Kunvaldem zmítá spor o opravu bývalé Kampeličky, má stát 30 milionů

Městys Kunvald ležící na pěti kilometrech podél klikatícího se potoka pod Orlickými horami vypadá jako z reklamy na skvělou dovolenou, kde si člověk pořádně pročistí hlavu.



Zrovna teď v obci s necelou tisícovkou obyvatel ale příjemné ovzduší není. Spíše pořádné dusno. Lidé tu žijí sporem kvůli chystané přestavbě budovy Kampeličky na nový úřad městyse.



„Obec Kunvald koupila Kampeličku za 1,7 milionu korun. Znáte někoho, kdo koupí dům za necelé dva miliony a pak do něj dá dalších třicet milionů? Ta cena je pro nás jediným hlavním a zásadním problémem,“ uvedl Jiří Všetička, který mluví za kritiky chystané investice. Ti se bojí, že se Kunvald touto investicí finančně vyčerpá a nezbudou peníze na vše ostatní.

Budovu postavenou za války tamními občany koupil Kunvald od České pošty v dražbě. Díky přestavbě má v Kampeličce ideálně umístěné ve středu obce a u velkého parkoviště vzniknout kromě kanceláří úřadu městyse také zasedací místnost, knihovna, klubovna pro spolky a výtah. Nejnižší cena ve výběrovém řízení byla 29,1 milionu korun včetně DPH.

„Ceny nabídek byly vyrovnané, což může svědčit jak o kvalitě zpracování projektové dokumentace, tak o reálnosti ceny za poptávané práce,“ uvedl starosta Kunvaldu Josef Paďour. Obec dotaci na akci zatím nezískala.

Vedení městyse: Iniciativa přišla pozdě

„Především tahle iniciativa přišla pozdě, řeší se to skutečně roky, na mě moc dlouho a opravdu mě to zlobilo. Projekt, který se musel dopracovat do realizační projektové dokumentace, tu byl k dispozici již před dvěma roky, a pokud by byl skutečný zájem, dalo se na tom s projekční firmou spolupracovat,“ uvedla místostarostka Kunvaldu Jana Trejtnarová.

Kritici vedení obce získali finanční podporu Nadace Via a Nadačního fondu proti korupci, aby mohli místním politikům účinně oponovat. Do schránek domácností rozeslali profesionálně připravenou výzvu občanům, ve které je vyzývají k účasti na dnešním jednání zastupitelstva.

„Oproti běžným cenám se v projektu Kampeličky pohybujeme o 10 milionů Kč nad průměrem obvyklých cen. Těchto 10 milionů Kč bychom mohli využít pro zkvalitnění školy, jídelny, penzionu, kvality cest, chodníků a dalších prospěšných akcí pro Kunvald,“ píše se ve výzvě.

Samozřejmě, že se to vedení Kunvaldu nelíbí. „Nejde tak úplně o to, zda aktivita občanů, na kterou mají jistě právo, je, či není fér. Jde o to, že tato aktivita poškozuje Kunvald jako celek, jeho prestiž a dobré jméno, a mimo jiné jsou šířeny zavádějící a neobjektivní informace, což je skutečně špatné,“ uvedl Paďour.

„Je to předražené. Ani jedna obec v blízkém okolí neprováděla srovnatelnou rekonstrukci za tak vysoké finanční náklady. Chceme pouze jednu věc, ať nám to zastupitelé vysvětlí,“ uvedl Všetička.