chráněné lokality soustavy NATURA na polské straně.

Vlnění i vítr. Prošli jsme se po nové nejdelší visuté lávce světa, je v Česku

„Domníváme se, že realizace záměru umožní obtížně regulovatelné pojezdy cyklistů, ale i pěších po hřebenových partiích horského masivu od Slamníku až po Králický Sněžník a následně na polskou stranu,“ uvedl ve své připomínce Okrašlovací spolek čelákovický.

Zpracovatel posudku výhrady zamítl konstatováním, že „polská strana měla možnost požadovat mezistátní posuzování, což se nestalo“.

Lanovku resort plánuje z mnoha důvodů. Potřebná bude mimo jiné pro velkou sportovní akci, která se zde uskuteční v roce 2029. Česko bude hostit v Novém Městě a na Dolní Moravě mistrovství světa v jízdě na horských kolech. Na Dolní Moravě budou o medaile zápolit sjezdaři a enduristé. Resort si od nové investice slibuje, že se návštěvníci budou moci dostat ke Stezce v oblacích, visutému mostu, bobové dráze a chatě Slaměnka přímo z areálu U Slona a nebudou muset zajíždět až k hotelu Vista, kde funguje lanovka Sněžník.

9. května 2022
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum na ploše více než 7 tisíc metrů čtverečních, které bude mimo jiné zahrnovat...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině....

V Pardubicích jsou na spadnutí dva výrazné developerské počiny. Společnost CFIG postaví více než stovku nových bytů v samém centru města. Projekty slibují moderní bydlení v atraktivních lokalitách,...

Nová lanovka na Dolní Moravě má šanci. Kraj souhlasí, ochránci přírody však ne

Pohled na sjezdové tratě ze Stezky v oblacích

Stavba nové lanovky v Dolní Moravě podle pardubického krajského úřadu zabere bezmála dva hektary lesa, což se negativně podepíše na tamní přírodě. Přesto nyní souhlasil s její stavbou v rámci procesu...

26. ledna 2026  15:06

Zaměstnanec chemičky utrpěl popáleniny v obličeji, letěl pro něj vrtulník

Areál Synthesie v Semtíně

V pardubické chemičce Synthesia přistával v pondělí dopoledne záchranářský vrtulník. Musel do nemocnice transportovat zaměstnance firmy, který utrpěl vážné popáleniny v obličeji.

26. ledna 2026  14:34

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, jeden z řidičů střet nepřežil. Podle informací z...

26. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  13:44

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026)

Hokejisté Plzně v neděli v Pardubicích dokazovali, že jsou právem na vrchu extraligové tabulky. Dynamo sice opticky dominovalo, Západočeši jej však deptali protiútoky, svým dílem přispěl také...

26. ledna 2026  8:56

Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál

ilustrační snímek

Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u Přelouče dopravu na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu. Před 19:00 začaly vlaky s omezením...

25. ledna 2026  19:03,  aktualizováno  20:59

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Svitavští záchranáři mají nové zázemí poblíž obchvatu, dočkají se i hasiči

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.

Výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v areálu Svitavské nemocnice čeká v těchto dnech velké stěhování. Ze stísněných prostor se přesouvá k obchvatu města. Do čtyř let se dočkají i...

25. ledna 2026  8:11

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

24. ledna 2026  12:49

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Profesionální hasiči prověřovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:21

Konečně posun. V Pardubicích se blíží stavba provizorního mostu přes Labe

Přes most projedou auta jedním jízdním pruhem.

V Pardubicích začaly přípravné práce na stavbě mostního provizoria, které překlene Labe u mostu Kapitána Bartoše. Stavební firma nejdřív udělá přeložky inženýrských sítí. Most je už tři roky přivřený...

23. ledna 2026  10:34,  aktualizováno  15:34

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák prodloužil s lídrem extraligové tabulky smlouvu o dva roky. Dvaatřicetiletý mistr světa se Dynamu upsal do roku 2030.

22. ledna 2026  17:13

Řidič kličkoval po silnici, za volantem si dával pivo. Skoro nepiju, tvrdil pak hlídce

Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy

Pardubická policie v pondělí večer zastavila řidiče dodávky, který předtím nebezpečně kličkoval na silnici. Nadýchal přes dvě promile a přiznal se, že pil přímo za volantem.

22. ledna 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.