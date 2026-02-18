Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Starosta Žamberka Jiří Mencák (Žamberská demokratická koalice) uvedl, že Jaslovská chtěla prodat budovu za vyšší částku. „Původní cena za nemovitost byla deset milionů korun, pro město byla zvýhodněná ve výši devět milionů,“ řekl.
Dodal, že zástupci města jednali přímo s Jaslovskou a dohodli se nakonec na ceně 5,5 milionu korun. Žamberk má podle něj několik možností, jak s budovou naložit. „Mohlo by dojít k demolici budovy a využití pozemku ve spolupráci s krajem na vybudování sportoviště pro gymnázium a základní školu, případně pro rozšíření parkovacích míst,“ uvedl Mencák.
I v případě, že by se městu pozemek nehodil, může jej podle něj prodat, soukromí investoři o něj mají zájem. „Asi by přikročili k demolici objektu a výstavbě bytového domu. Je to jedna z možností,“ řekl Mencák.
V roce 2002 byl někdejší kulturní dům Panorama už tři roky uzavřený. Na jeho opravu peníze v rozpočtu vedení Žamberka nenašlo. Rozhodlo se proto uspořádat aukci. V té v červnu 2002 uspěla tehdejší radní Marie Jaslovská (Koalice ODS, DEU), která slíbila opravu budovy.
K té ale nikdy nedošlo. Jaslovská to vysvětlovala tím, že nedostala záruky, že tam město bude pořádat dostatek kulturních akcí. „V objektu jsem chtěla vybudovat restauraci, společenský sál, fitness a bowling a domnívala jsem se, že zastupitelé a veřejnost mají potřebu, aby ve městě fungovalo podobné zařízení,“ uvedla pro MF DNES v roce 2005.
Radní koupila levně dům, místo kulturáku tam chátrá tržnice. Chce za ni trojnásobek
Současné vedení města považuje nákup za výhodný a tvrdí, že už nemá smysl se vracet do minulosti. „My se na to můžeme dívat novýma očima, teď se to nabízí, teď to přijmeme, protože pozemek je pro nás strategický a zajímavý,“ uvedl místostarosta Žamberka Ondřej Jireš (Žamberská demokratická koalice).