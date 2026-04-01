Arnoštovi začíná sezona. Pardubická loď nakonec popluje na známé trase

Milan Zlinský
  15:06
Výletní loď Arnošt z Pardubic, která ve středu zahajuje sezonu, nakonec nemusí změnit provoz a délku trasy, po které bude plout. Po domluvě s Povodím Labe, které opravuje zdymadlo, to nebude nutné.
Výletní loď Arnošt z Pardubic po tříleté opravě opět přepravuje cestující. | foto: ČTK

Někdejší kapitán Václav Polák (vlevo) předal před prvním vyplutím Arnošta z...
Původně to nevypadalo moc vesele. Zdálo se totiž, že oprava zdymadla značně omezí akční rádius výletní lodě Arnošt z Pardubic. Představa, že plavidlo nebude moci od července plout proti proudu Labe, provozovatele děsila. Právě plavby ke Kuněticím patří mezi nejvíce oblíbené a obsazené.

„Bez komory přijdeme o cesty do Kunětic, které jsou nejpočetnější a nejatraktivnější,“ stýskal si nedávno Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku, který se o výletní loď stará.

Nakonec však na krizový scénář nedojde. Loď ve středu zahájí svou další sezonu a ta by měla vypadat tak, jak jsou lidé zvyklí. „Výletní loď Arnošt z Pardubic nakonec nemusí změnit provoz ani délku trasy,“ řekla mluvčí dopravního podniku Jitka Zelenková.

Dopravní podnik kvůli opravě plavební komory dokonce zvažoval, že přemístí kotviště k parku Na Špici, aby lidé o jízdy nepřišli. Nakonec nic takového nutné nebude. „Na základě posledního jednání s Povodím Labe práce na úvazišti pod zdymadlem plavbu lodi neovlivní, komora bude po celou dobu stavby průjezdná. Původní úvahy o přesunutí kotviště nejsou proto v tuto chvíli již aktuální,“ řekla mluvčí Zelenková.

Základní jízda podle cílového stanoviště stojí 350 nebo 300 korun, zlevněná jízdenka je za 250 a 200 korun, děti do šesti let platí 150 nebo 100 korun. Ceny jízdného jsou proti loňsku mírně vyšší, protože rostou provozní náklady a také proto, že některé typy jízdného se neosvědčily.

„Zrušili jsme rodinné jízdné, které nepřinášelo výhodu rodinám s menším počtem členů,“ řekla Zelenková a doplnila, že nová sezona začala ve středu 1. dubna dopoledne.

Arnošt se vrátil na vodu loni v dubnu po tříleté pauze a je po generální opravě. Výletní plavidlo bylo vyrobeno v roce 2001. O jeho provoz se stará dopravní podnik. Cestující vozí od přístaviště za stadionem směrem na Brozany, Kunětice nebo Srnojedy a výjimečně vyplouvá také na čtyři hodiny dlouhou trasu do Přelouče.

Oprava zdymadla a celého jezu ale pokračuje dál

Nicméně práce na jezu u Tyršových sadů pokračovat budou. V uplynulých třech letech státní podnik Povodí Labe na zdymadle opravoval hradicí konstrukce a Gallovy řetězy pohyblivého jezu. To ale provoz lodi nijak nebrzdilo. V příštích měsících je však v plánu práce přímo v plavební komoře. Firma vypíše výběrové řízení a v příštím roce spustí hlavní práce. Zakázka za 17,5 milionu korun potrvá odhadem od července do listopadu 2027.

„Důvodem je běžné opotřebení některých prvků vrat, například ložisek a těsnění. Komora bude vypuštěna a vrata vyjmuta. Vypuštění plavební komory se využije také k odtěžení nánosů z komory a z podjezí,“ uvedl mluvčí státního podniku Povodí Labe Aleš Prokopec.

Škoda je, že se lépe nepodařilo propojit termín opravy jezu a samotné lodi. Ta totiž tři a půl roku vůbec na Labi nebyla. Velmi výrazně se protáhla její oprava, která se zvrtla vlastně v kompletní přestavbu. Loď podstoupila generální opravu za 18 milionů korun ve firmě Jesko CZ z Hlavečníku na Pardubicku.

Loď Arnošt z Pardubic se vrací do akce, vody Labe brázdí s novými kapitány

Arnošt byl odstavený od roku 2022, rok předtím naposledy vozil pasažéry. Termín dokončení se opakovaně posouval. Důvodem bylo hlavně to, že od ledna 2025 musí mít lodě na své přípojce vlastní transformátor na palubě a technikům trvalo, než vymysleli, jak to udělat.

„Bylo velmi složité najít místo pro oddělovací transformátor. Nakonec nám nezbylo nic jiného než ho dát na místo, kde byla původně nádrž na vodu. Tu jsme museli přemístit do interiéru, kde ale bylo schodiště a jiná nádrž na pitnou vodu, kterou jsme museli zase přemístit. Bylo tak technicky a technologicky složité najít místo pro všechny prvky, které bylo potřeba někam přemístit,“ uvedl k opravě Tomáš Pelikán.

Ten měl pak také starosti s hledáním nové posádky. Bývalý kapitán skončil a náhrada se nesháněla úplně snadno. „Byla to pro mě srdeční záležitost. Vzpomínám, jak si na Arnoštovi pardubický dětský sbor před zájezdem do Japonska udělal zkoušku. Celou cestu zpívali. Když jsme přistáli, přišli za mnou, jestli bych si s nimi nezazpíval. Protože nezpívám, ale békám rád, trochu jsem jim to kazil,“ řekl před rokem bývalý kapitán Václav Polák, který předával loni v dubnu kormidlo ve svých 83 letech hned třem novým nástupcům.

„Řídil jsem velké lodě o délce 100 až 110 metrů. S velkými loděmi se lépe jezdí, drží směr, je to hlavně tvarem lodi,“ řekl jeden z nových kapitánů Rudolf Schmidt.

10. března 2022
