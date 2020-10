Firma je už vybraná, uzavírka nadjezdu Kyjevská v Pardubicích se blíží

Neúprosně se tak blíží stavba, které si bez nadsázky všimnou celé Pardubice. Až totiž stavbaři zavřou nadjezd přes železniční koridor a rychlodráhu nedaleko nemocnice, bude to mít dopad na hustotu dopravy v celém centru.

„Je to klíčová rekonstrukce, most je v kritickém stavu, museli jsme tam dělat v minulosti zajišťovací práce. Opravuje se v hodině dvanácté,“ řekl primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

„Máme slíbenou dotaci 217 milionů korun. Město doplatí za investici odhadem 18,5 milionu korun,“ dodal politik s tím, že projekt má již platné stavební povolení. Ve výběrovém řízení na opravu mostu nakonec zvítězilo konsorcium firem Silnice Group a Společnost T. A. Q. Firmy by měly spustit práce na kompletní modernizaci klíčového nadjezdu na jaře příštího roku.

„Od vyhlášení vítěze výběrového řízení mají zbylí účastníci možnost podat během dvou týdnů případné námitky. Pokud se však nikdo proti výsledku výběrového řízení v této čtrnáctidenní lhůtě neodvolá, a já pevně věřím, že vše proběhne bez komplikací, budeme moci postoupit k podpisu smlouvy s dodavatelem, což je jedna z podmínek pro podání žádosti o dotaci,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS.

Stavební firma rozšíří nadjezd tak, aby se později dal napojit na budoucí sjezdy na Hlaváčovu ulici i do areálu nemocnice a bývalé továrny Tesla, ve které se plánuje masivní výstavba bytů i dalších objektů.

„Projekt modernizace nadjezdu je připraven tak, aby v budoucnu v souvislosti s dalšími investicemi v území nebylo potřeba do konstrukce nijak zasahovat. Pro připravované záměry napojení krajské nemocnice a bývalého areálu Tesla z mostu se pouze odstraní části říms a svodidel a konstrukce pro odbočení se připojí k těmto již hotovým konstrukcím,“ dodává náměstek Kvaš, podle jehož slov bude velmi důležitá také koordinace se Správou železnic, která v nedávné době zahájila rekonstrukci železničního uzlu Pardubice zahrnující modernizaci tratí vedoucích právě pod nadjezdem.

Nový sjezd uleví centru města

Právě nový sjezd k nemocnici přitom bude výhodný pro věčně ucpané ulice v centru města. Lidé se dostanou k nemocnici třeba z Polabin mnohem rychleji a pohodlněji. „Posílí se tím také dopravní obslužnost nemocnice,“ potvrdil Charvát.

Most z roku 1964 je již ve velmi špatném stavu a rekonstrukci nutně potřebuje. Práce by měly trvat zhruba osm až devět měsíců. Most je aktuálně zabezpečený z vnějších stran, aby z něj neopadávaly kusy betonu, což se stalo v roce 2017. Most je provozuschopný, omezení mají pouze auta nad 3,5 tuny, která přes něj jezdit nesmějí.

Výjimku mají zatím pouze vozy městské hromadné dopravy a právě jim po nějaký čas bude spojnice chybět nejvíce. Často diskutovaný příjezd sanitek se totiž vyřešil tím, že ty budou moci jezdit přes dřevěný mostek u Vinice.

„Máme spočítáno, že nás uzavírka bude stát mezi 15 až 18 miliony. Pravda je totiž taková, že most bude zavřený po docela dlouhou dobu úplně. Neprojedou ani naše vozy,“ uvedl šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán s tím, že cestující, kteří se budou potřebovat dostat do Pardubiček, Mnětic nebo Černé za Bory pomocí městské hromadné dopravy, zažijí poměrně velké nepohodlí.

„Zřejmě budeme zajíždět někam k veterině a lidé budou muset proběhnout podchodem pod železnicí, kde na ně budou čekat další autobusy. Jiné řešení těžko vymyslíme. Policie nám už řekla, že nás přes železniční přejezd v Dašické ulici jezdit nenechá,“ dodal Pelikán.