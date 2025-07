Investice za více než půl miliardy korun i přes dvou a půl měsíční zpoždění běží podle plánu.

Zhruba čtyřicet stavbařů pracuje na zakládání tělesa hráze, budování spodních výpustí, bezpečnostním přelivu a revitalizaci dvou kilometrů Martinického potoka.

„V tomto roce dále převedeme tok říčky Krounky z provizorního obtoku do vybudovaného migračního prostupu v betonové konstrukci hráze. Dále plánujeme dokončit injekční clonu pod hrází a realizovat zemní práce ve skalním podloží pod zbývajícími dilatačními úseky hráze,“ sdělil stavbyvedoucí ze společnosti Budimex Petr Závadský.

Polská stavební firma do roku 2027 vybuduje takřka 134 metrů dlouhou a zhruba 5,5 metrů širokou hráz. Skrze ni bude procházet speciálním prostupem říčka Krounka, která se u Luže vlévá do Novohradky, a zároveň zde zůstane zachována i možnost migrace zvěře. Podle polské společnosti Budimex půjde o vůbec největší stavbu tohoto druhu v Česku od 70. let minulého století.

„Tato tížná betonová hráz je specifická svou konstrukcí, neboť se jedná o kompozitní těleso složené z několika druhů betonu. Návodní část hráze je z železobetonu, zatímco tížné jádro je z válcovaného betonu,“ vysvětlil regionální ředitel české pobočky společnosti Budimex Adam Barszczyński.

Zatopená plocha jako sto fotbalových hřišť

„Pohledové části betonových konstrukcí nejsou realizovány jako hladké plochy, ale do bednění se vkládají takzvané matrice, které vytvářejí strukturovaný povrch imitující okolní skalní prostředí,“ dodal. Retenční objem suché nádrže bude činit 3,6 milionu metrů krychlových. Zatopená plocha při plném naplnění obsáhne 67,5 hektaru, což odpovídá velikosti zhruba sta fotbalových hřišť.

Že se ve schovaném údolí Krounky něco děje, pocítili minulý měsíc i řidiči. Nad budovaným poldrem na silnici II/359 mezi Skutčí a Prosečí muselo být přemostění Krounky nahrazeno mostním provizóriem. Díky němu mohou stavební práce pokračovat bez uzavření silnice. „Mostní provizorium ušetří řidičům 35kilometrovou objížďku a umožní zachovat průjezd autobusové i nákladní dopravy,“ uvedl stavbyvedoucí Závadský. Řidič se na mostě musí smířit s kyvadlovým provozem, který bude trvat minimálně půl roku.

Ze stávajícího silničního mostu zůstanou zachovány pouze části nynějších opěr, na kterých bude nově vybudována nosná konstrukce a nové silniční vrstvy. Pokud by firma most nezrekonstruovala, mohlo by při maximálním naplnění poldru vodou dojít k jeho zničení.

Povodí Labe odstartovalo stavbu poldru již před čtyřmi lety. Kvůli komplikacím, které projekt nepředvídal, vybraný dodavatel ze stavby odešel a státní podnik začal hledat nového. Budimex, který před pěti lety dokončil v Polsku na řece Ohře nedaleko českých hranic obří poldr Dolní Ratiboř, převzal staveniště na začátku minulého roku.

Stavba suchého poldru v Kutříně na Chrudimsku je jednou ze dvou zakázek, které největší polská stavební firma od vstupu na tuzemský trh v Česku získala. Zodpovědná je rovněž za zhotovení nedalekého úseku dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí.

Novohradka při povodních v září 2024 v Lozicích:

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv