Kruhový objezd ozdobí auta vytvořená z keřů, nejlépe je uvidí řidiči kamionů

Je zelený, tedy poskládaný z rostlin a keřů, které ve finále tvoří dvě typické karoserie konstruktéra Josefa Sodomky. „Na papíře to vypadá jako kubistický obraz, ale když se podíváte pozorněji, uvidíte dva automobily Sodomka Aero 50,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Ještě v letošním roce by se motiv karoserií, který je pro Vysoké Mýto díky jejich známému výrobci Josefu Sodomkovi typický, mohl objevit místo stávající zelené džungle.

„Boční pohled na automobil bude upraven do ornamentu, rozkreslené detaily karoserie do různě výškově členěných ploch vegetace,“ řekl o novém návrhu jeho autor, zahradní architekt Lukáš Štefl.

Několikaletá snaha vedení města však není u konce, záměr ještě musí projít zastupitelstvem. Náklady jsou odhadnuté na 800 tisíc korun. Město věří, že zakázku vysoutěží levněji.

„Některým našim kolegům připadá, že je to na takovou malou zahrádku hodně peněz, milovníkům umění to přijde málo a škarohlídi říkají, že to ze silnice stejně nebude vidět,“ řekl Krejza.

Nejlépe výplň kruhového objezdu uvidí řidiči kamionů, kteří budou přijíždět od Litomyšle.