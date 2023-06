Lázně Bohdaneč dostanou další kruhový objezd. Je zbytečný, říkají kritici

Město si od nového kruhového objezdu slibuje ještě větší zklidnění dopravy. Jediným lázeňským městečkem v kraji přitom už nyní nesmějí od Prahy projíždět kamiony, ze silnice první třídy se stala komunikace druhé třídy, kde již bylo možné značkou omezit vjezd těžké kamionové dopravě.

Přesto to prý stále nestačí, i když nad novou dopravní stavbou někteří místní nesouhlasně kroutí hlavou. „Naprosto nesmyslný kruhový objezd v nepotřebném místě. Vyhazování peněz. Nic jiného to není,“ posteskl si na Facebooku města například Pavel Krčál.

Město, kraj i silničáři si však za stavbou stojí a poukazují na větší bezpečnost.

Město také v dohledné době plánuje prodloužení linky MHD ke mlýnům. „Okružní křižovatka zajistí bezpečný výjezd vozidel MHD z točny,“ dodal Štěpanovský.

Snad to otráví řidiče kamionu, doufá starosta

„Zklidnění dopravy je jednoznačně jedním z důvodů, proč kruhový objezd v místě vznikne. Doufám také, že otráví řidiče kamionů, kteří i přes zákaz stále projíždějí naším městem, i když v nižším počtu, než tomu bylo v minulých letech. V současné době se o vjezd pokusí přibližně deset až patnáct kamionů denně,“ řekl starosta Josef Štěpanovský.

V první etapě je v plánu právě zmiňovaný kruhový objezd na Neratov, jehož stavba zanedlouho začne. Daleko podstatnější je ale dopravní pokračování tohoto projektu, a sice přeměna nepřehledné dvojkřižovatky u Synthesie s pokračováním na Černou u Bohdanče, kde by měl vzniknout kruhový objezd.

„Divím se, že se tam nikomu nic nestalo. Přičítám to spíš tomu, že je to natolik nepřehledné, že zde každý jede významně opatrněji. Jsou to vlastně dvě křižovatky tvaru písmene T, které se udělaly do nekolmého napojení. Nová okružní křižovatka tyto větve zcela bezpečně napojí,“ říká ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Přeměnu křižovatky na Černou nyní chystají projektanti. Silničáři teď potřebují získat souhlas dvou klíčových majitelů pozemků. Kruhový objezd u Černé by vyšel na 30 milionů korun.

„Pokud bude ministr dopravy držet slovo, je tato křižovatka ve veřejném zájmu, a tedy součást dopravního uzlu Pardubice,“ říká Němec.