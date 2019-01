U poškozené lanovky na Bukové hoře kontrolují stromy, jezdit začne v sobotu

„Čtyřsedačková lanová dráha je pro dnešek mimo provoz. V sobotu však zahájíme provoz střediska v plném rozsahu. Na straně Čenkovic jsou vleky v provozu,“ hlásil dopoledne mluvčí areálu Petr Toman.



Přestože spadlý strom se o lanovku ve čtvrtek po poledni pouze opřel, její oprava zaměstná techniky na celý den. Už včera se pokoušeli lano nahodit, aby mohli v nouzovém režimu 71 lyžařů odvézt do bezpečí. To se však nepodařilo a lyžaře museli lyžaře hasiči i horská služba.

„Lanovka není nijak dramaticky poškozená. Je však nutné provést opravy na vzpěře, ze které lano vypadlo. Společně s horskou službou a Lesy ČR provádíme také kontrolu všech stromů podél celé lanové dráhy. Co bude nutné prořezat, prořežeme,“ sdělil za ski resort Petr Toman.

Událostí se zabývá i Drážní inspekce. „Kolegové byli ve čtvrtek na místě. Pravděpodobně budeme tuto věc vyšetřovat jako mimořádnou událost, v tuto chvíli to však nemůžu potvrdit. O vlastním šetření ještě rozhodnuto nebylo,“ řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Podobný případ pádu stromu však Drážní inspekce za poslední roky neřešila.

Nejčastěji podle mluvčího Drápala padají z lanovek lidé. „Za posledních deset let si nejsem vědom, že bychom vyšetřovali pád stromu na lanovou dráhu. Evidujeme desítky případů, kdy došlo ke zranění cestujících při pádu z lanové dráhy nebo při jejich nastupování či vystupování. V naprosté většině případů lidé neuposlechnou pokynů obsluhy lanové dráhy,“ dodal Drápal.

Podle Drážního úřadu, který nad provozovateli lanovek provádí státní dohled a mimo jiné schvaluje jejich provoz, provozovatel lanovky splnil vše, co mu ukládá zákon. Spíše tedy bude záležet, s jakými závěry přijde policie a Drážní inspekce.

Bezpečný odstup stromů od lanovek řeší zákon o drahách. Pro lanové dráhy je stanoveno ochranné pásmo 10 metrů od dopravního či nosného lana, a to splňují všechny dráhy v České republice.

„Pokud by to nesplňovaly, nemohly by být uvedeny do provozu. Pokud bychom přistoupili k nějakým sankcím, musela by být prokázána vina na straně provozovatele. Ten musí odstraňovat překážky v ochranném pásmu. Mimo něj je to spíše o vzájemné součinnosti příslušného odboru životního prostředí, provozovatele lanové dráhy a vlastníka lesa,“ vysvětlil mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Už v pondělí vlekaři museli spuštění lanovky o dvě hodiny odložit. Na samém vrchu Bukové hory silné poryvy větru lámaly větve. „Pro bezpečnost všech jsme provoz lanové dráhy na straně Červené Vody ráno nespustili. Větve se však nelámaly kolem lanovky, nýbrž na spojovacích cestách mezi areálem Červená Voda a Čenkovice,“ přiblížil extrémní podmínky v areálu Petr Toman.