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Globus jako Černý Most? Kolony se přesunuly z centra jinam, řešení by bylo

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  9:21aktualizováno  9:35
Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)

Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
10 fotografií
Severovýchodní obchvat Pardubic, který je v provozu od loňského prosince, výrazně ulevil centru města. Odvedl totiž značnou část dopravy z opravovaného Wonkova mostu, křižovatky před hlavním nádražím i z takzvané rychlodráhy spojující silnici I/37 s Dubinou a výpadovkami na Holice nebo Dašice. Problém ale nastal jinde.

Ve špičkách totiž bývá plný aut nadjezd nad „hradubickou“ v Trnové i oba kruhové objezdy právě mezi tímto nadjezdem a vyústěním nového severovýchodního obchvatu.

„Po otevření severovýchodního obchvatu vzrostla doprava v této části města přibližně o 4 tisíce až 5 tisíc vozidel denně,“ uvedl náměstek ředitele městské policie a někdejší náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)
10 fotografií

Kruhové objezdy byly přitom vytížené už předtím. „Nyní je situace ještě složitější. Mezi oběma kruhovými objezdy projede denně až 24 tisíc vozidel, zatímco před otevřením obchvatu jich bylo zhruba 19 tisíc,“ doplnil Kvaš.

Severovýchodní obchvat výrazně ulevil dopravě v centru města, zároveň zatížil část silnice I/36 v Trnové. Auta z obchvatu vyjíždějí na novém kruhovém objezdu u Kalvodů, a pokud jedou dál směrem ke Globusu, čeká je další okružní křižovatka.

Silničáři proto připravují rozšíření silnice, která v pardubické části Trnová navazuje na severovýchodní obchvat města. Nejdřív ale potřebují zajistit kapacitu navazujícího nadjezdu.

„Proto jsme jednali se zástupci Globusu, aby poskytli potřebné pozemky pro rozšíření komunikace a zvýšení její kapacity. Zatím se ale nepodařilo dosáhnout dohody,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Potřebné měření

Obchodní řetězec nechce situaci blokovat, má ale obavy, že by přestavba území výrazně omezila provoz obchodního domu. „Chce proto takové podmínky, aby byly dopady co nejmenší,“ doplnil primátor Jan Nadrchal (ANO). „Jde především o zvýšení kapacity této křižovatky. Je to sice investice Ředitelství silnic a dálnic, ale nachází se na území města, takže se do přípravy snažíme aktivně vstupovat. Vnímáme, že je to místo, kde dlouhodobě vznikají dopravní problémy,“ řekl primátor.

Než silničáři začnou posouvat projekt dál, potřebují zjistit kapacitu nadjezdu nad silnicí I/37, kde se kříží se silnicí I/36. „Podle výsledků měření se případně upraví projekt zkapacitnění I/36 k severovýchodnímu obchvatu Pardubic. Výpočet kapacity lze provádět až po spuštění Wonkova mostu a po letních prázdninách. První termín je výpočet kapacity mostu přes I/37 v říjnu letošního roku,“ uvedla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová. Konkrétní úpravy ale neupřesnila.

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„Největší přínos by na mostě mělo prodloužení odbočovacích a připojovacích pruhů, které jsou dnes zejména ve směru dolů příliš krátké. Právě to by mohlo provoz výrazně zlepšit, možná i více než samotné změny na kruhových objezdech,“ řekl Kvaš.

Přestavbu křižovatky u Globusu chce podle předběžných informací ŘSD udělat v devíti etapách. Situaci komplikuje fakt, že blízký nadjezd je podle silničářů ve špatném stavu a je potřeba ho opravit. „Čekají nás proto další jednání o koordinaci obou staveb,“ dodal náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Jako Černý Most?

Město nedávno nastínilo i vizi celé oblasti pro vzdálenější budoucnost. Inspirací by totiž mohl být nový parkovací dům u Kauflandu v Polabinách, který radnice plánuje vybudovat ve spolupráci s obchodním řetězcem.

„Do Pardubic denně dojíždí 20 až 25 tisíc lidí za prací, značná část z nich právě ze směru od Bohdanče nebo Hradce Králové. Proto by zkapacitnění parkoviště u Globusu pomocí nějaké konstrukce a dobré napojení na MHD mohlo vytvořit přirozené záchytné parkoviště, přirovnal bych to třeba k Černému Mostu v Praze. Ale je to samozřejmě otázka případných dalších jednání s obchodním řetězcem, aby nepřišel o své zákazníky,“ uvedl Rychtecký.

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