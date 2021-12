Řidiči riskují na kruhovém objezdu u Zámrsku, nerespektují značení

Křižovatka u Zámrsku se v minulosti stala místem řady nehod, které měly i tragické následky, a proto se tamní původní průsečná křižovatka změnila na okružní.

Na novém „kruháku“ ale i dál vznikají situace, které mohou způsobit nehody. Může za ně nepozornost řidičů. Na příjezdu od Vysokého Mýta se silnice rozšiřuje na dva pruhy. Levý (vnitřní) slouží pro odbočení na I/17 směrem na Chrudim a řidiči po něm poté jezdí blíže středu kruhové křižovatky.

Pokud má řidič v úmyslu pokračovat dále po I/35 na Holice a Hradec Králové, využívá k tomu pravý (vnější) pruh. Jenže nespočet řidičů se značením neřídí a uprostřed „kruháku“ začínají ve snaze o výjezd na Hradec přejíždět do vnějšího pruhu.

Tím ohrožují vozy jedoucí správně vnějškem. Na místě jde běžně zaznamenat během chvíle hned několik řidičů, kteří mají s průjezdem problémy.

„Jde primárně o chybu řidičů, kteří se již před křižovatkou, kdy mají nejnižší rychlost, nezařadí do správného pruhu, poté na okružní křižovatce přejíždějí z pruhu do pruhu. Věříme, že řidiči začnou číst návěstí a tvar křižovatky se dostane do navigací,“ uvedla mluvčí ŘSD pro Pardubický kraj Petra Drkulová.

Kruhová křižovatka se dvěma pruhy slouží také v nedalekém Vysokém Mýtě. Rozdíl je ale v tom, že k výjezdu směr Litomyšl jsou k dispozici dva pruhy. V Zámrsku je jediný.

„Dva jízdní pruhy na výjezdu by kapacitu křižovatky nezlepšily a vyžádaly by si další zábor zemědělské půdy. Tvar a průměr křižovatky, včetně počtu jízdních pruhů, byl ve studii zkoumán z hlediska kapacitní funkčnosti, a to s ohledem na jednotlivé zatěžovací stavy před napojením dálnice D35 do Ostrova a po napojení,“ objasnila Drkulová.

U výjezdu z kruháku je navíc snížený výběžek dělícího ostrůvku, u něhož řidiči prudce odbočují vpravo, aby přejeli do zamýšleného směru na Hradec. Je velmi pravděpodobné, že rizikových situací při náhlém vybočení ještě brzy přibude.

Řidičům se ve středu otevře první úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů. A dá se očekávat, že právě ze Zámrsku bude drtivá většina mířit na novou D35 po I/35 přes Holice.

Nyní ještě množství osobních a nákladních aut využívá k nájezdu na D35 v Opatovicích trasu po I/17 a I/37 přes Pardubice. Tito dnes odbočují na Chrudim, zatímco od poloviny prosince pojedou rovně na Holice.

Paradoxní však je, že na portálech se značkami před kruhovou křižovatkou není nová D35 příliš přehledně znázorněna. Dvě nestejně velké tabule s rozděleným nákresem okružní křižovatky k přehlednosti nepřispívají.

Na modré tabuli je pouze zelený obdélník s označením E442 symbolizující D35. Žádné názvy měst řidiči nenajdou. Na levé značce sice směr Pardubice a Hradec Králové po D35 vyznačený je, ale přeškrtnutý.

Značka totiž vyjadřuje stav, kdy bude otevřen i druhý úsek D35 z Časů do Ostrova, což má nastat až na konci roku 2022. K instalaci poněkud matoucího značení se ŘSD nevyjádřilo.