Průjezd pardubickými ulicemi zrychlí semafory, reagovat budou i na špičky

Průjezd Pardubicemi v dopravní špičce je za trest. Městu chybí obchvaty, a tak se i pár kilometrů může protáhnout na desítky minut dlouhou jízdu.

Alespoň částečné zlepšení situace však už na několika místech nabízí inteligentní semafory, které pouští ten směr, ve kterém čeká nejvíce vozů.

„Křižovatky bude možné díky jejich obnově řídit z dopravní ústředny, na dálku upravovat signalizační plány a v reálném čase regulovat aktuální dopravní situaci. Modernizace světelné signalizace by přitom měla být hotova do konce tohoto roku,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Podle náměstka primátora Petra Kvaše by modernizace světelného signalizačního zařízení měla oproti stávajícímu stavu přinést velké změny.

„Díky tomu budeme schopni v reálném čase zjistit, kde se vyskytl problém, a pružně na něj reagovat. Tato modernizace nám navíc umožní přednaplánovat signalizační plán na dobu, kdy se ve městě budou konat nejrůznější akce jako například extraligové hokejové zápasy, Pardubice na bruslích a podobně,“ doplnil politik z ODS, do jehož gesce oblast dopravy spadá.

Přístup do dopravní ústředny budou mít kromě radnice Služby města, které mají na starosti technický stav semaforů, a v případě zájmu ji bude moci využívat také Policie ČR při regulování dopravní situace.

Některé semafory byly navíc tak zastaralé, že vyžadovaly kompletní obměnu, nejen výměnu žárovek za diody, ale také nové kabely a návěstidla.

„To se týká například křižovatky ulic Jahnova a Karla IV. či ulic Pod Břízkami a Chrudimská, kde byla ještě nedávno využívána technologie stará třicet let,“ řekla Koubková s tím, že na jiných místech dělníci nahradili nejdůležitější články křižovatek, tzv. řadiče.

Některé bylo totiž nutné vyměnit za výkonnější a vylepšené o optická čidla, což umožní řídit křižovatky dle intenzity dopravy, nikoli na základě pevných signalizačních plánů.

Semafory pomohou i MHD

„Ve výsledku by navíc bylo možné díky rádiovému systému propojit tyto řadiče s jednotlivými spoji MHD a v případě výraznějšího zpoždění spojů měnit signalizační plán tak, aby daný spoj mohl své zpoždění zkrátit,“ doplnil náměstek, podle jehož slov však bude takový postup možný jen při mírném stupni dopravy, nikoli ve špičkách, kdy je kapacita silnic nad limitem.

V současné době je dokončena modernizace na křižovatkách Bělehradská - Hradecká, Masarykovo náměstí – Sukova třída, 17. listopadu – Palackého, Jana Palacha – Teplého, Chrudimská – Pod Břízkami, Dašická – Na Drážce, Karla IV. – Anenská – kpt. Jaroše, Palackého – K Polabinám, Pražská – Žižkova, Na Drážce – Blahoutova a práce postupně finišují také na křižovatce ulic Karla IV. - Jahnova.

„Upraveny byly i semafory na přechodu v ulici Kyjevská a na mostě přes Labe v Rosicích. Nyní se technici přesunou na křižovatku ulic Lexova a Teplého, kde práce odstartují během listopadu. Kompletně by modernizace celkem devatenácti světelných signalizačních zařízení měla být hotova do konce letošního roku,“ dodala Koubková.

Součástí projektu je také budování systému inteligentního parkování, který má přispět k většímu komfortu řidičů při hledání volných parkovacích míst i odlehčení dopravy v centru Pardubic.

V listopadu začne dodavatel osazovat novými přístroji parkovací místa ve městě. Na rozdíl od těch stávajících, v nových bude možno hradit parkovné i bezkontaktní kartou a dalšími bezkontaktními metodami.

„Nový systém parkování by měl obsahovat jednoduchou aplikaci, která lidi navede na určené parkoviště, které je momentálně volné. Dnes to funguje tak, že jedu do Pernerovy ulice, tam je ale plno, tak jedu přes Masarykovo náměstí do Sladkovského a tam se také nechytím, tak jedu dál a najedu deset kilometrů, než zaparkuji. I toto hledání zvyšuje intenzitu dopravy v ulicích,“ uvedl radní města a šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

10. září 2020