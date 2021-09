Pilíř musí k zemi, oprava nadjezdu v Pardubicích se protáhne o půl roku

Lidé z jihovýchodní části Pardubic se už mohli těšit, jak znovu projedou k domovu či do práce po opraveném nadjezdu u nemocnice. Podle původního harmonogramu se totiž klíčová spojka měla otevírat už v listopadu.

Jenže nic takového se nestane. S trochou nadsázky se dá říct, že s mostem je snad špatně úplně vše, a rekonstrukce se pořádně natáhne. Nyní platí termín otevření pro dopravu 30. dubna 2022.

„Problémů bylo více, ale nyní nás zastihl ten hlavní. Jedná se o mostní pilíř číslo 13. Ačkoliv je třináctka moje šťastné číslo, tak mě nyní zklamala, protože pilíř je na tom tak špatně, že se musí zbourat,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS a hned dodal, že tím přísun špatných zpráv nekončí.

„Bohužel přesně podle zákonů schválnosti se jedná o pilíř, který je mezi železničním koridorem a rychlodráhou, a tak se k němu nedostane žádná těžší technika. Pilíř se odbourává vlastně ručně. Je to ta nejhorší věc, která se nám mohla stát,“ dodal politik.

Most se zavřel na začátku března. Od té chvíle na něj nesmí ani vozy MHD. Dopravní podnik však k nemocnici zajíždí, ale hodně si kvůli tomu zajede a přijde kvůli tomu o miliony korun.



„Abychom se vešli do financí, které budeme mít, musíme kilometry, které najedeme kvůli objízdným trasám, někde ubrat. Snažíme se vymyslet perpetuum mobile. Vymýšlíme řešení, aby na páteřních linkách zůstaly intervaly deset minut,“ řekl na začátku rekonstrukce šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán s vysvětlením, že jeho vozy najedou kvůli objízdným trasám 260 tisíc kilometrů navíc.

To znamená ztrátu 15 milionů. Tato čísla však platila, pokud by práce skončily v listopadu, nyní tedy začnou stoupat. „Hledají se řešení, ale už jsem slyšel termíny otevření mostu, které se týkaly dubna nebo května 2022. To by bylo prodloužení zhruba o půl roku a nám by to logicky přineslo problémy a vícenáklady na objízdné trasy,“ doplnil Pelikán.

Je tak evidentní, že podnik bude chtít od města nějaké peníze navíc. „Nyní schvalujeme injekci ve výši deseti milionů. Ta byla sice původně myšlena hlavně jako kompenzace za covid, ale teď se budeme s podnikem bavit co dál,“ řekl šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl.

Opravu mostu postaveného v roce 1964 provázejí problémy od samého začátku. Začalo to tím, že se v konstrukci našel nebezpečný azbest. „Ten už byl odstraněn, odvezen a ekologicky zlikvidován. Postupovalo se podle pravidel, která dala krajská hygienická stanice. Problém už je za námi, ale zastavil na několik týdnů jiné práce na mostu,“ uvedl Petr Kvaš.

Pak se také ukázalo, že samotná konstrukce je místy zralá spíše na demolici než na pouhou opravu. Podle náměstka však cesta rekonstrukce byla správná.

„Kdybychom most celý shodili a začali budovat nový, dostali bychom se do daleko větších problémů. Jen získat povolení by nebyla vůbec žádná legrace. Stále si stojím za tím, že jsme zvolili to nejlepší možné řešení,“ tvrdí Kvaš a sděluje, že stavba bude stále stát lehce přes 200 milionů. Původně měla být za 202 milionů korun bez daně a nyní to vypadá na částku 218 milionů.