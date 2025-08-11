O zahájení dostavby křižovatky u chrudimské místní části informovalo ŘSD na síti X.
„Práce budou zahájeny v pondělí 11. srpna. Tři měsíce potrvá záchranný archeologický výzkum a poté bude následovat samotná realizace. Hotovo bude za rok,“ uvedlo ŘSD.
Za 76 milionů korun s DPH se řidiči dočkají vybudování tří větví mimoúrovňové křižovatky. Křižovatka na silnici I/37 u Medlešic stojí už od roku 2015, ale zatím umožňuje pouze sjezd do Chrudimi ze směru od Pardubic.
Řidiči, kteří míří opačným směrem, tedy z Chrudimi do Pardubic, jedou po staré silnici přes Medlešice anebo najedou na obchvat u Vestce, což z centra představuje asi kilometrovou zajížďku. Vedení Chrudimi soudí, že plnohodnotná mimoúrovňová křižovatka uleví dopravě ve městě i řidičům.
|
Otevřený obchvat zvýšil v části Chrudimi provoz, lidi trápí rychlí řidiči
Zakázku získala společnost Strabag v soutěži, do níž poslalo své nabídky dalších pět zájemců.
„Stavbou dojde k doplnění větví MÚK a propojí silnici I/37 se silnicemi II/324 a III/34032, a zlepší se tak doprava mezi Chrudimí a Pardubicemi,“ napsal minulý měsíc na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Léta se vedly mezi projektanty, silničáři a politiky spory o to, jak má křižovatka vypadat. Chrudim před stavbou obchvatu byla zahlcena auty, která sjížděla do města z Medlešic a ve špičkách blokovala dopravu. Část místních politiků si nepřála, aby zde plnohodnotná mimoúrovňová křižovatka vznikla.