Nenáviděný dárek od USA zůstane. 77 let starý most u Pardubic místním „pije krev“

Bum, bum, bum. Anebo ratatatatata. Řidiče při jízdě po dřevěných prknech na mostě z druhé světové války v Kuněticích doprovází rachot. Hlubší tóny slyší, když jede opatrně. Pokud šlápne na plyn, je z toho kulometné staccato.
Jinde lidé platí vstupné za to, aby mohli vidět fragmenty amerického mostu Bailey Bridge z druhé světové války v muzeu. V Pardubickém kraji se řidiči po něm dokonce svezou, byť drtivá většina z nich o výlet do historie znamenající projetí dvou šikan plných stop desítek škrábanců nestojí.
Pro nás by bylo nejlepší, kdyby most zavřeli. Lidé by se konečně vyspali. Je neskutečné, jak je hlučný. A navíc se kvůli němu přes obec valí doprava, ve špičce je tu extrémní.