Hrdina zastavil koně, který vláčel žokeje. Jak přeskočil plot, dodnes neví

V drama se proměnil loni druhou říjnovou neděli jeden z dostihů před Velkou pardubickou. Když koně vyběhli z lesíka, zdálo se, že jeden jménem Smajlík je bez žokeje. Více než kilometr totiž za sebou vláčel svého jezdce Jána Macha, který nezvládl doskok.

V závodním cvalu se mu nepodařilo vrátit se zpátky do sedla, místo toho mu zůstala noha ve třmenu a kůň ho před zraky ochromených diváků táhl závodištěm.

„Ta scéna byla děsivá. Vyběhl jsem rychle naproti Smajlíkovi, abych ho zastavil, ale najednou se kolem mě neuvěřitelnou rychlostí prohnal Jarda Komárek. Kůň se mohl rozhodnout, že skočí překážku číslo 11 a pro jezdce Macha by to bylo smrtelné,“ řekl správce pardubické dráhy Jiří Janda. I proto jednačtyřicetiletého Komárka Dostihový spolek na ocenění navrhl.

Když Jaroslav Komárek uviděl Smajlíka, jak vláčí svého jezdce, přestal pro něj dostih a vše kolem existovat. Vyběhl zvířeti vstříc.

„Viděl jsem koně a automaticky jsem běžel. Snažil jsem se s ním potkat, abych ho mohl odchytit. Do cesty se mi postavil živý plot, který jsem nějak skočil. Dodneška nevím, jak se mi metr širokou překážku podařilo přeskočit. Bylo to v tak rychlém sledu, že si ani přesně nevybavuju, jak jsem Smajlíka chytil. Nějak jsem natáhl ruku a naštěstí byl ten první pokus úspěšný,“ popisuje Jaroslav Komárek dramatické chvíle.

Samotný jezdec si pamatuje jen útržky. „Až od kamarádů jsem se dozvěděl, co se stalo. Smajlík je velký kůň, zřejmě podcenil tuhle nejlehčí překážku, nepamatuji si skok, kde udělal chybu, ale pamatuju si, jak mě vláčel prachem a oranicí. Pak mě ‚vypnul‘ nějakým kopancem do hlavy. A už mě táhl jako hadrového panáka. Ještě že nešel s koňmi dál dostih a neskákal. Pořádně jsem se probral až v nemocnici,“ řekl tehdy jen pořádně potlučený Ján Mach.

Když jeho koně Komárek chytal, valach naštěstí okamžitě zastavil. To už na místo přiběhli i další lidé. Koně drželi, aby po zraněném jezdci nešlapal. Museli zajistit, aby zvíře nezačalo panikařit a aby jezdci, se kterým bylo stále spojeno třmenovým řemenem, kopyty neublížilo.

„Naštěstí kůň nepřešlapoval, zůstal stát, takže jsme mohli pomoci jezdci. Problém byl, že Ján Mach měl zaklesnutou nohu ve třmenu navíc otočenou, takže museli koně kompletně odsedlat a až potom si muže převzali záchranáři,“ vzpomíná na těžké chvíle Komárek, který ocenil také charakter koně.

Spousta jeho čtyřnohých kolegů by z ostrého závodního tempa přepnout na klidový režim nedokázala.

Hnědáka navíc Komárek chytil před překážkou. O tom, jestli by ji Smajlík táhnoucí jezdce skočil, nechce spekulovat.

Komárek je přesvědčen, že se kůň rád nechal chytit, protože chtěl od nezvyklé zátěže pomoci. „Kůň není zvyklý, že by mu něco takhle viselo od boku. Od přírody je to pro něj signál, že je to predátor, který se ho snaží zabít. A on má před ním jedinou šanci – utíkat,“ vysvětluje Komárek, který je jako veterinární technik na závodišti pravou rukou šéfa heřmanoměstecké kliniky Petra Přikryla, a společně tak deset let pomáhají zraněným koním na závodišti i na klinice.

Veterináři i záchranáři se vždy snaží být co nejrychleji u koní i zraněných žokejů. Jejich hlídky jsou rozmístěny po závodišti a vysílačkami si hlásí případné pády.

Další start byl valachovi osudný

Komárek za desetiletí na závodišti smýkání jezdcem nepamatuje, stejně jako rychlý sprint nikdy nebyl jeho disciplínou. „Snad jen na vesnici, když jsem dělal hasičský sport,“ vzpomíná Komárek.

Pád Macha nespojuje s nekvalitní výstrojí ani s nepřipraveností koně. Noha se jezdci otočila ve třmeni zrovna v nejširším místě boty a zasekla se do třmenu.

„Kdyby se otočila o půl centimetru dál, tak vyklouzla ven a on spadne na zem. Byla to obrovská smůla, ale zároveň měl ale obrovské štěstí, že z toho vyvázl bez zranění,“ řekl Komárek.

Příběh Jána Macha a Smajlíka ale skončil happyendem jen dočasně. Navzdory drsné nehodě vyrazili spolu na úvodní letošní pardubické dostihy a opět to nedopadlo dobře. Tentokrát pád jezdec zvládl, kůň si ale zlomil nohu a musel být utracen.