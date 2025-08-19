Nenáviděný dárek od USA zůstane. 77 let starý most u Pardubic místním „pije krev“

Premium

Fotogalerie 13

Most v Kuněticích na Pardubicku patří do soustavy mostů Bailey – tzv. Bailey Bridge. (13. srpna 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

David Půlpán
  16:00
Pardubický kraj rozhodl, že jednosměrný most přes Labe z roku 1948 v Kuněticích u Pardubic nenahradí novou moderní konstrukcí. Technickou památku opraví tak, aby mohla i nadále sloužit. Obec si však stěžuje, že most je už nevyhovující a nesmírně hlučný.

Bum, bum, bum. Anebo ratatatatata. Řidiče při jízdě po dřevěných prknech na mostě z druhé světové války v Kuněticích doprovází rachot. Hlubší tóny slyší, když jede opatrně. Pokud šlápne na plyn, je z toho kulometné staccato.

Jinde lidé platí vstupné za to, aby mohli vidět fragmenty amerického mostu Bailey Bridge z druhé světové války v muzeu. V Pardubickém kraji se řidiči po něm dokonce svezou, byť drtivá většina z nich o výlet do historie znamenající projetí dvou šikan plných stop desítek škrábanců nestojí.

Pro nás by bylo nejlepší, kdyby most zavřeli. Lidé by se konečně vyspali. Je neskutečné, jak je hlučný. A navíc se kvůli němu přes obec valí doprava, ve špičce je tu extrémní.

Jana Šilarovástarostka Kunětic

Nenáviděný dárek od USA zůstane. 77 let starý most u Pardubic místním „pije krev"

