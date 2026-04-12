Pardubické hudební jaro 2026: Patnáct koncertů a jedno jubileum

„Nepsanou tradicí festivalu se stalo uvedení Vivaldiho Čtvero ročních období. Tentokrát jsme zvědaví na interpretaci italského hráče na barokní housle Alessandra Tampieriho, který k nám zavítá se svým orchestrem Accademia Bizantina. Přehlídku otevřou 13. dubna v Sukově síni Domu hudby,“ uvedla Vladislava Kopecká, vedoucí koncertního oddělení KFP.
Dramaturgie slibuje mimořádné koncerty, ať už v podání ostřílených bardů, jakými jsou houslista Václav Hudeček, mezzosopranistka Dagmar Pecková nebo violoncellista Petr Nouzovský, či nastupující mladé generace, kterou reprezentuje klavírista Matyáš Novák, klarinetista Otakar Antonín Štefan, kontrabasistka Ema Světlíková či Chlapecký sbor Bonifantes.
Kromě Domu hudby našel festival zázemí pro pardubickou část i v Gočárově galerii v Automatických mlýnech, na radnici a v Rytířských sálech zámku. Právě zámek bude patřit rezidenčnímu souboru, jímž je už několik let Barocco sempre giovane. „Soubor vystoupí spolu s fagotistou Václavem Vonáškem, který se poprvé s Baroccem představil v Pardubicích před 20 lety. Od té doby ušel značnou cestu, stal se vítězem Pražského jara, laureátem ARD v Mnichově a zakotvil jako člen Berlínské filharmonie,“ představila sólistu Kopecká.
Jubileum – 45 let na scéně – oslaví na festivalu pěvkyně Dagmar Pecková, jež připomene německého skladatele židovského původu Kurta Weilla, autora slavného Morytátu o Mackie Messerovi. Gočárova galerie přivítá klavíristu Adama Skoumala a jeho hosty, v dalším koncertu pak tympanistku KFP Cécile Boiffin. „Ta si do programu Vzpomínky na Francii pozvala svou kolegyni flétnistku Veroniku Pejřilovou a herce Josefa Vránu. V jejich podání zazní nové aranže skladeb francouzských autorů pro marimbu a příčnou flétnu proložené četbou ze Cyrana z Bergeracu či inspirativních textů Clauda Debussyho,“ uvedla Kopecká.
Jeden pořad věnuje filharmonie i dětem, její oblíbená dětská matiné jsou zaměřena na nejrůznější témata či osobnosti z hudebního světa. Festivalový koncert tak bude na téma Jaro, jará a rozjařená hudba.
Koncerty ovšem hostí i další místa kraje. „V Sezemicích dáme prostor sboru Bonifantes, který pod vedením svého sbormistra Jana Míška zařadí i nádherný kus Zdeňka Lukáše Jaro se otevírá. Dále nás čekají bílé varhany spektakulární umělkyně Katty, která nástroj vyrobený jí na míru rozezní ve vysokomýtském kostele sv. Vavřince. A poprvé navštívíme románský kostelík v Kojicích, a to s programem Vivat Tango! violoncellisty Petra Nouzovského a akordeonisty Ladislava Horáka,“ nastínila Kopecká.
Další koncerty budou v Lázních Bohdanči, Seči, Kladrubech nad Labem, Heřmanově Městci a Přelouči, kde Dialog houslí a varhan povedou houslista Daniel Plavec a varhaník Martin Gregorius. Tím festival 30. května skončí.
