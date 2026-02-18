Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

David Půlpán
  10:48
Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za 1,7 milionu tehdejší radní Marie Jaslovská. Slíbila tehdy, že ji opraví, místo toho dům chátrá a funguje v něm tržnice.

Starosta Žamberka Jiří Mencák (Žamberská demokratická koalice) uvedl, že Jaslovská chtěla prodat budovu za vyšší částku. „Původní cena za nemovitost byla deset milionů korun, pro město byla zvýhodněná ve výši devět milionů,“ řekl.

Dodal, že zástupci města jednali přímo s Jaslovskou a dohodli se nakonec na ceně 5,5 milionu korun. Žamberk má podle něj několik možností, jak s budovou naložit. „Mohlo by dojít k demolici budovy a využití pozemku ve spolupráci s krajem na vybudování sportoviště pro gymnázium a základní školu, případně pro rozšíření parkovacích míst,“ uvedl Mencák.

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej koupila od města za 1,7 milionu se slibem, že jej opraví a otevře pro kulturu, teď nemovitost chce prodat městu za 5,5 milionu korun. (17. února 2026)
Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej koupila od města za 1,7 milionu se slibem, že jej opraví a otevře pro kulturu, teď nemovitost chce prodat městu za 5,5 milionu korun. (17. února 2026)
Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej koupila od města za 1,7 milionu se slibem, že jej opraví a otevře pro kulturu, teď nemovitost chce prodat městu za 5,5 milionu korun. (17. února 2026)
Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej koupila od města za 1,7 milionu se slibem, že jej opraví a otevře pro kulturu, teď nemovitost chce prodat městu za 5,5 milionu korun. (17. února 2026)
5 fotografií

I v případě, že by se městu pozemek nehodil, může jej podle něj prodat, soukromí investoři o něj mají zájem. „Asi by přikročili k demolici objektu a výstavbě bytového domu. Je to jedna z možností,“ řekl Mencák.

V roce 2002 byl někdejší kulturní dům Panorama už tři roky uzavřený. Na jeho opravu peníze v rozpočtu vedení Žamberka nenašlo. Rozhodlo se proto uspořádat aukci. V té v červnu 2002 uspěla tehdejší radní Marie Jaslovská (Koalice ODS, DEU), která slíbila opravu budovy.

K té ale nikdy nedošlo. Jaslovská to vysvětlovala tím, že nedostala záruky, že tam město bude pořádat dostatek kulturních akcí. „V objektu jsem chtěla vybudovat restauraci, společenský sál, fitness a bowling a domnívala jsem se, že zastupitelé a veřejnost mají potřebu, aby ve městě fungovalo podobné zařízení,“ uvedla pro MF DNES v roce 2005.

Radní koupila levně dům, místo kulturáku tam chátrá tržnice. Chce za ni trojnásobek

Současné vedení města považuje nákup za výhodný a tvrdí, že už nemá smysl se vracet do minulosti. „My se na to můžeme dívat novýma očima, teď se to nabízí, teď to přijmeme, protože pozemek je pro nás strategický a zajímavý,“ uvedl místostarosta Žamberka Ondřej Jireš (Žamberská demokratická koalice).

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně vzniká nový tenisový areál. Developer chtěl vedle...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

Širší silnice? Ne. Spolek hájí kulturní krajinu s alejemi, starostové zuří

Silnice z Jedlové přes Bystré až na hranici kraje zatím zůstává rozbitá. (3....

Pardubický kraj vzdal plán na modernizaci silnice na Poličsku kvůli námitkám ekologického spolku, který je proti kácení stromů. Jde podle něj o plýtvání finančními prostředky a nevratnou devastaci...

Třetina lidí umírá v nemocnicích. Kraj chce počty snížit, posílí paliativní péči

Ilustrační foto.

Záchranná služba v Pardubickém kraji opakovaně jezdí k nemocným v terminálním stadiu, kterým už moderní medicína nedokáže výrazně pomoci. Převáží je do nemocnice, přestože to nemá smysl. Zdravotnický...

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na místě zůstal vážně zraněný člověk. Ve středu ráno policisté informovali, že ke konfliktu došlo v bytě...

Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za...

18. února 2026  10:48

Nepustit začátek a připravit se na rychlost. V Pardubicích vědí: Nymburk, to je výzva

Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic a Sir’Jabari Rice z Nymburka

V téhle sezoně už s ním odehráli dva fantastické zápasy. V prvním případě pardubičtí basketbalisté s mistrovským Nymburkem v půlce října loňského roku padli 76:78, když střelec Bryant v poslední...

18. února 2026  10:03

Pod psem se na rybníku prolomil led. Záchrana dorazila s paddleboardem

Pod psem se prolomil led. Záchrana dorazila s paddleboardem. (17. února 2026)

Pardubičtí hasiči museli v pondělí vyrazit na pomoc psovi, pod nímž se na rybníku prolomil led a on tak uvázl v mrazivé vodě, nesvedl se totiž vlastními silami dostat zpátky na břeh. K záchraně...

17. února 2026  16:06

Radní koupila levně dům, místo kulturáku tam chátrá tržnice. Chce za ni trojnásobek

Premium
Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka před 24 lety prodali za 1,7 milionu korun tehdejší radní města Marii Jaslovské někdejší kulturní dům Panorama. Slíbila, že jej opraví a otevře pro kulturní akce. Místo toho dům...

17. února 2026  13:20

Je to málo. Dům s 244 parkovacími místy u pardubické nemocnice nestačí, říkají kritici

Do konce roku by mělo dojít k zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na...

Řidiči, kteří složitě hledají volné parkovací místo v Pardubické nemocnici, mají naději na zlepšení. Do konce roku by se měli dočkat zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího...

17. února 2026  10:39

Už mě ta druhá místa nebaví, posteskl si brankář Will po další finálové prohře

Pardubický gólman Roman Will v utkání proti Liberci.

Věděl, že o nic extra nejde, ale i tak jste za jeho úsměvem cítili hořkost. Gólman pardubického Dynama Roman Will nestačil na poslední dvě střely nedělního finále Hockeytown Cupu a Pardubice prohrály...

17. února 2026  10:20

Když vyhrajeme, možná vyplatím odměnu, hlásí Hamza před speciálním zápasem

Pardubický fotbalista Jiří Hamza

Stoper Jiří Hamza je jednou ze zimních posil fotbalových Pardubic, s jejímž přínosem se počítalo spíš do budoucna. „Podle původní domluvy mi trenér Jan Trousil dával klidně půl roku na zapracování,“...

17. února 2026  9:41

Šofér bez řidičáku zmatkoval na křižovatce. Měl jsem drogy, přiznal strážníkům

Zdrogovaný řidič bez řidičáku zmatkoval na křižovatce, strážníkům se přiznal....

Zmatkující řidič zaujal pardubické strážníky na křižovatce ulic Palackého a Hlaváčova. Při kontrole se přesvědčili, že byl jejich instinkt správný, zjistili totiž hned několik prohřešků. K autu bez...

16. února 2026  15:53

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

V neděli pardubičtí hokejisté dohráli finále prvního ročníku domácího Hockeytown Cupu, švýcarskému Bernu podlehli 4:5 v prodloužení. Prakticky obratem odstartuje poslední fáze jejich přípravy na...

16. února 2026  9:52

Dlouhodobé spory mužů z ubytovny vyvrcholily vraždou, útočník svou oběť ubodal

ilustrační snímek

Od sobotního večera vyšetřují policisté násilnou smrt muže v Žamberku na Orlickoústecku. Na místě zadrželi podezřelého, který se následně ke svému činu doznal. Svého soka mlátil do hlavy i těla a...

16. února 2026  8:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii

Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22....

15. února 2026  17:01

Show, skauti i budoucí hvězdy NBA. Aréna uvidí adepty mistrovství světa juniorů

Český basketbalista Tomáš Satoranský v duelu s Bosnou a Hercegovinou

V červnu příštího roku se v Pardubicích bude konat ostře sledované mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Z globálního hlediska Pardubice větší sportovní akci ještě neviděly.

15. února 2026  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.