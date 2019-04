Na dálnici na Prahu přes objížďky. V Bohdanči spraví křižovatku

Série oprav kruhových křižovatek v regionu pokračuje. Po opravách vyžilých objezdů v Přelouči nebo Svitavách silničáři ve středu uzavřou kvůli opravě kruhové křižovatky část hlavní silnice, která Lázněmi Bohdaneč prochází.

„Je třeba opravit středový prstenec z drobné dlažby, který bude nahrazen železobetonem. Zároveň budou obnoveny asfaltové vrstvy z kruhového objezdu 20 metrů za kruhovou křižovatku ze všech výjezdů,“ řekl Bohumil Salaba z krajského odboru dopravy.

Od středy do neděle budou osobní auta, MHD a vozidla Integrovaného záchranného systému jezdit objízdnou trasou po místních ulicích, řidiči nákladních aut dojedou z dálnice do Rohovládovy Bělé a odtud budou muset pokračovat po silnicích nižších tříd přes Vlčí Habřinu do Přelouče a dále pak do Pardubic.

O víkendu se pak dočasně změní také zastávky MHD na náměstí. Lidé budou nastupovat a vystupovat u sokolovny. „V jednu chvíli by stavbou neprojely naše dlouhé trolejbusy. Proto jsme na naši nejstarší trolejbusovou linku nasadili mimořádně autobusy,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Na rozdíl od podobné opravy v Přelouči, kde se do středu již znak města, přeloučský rošt, nevrátil, vodotrysk v Bohdanči zůstane zachován.

„Nic se nemění, jen kolem středu už si silnice zasloužila opravit. Původní povrch byl z kostek a měli jsme zkušenost, že se některé pod tíhou těžké nákladní dopravy uvolňovaly,“ řekl starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek.

Přivaděč k dálnici přejde do nižší kategorie a omezí vjezd kamionům

Oprava vysloužilého kruhového objezdu je jednou z podmínek, aby vozovku mohl převzít do své správy Pardubický kraj a ponížit ji na silnici nižší kategorie, na níž se už může objevit značka znemožňující vjezd kamionům.

Pardubický kraj už podepsal s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) darovací smlouvu na převod silnice I/36 do majetku kraje. Získat by měl úsek od exitu Chýšť po mimoúrovňovou křižovatku Globus. Řidiči si cestu z Prahy po dálnici D11 do Pardubic zkracují právě tudy.

„Naším hlavním cílem je zklidnění dopravy v obcích Voleč, Rohovládova Bělá, Bukovka a Lázně Bohdaneč, které jsou zatíženy nákladní kamionovou dopravou,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Krajští silničáři 18 kilometrů dlouhý úsek podle dohody s ŘSD během tří až pěti let opraví. Chystají asi dvacítku projektů za 246 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Patří mezi ně například položení takzvaného tichého krytu, který v obcích na trase sníží hlučnost jedoucích aut, v některých místech vzniknou přechody nebo zpomalující dopravní prvky.

Kraj proto naléhá na co nejrychlejší převod silnice do svého vlastnictví. Nejvíce trpí těžkou tranzitní dopravou Lázně Bohdaneč. Kamiony projíždějí městem v blízkosti lázeňského areálu, po převodu silnice na kraj by mohl být zakázán vjezd vozidel nad 12 tun.