Bývalý soudce dostal za podvody podmínku, hlavní viník si odsedí tři roky

Milan Závurka podle obžaloby vystavil svému známému Františku Drábkovi celkem 33 potvrzení, díky kterým pomohl od poškozených vylákat 1 920 009 korun. Drábek tak pod různými smyšlenými legendami získal od poškozených celkem téměř tři a půl milionu.

Drábek podle spisu poškozeným tvrdil, že má zastavený velký finanční majetek, který bude později uvolněn a peníze vrátí. Jako důkaz sloužila právě potvrzení pod hlavičkou soudu vydaná Závurkou, v některých případech docházelo i na osobní schůzky.

„Drábek všechny poškozené znal. Nenapadlo by mě, že je chtěl okrást. Věděl jsem, co píšu, ale netušil jsem, že poškozeným dluží peníze. Byla to chyba,“ uvedl už v přípravném řízení Závurka.

Bývalý kutnohorský soudce byl ve špatném psychickém stavu, stal se závislým na lécích Zolpidem a Stilnox, které jsou dostupné pouze na předpis. Drábek mu léky sháněl právě oproti vystaveným potvrzením.

V případu ještě jako jakýsi prostředník figuroval třetí obviněný Karel Kočí. Mezi Závurkou a Drábkem vozil léky a potvrzení, během soudního procesu ale zemřel.

„Z tohoto důvodu bylo logicky trestní stíhání obžalovaného zastaveno,“ uvedl předseda senátu Lukáš Kratochvíl.

Kočí jako jediný svou vinu odmítl, Závurka i Drábek se přiznali. Bývalý kutnohorský soudce dostal tři roky vězení s tří a půl letou podmínkou, Drábek si odsedí tři roky nepodmíněně. Původně jim hrozilo až osm, respektive deset let vězení.

„Prohlášení viny bylo výraznou polehčující okolností u obou obžalovaných. Drábek již ale za obdobnou trestnou činnost byl v minulosti ve vězení a ani to ho nemotivovalo s podvody přestat,“ řekl Kratochvíl.

U Závurky zohlednil, že byl dosud bezúhonný a nefiguroval jako hlavní organizátor podvodu. Kromě podmínky mu bylo uloženo ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě a byly mu zabaveny léky.

Oba odsouzení musejí společně uhradit poškozeným škodu ve výši 2 265 000 korun, sám Drábek potom dalších 542 tisíc. V současnosti však pobírá jen starobní důchod a je proti němu vedena řada exekucí. Rozsudek je nepravomocný.