Nechtěl deset tisíc, čtyřicet už vůbec. Poctivý obchodník podruhé odmítl nálezné

Sto tisíc v obálce, poctivý nálezce a šokovaná seniorka. Mohlo by se zdát, že příběh nalezené obálky z minulého týdne skončil rychle a šťastně. Jenomže v Pardubicích se obálka objevila znovu. Tentokrát však úmyslně a opět s tučným obnosem.

Deset ani čtyřicet tisíc. Nálezné odmítl i podruhé. (8. září 2025) | foto: Městská policie Pardubice

Minulý týden našel obchodník na pultu své prodejny na třídě Míru v Pardubicích obálku. Uvnitř bylo rovných sto tisíc korun. Bez zaváhání kontaktoval strážníky, kteří podle dokladů uvnitř dohledali majitelku. Seniorce vrátili během hodiny její vybrané úspory zpět.

Poctivý muž odmítl i desetiprocentní odměnu garantovanou zákonem, tedy rovných deset tisíc korun. Jediné, co strážníkům dovolil, bylo sdělit seniorce jeho jméno. Zdálo se, že tím příběh ztracené obálky končí a Pardubice mají důkaz, že poctivost není jen prázdné slovo. Jenže příběh měl pokračování. A to pořádně nečekané.

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úsporami. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Překvapením nejen pro obchodníka bylo, když se obálka s tučnou sumou ve stejné prodejně objevila o pár dní později zase. Tentokrát se však nejednalo o obálku, kterou zde omylem někdo zapomněl. Seniorka se totiž po pár dnech do obchodu vrátila, nikoliv ale za účelem nákupu, nýbrž aby poděkovala muži za jeho poctivý přístup, a to velmi štědře. Obálku položila na pult a beze slova odešla.

Stálo na ní jméno nálezce, které jí před několika dny sdělili strážníci městské policie. Uvnitř se ukrývalo rovných čtyřicet tisíc korun a vzkaz se slovy díků. Ani tentokrát však nálezce nehodlal své rozhodnutí o odmítnutí odměny měnit a kontaktoval strážníky, aby seniorce obálku s odměnou opět seniorce vrátili.

Žena vrátila 77 tisíc, nálezné nechtěla. Dojatý majitel jí peníze vnutil

„I tentokrát jsme šlechetnou prosbu nálezci splnili a obálku s penězi seniorce vrátili. Doufáme, že třetí výměna obálek v Pardubicích už nebude nutná,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Podle něj se jedná o naprosto kuriózní případ, jaký za jeho kariéru ještě nezažil. „Osobně jsem se za nálezcem dostavil, abych ho požádal o vyjádření k celé této neobvyklé situaci. On ale vyjádření i jakoukoliv medializaci odmítl,“ dodal.

