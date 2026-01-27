Hasiči zachraňovali koně uvázlého v bahně, sám se postavit nedokázal

Autor:
  11:19
K záchraně koně vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči do Velké Skrovnice na Orlickoústecku. Zvíře uvázlo v zabláceném terénu a nemohlo se samo postavit na nohy. Pomocí jeřábu s popruhy mu hasiči pomohli vstát.
Fotogalerie3

Hasiči na Orlickoústecku zachraňovali koně ležícího v bahně. Sám se postavit nedokázal. (27. ledna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Majitelka zvířete kontaktovala hasiče v pondělí kolem desáté hodiny dopoledne s žádostí o pomoc. Kůň uvázl v bahně a nedařilo se mu vstát. Po příjezdu hasičů ležel nehybně na boku a byl celý zablácený.

Hasiči na Orlickoústecku zachraňovali koně ležícího v bahně. Sám se postavit nedokázal. (27. ledna 2026)
Hasiči na Orlickoústecku zachraňovali koně ležícího v bahně. Sám se postavit nedokázal. (27. ledna 2026)
Hasiči na Orlickoústecku zachraňovali koně ležícího v bahně. Sám se postavit nedokázal. (27. ledna 2026)
3 fotografie

„Byl zapadlý v bahně a vlastními silami by se postavit nezvládl. Žádné takto těžké zvíře se z kluzkého terénu samo postavit nezvládne,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

K zásahu byl přivolán i veterinář, který si zvíře později převzal do péče.

Hasiči koně pomocí popruhů a jeřábu nadzvedli a pomohli mu vstát. „Po zvednutí jsme ho ještě chvíli ponechali v popruzích, aby se mohl vzpamatovat,“ doplnila Pipiš.

Složitá záchrana srnky. Uvázla v kanalizaci, hasiči se k ní museli dostat bagrem

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum na ploše více než 7 tisíc metrů čtverečních, které bude mimo jiné zahrnovat...

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, jeden z řidičů střet nepřežil. Podle informací z...

V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině....

V Pardubicích jsou na spadnutí dva výrazné developerské počiny. Společnost CFIG postaví více než stovku nových bytů v samém centru města. Projekty slibují moderní bydlení v atraktivních lokalitách,...

Hasiči zachraňovali koně uvázlého v bahně, sám se postavit nedokázal

Hasiči na Orlickoústecku zachraňovali koně ležícího v bahně. Sám se postavit...

K záchraně koně vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči do Velké Skrovnice na Orlickoústecku. Zvíře uvázlo v zabláceném terénu a nemohlo se samo postavit na nohy. Pomocí jeřábu s popruhy mu hasiči...

27. ledna 2026  11:19

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:19

Unikátní socha v O2 areně. Sparta vzdává hold srdcem i oboustrannými dresy

Český pop-artový umělec Josef Rataj vytvořil návrh sochy pro projekt Sparta...

Obří 3D srdce, které částečně vznikalo v Pardubicích, společně se speciálními oboustrannými dresy hokejové Sparty se staly hlavními symboly 17. ročníku dobročinného projektu Sparta vzdává hold....

26. ledna 2026  17:07,  aktualizováno  21:07

Nová lanovka na Dolní Moravě má šanci. Kraj souhlasí, ochránci přírody však ne

Pohled na sjezdové tratě ze Stezky v oblacích

Stavba nové lanovky v Dolní Moravě podle pardubického krajského úřadu zabere bezmála dva hektary lesa, což se negativně podepíše na tamní přírodě. Přesto nyní souhlasil s její stavbou v rámci procesu...

26. ledna 2026  15:06

Zaměstnanec chemičky utrpěl popáleniny v obličeji, letěl pro něj vrtulník

Areál Synthesie v Semtíně

V pardubické chemičce Synthesia přistával v pondělí dopoledne záchranářský vrtulník. Musel do nemocnice transportovat zaměstnance firmy, který utrpěl vážné popáleniny v obličeji.

26. ledna 2026  14:34

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, jeden z řidičů střet nepřežil. Podle informací z...

26. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  13:44

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026)

Hokejisté Plzně v neděli v Pardubicích dokazovali, že jsou právem na vrchu extraligové tabulky. Dynamo sice opticky dominovalo, Západočeši jej však deptali protiútoky, svým dílem přispěl také...

26. ledna 2026  8:56

Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál

ilustrační snímek

Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u Přelouče dopravu na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu. Před 19:00 začaly vlaky s omezením...

25. ledna 2026  19:03,  aktualizováno  20:59

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Svitavští záchranáři mají nové zázemí poblíž obchvatu, dočkají se i hasiči

Nová výjezdová základna záchranářů ve Svitavách.

Výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v areálu Svitavské nemocnice čeká v těchto dnech velké stěhování. Ze stísněných prostor se přesouvá k obchvatu města. Do čtyř let se dočkají i...

25. ledna 2026  8:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

24. ledna 2026  12:49

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Profesionální hasiči prověřovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.