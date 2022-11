Mladá generace peníze neřeší, tvrdí krotitel dluhů Kresl

Tomáš Kresl kromě toho, že se svým týmem spravuje finanční prostředky více než 1 500 klientů, pomáhá budovat základy finanční gramotnosti u nejmenších dětí. Pohádka s kotětem, které si musí uvědomit, že peníze nepadají z nebe, sklízí úspěchy.

„Příběh učí děti, k čemu jsou peníze. Aby si byly vědomy, že rodiče nechodí do práce jen pro zábavu. Že to světlo, kterým si kočka svítí, něco stojí. Peníze, které vybírá, nedává bankomat jen tak. Je pak hezké sledovat myšlenkové pochody dětí,“ říká Tomáš Kresl, který je držitelem titulu EFA (European Financial Advisor), jímž se v Česku může pyšnit asi jen 300 poradců.

Jak začít učit finanční gramotnost u nejmenších dětí? Je prasátko vhodný příklad?

Jakákoliv forma odkládání finančních prostředků znamená, že je neutratíme. Takže to je dobře. U těch nejmenších dětí je dobré, aby peníze měly hmatatelně, například byly v tom prasátku, ale v pozdějším věku by dítě mělo dostávat limity kapesného. Když dáte dítěti tolik a tolik peněz na měsíc, uvidíte změnu chování velmi brzy.

Protože utratí všechny peníze a po zbytek měsíce nemá nic.

Přesně tak. Podruhé uvažuje úplně jinak. Zjistí, že když si něco odloží, tak si může další měsíc koupit něco daleko většího, na co by jinak nedosáhlo. Tento proces, který dítě zažije, je neuvěřitelnou osvětou. Některé příběhy dětí mě dostávají.

Tomáš Kresl Narodil se v roce 1984. Vystudoval obor technické lyceum na chrudimské průmyslovce. Ve Velké Británii se vypracoval až na ředitele. V Partners začal pracovat v roce 2009. Během prvních dvou let se vypracoval od nuly až na manažerskou pozici. V současném okamžiku se svým týmem spravuje finance více než 1 500 klientů. Jeho kancelář patří k nejlepším VIP poradenským kancelářím v Česku. Mateřské centrum Krůček ve Svitavách ve spolupráci s Tomášem Kreslem ve čtvrtek 10. listopadu v 16 hodin ve Fabrice pořádá workshop financí pro děti. Seminář pro dospělé s názvem Máte finance pod kontrolou se koná v pátek 25. listopadu v 16 hodin.

A to?

Na jednom workshopu jsem se málem rozbrečel. Byl tam klučina, který na tom byl finančně špatně, sociálně někde jinde než ostatní, a ze spolužáků vylezlo, že mu kupují svačiny nebo že se mu složila celá třída na výlet. Na tom chlapci bylo vidět, že to nebere jako samozřejmost a ohromně si toho váží. Jsou děti, které o nedostatku peněz vůbec neuvažují, a pak jsou děti, které mají v rodině výchovu a vědí, že je něčeho omezené množství, váží si peněz víc.

Kolik škol měsíčně navštívíte?

Jednu až dvě měsíčně. Jezdím po celém regionu, nedávno jsem byl v Pardubicích či Chrudimi. Je důležité, aby kurzy chtěli i sami kantoři. Mladí musí vědět, že peníze jsou nedílnou součástí našich životů a že je jenom na nás, jak se k nim budeme stavět a jak se budeme chovat. Dnes se to neučí. Chceme podobné kurzy nabízet více i do firem, aby zaměstnanci začali využívat nejrůznější příspěvky zaměstnavatelů a uvědomili si, jak s financemi mají pracovat. To je moje inspirace Baťou, který finanční gramotnost učil.

Pokračujete i s kurzy na středních školách?

Nejkomplikovanější jsou studenti v posledních ročnících. Obecně generace mileniálů utrácí za cokoliv. Koupí si iPhone, ale už neřeší, jestli bude mít na nájem. Pojede na dovolenou, ale už neřeší, že nebude mít jídlo na příští měsíc.

To nezní jako dobrý základ pro zvládání osobních financí.

Existují u nás dva ohromné extrémy. Jeden extrém je zmiňovaná mladá generace, která žije tady a teď a o důchodu nepřemýšlí. Zadlužuje se až neuvěřitelně. Pak jsou tady starší generace, které pro změnu nevěří financování. Pád ruské banky Sberbank tomu napomohl. Zamávalo to s důvěrou lidí ve finanční instituce podobně jako při privatizaci bank. Navíc v okamžiku začátku války na Ukrajině velké množství lidí začalo vybírat své naspořené prostředky z investičních fondů, které realizovaly ztrátu.

Ukazuje se na tom, že česká společnost na tom s finanční gramotností není nic moc?

Realita je taková, že velká část lidí má uschované peníze doma, což je to nejhorší, co mohou udělat. Až osmdesát procent lidí má špatně nastavené finance. To je například ohromný rozdíl mezi Velkou Británií, kde je profese finančního poradce vnímaná mezi top povoláními.

Jak tedy nejlépe zacházet se svými financemi?

Úplně zásadní věc je nezvyšovat si standard k aktuálním příjmům, ale vždycky žít standardem o 10 až 20 procent nižším, než je váš příjem, a peníze vhodně ukládat. To je alfa a omega. Neupínejte se na jeden finanční produkt a jednu instituci. Výhodou finančních poradců je to, že umějí na trhu vyzobat to nejlepší. Důležité je také projít si rodinný rozpočet a při sumarizaci si pomoci známým výdajovým pravidlem 10-20-30-40.

Jak jste se dostal do televizního cyklu Krotitelé dluhů?

Byl to můj sen, protože jsem neuvěřitelně hltal předešlé série. Bylo to takové dílo náhody a já jsem za tu zkušenost neuvěřitelně vděčný. Zároveň jsem si dokázal, že něco umím.

Vaše svitavská kancelář je mezi nejlepšími VIP kancelářemi Partners. Kolik takových kanceláří je?

Partners má asi 2500 poradců, já jsem v posledních třech letech byl v TOP třech obchodnících. Zároveň jsme byli vždy jako nejlepší finančně poradenská kancelář VIP Office. Dnes je jich kolem tří desítek. V deseti lidech děláme takové výsledky, jaké dělají kolegové s daleko většími týmy.