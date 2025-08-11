Za rok hotovo. Křižovatku u Medlešic po deseti letech kompletně dokončí

Autor:
  15:15
Slovy klasika „do roka a do dne“ skončí trápení části řidičů z Chrudimi, kterým při cestách do Pardubic nezbývá nic jiného, než se proplétat ulicemi města a využít nájezd na obchvat u Vestce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo práce na dokončení mimoúrovňové křižovatky u Medlešic.
Fotogalerie4

Přes okružní křižovatku a blízký nadjezd u Medlešic půjde na obchvat Chrudimi i najet. | foto: obchvatchrudim.cz

O zahájení dostavby křižovatky u chrudimské místní části informovalo ŘSD na síti X.

„Práce budou zahájeny v pondělí 11. srpna. Tři měsíce potrvá záchranný archeologický výzkum a poté bude následovat samotná realizace. Hotovo bude za rok,“ uvedlo ŘSD.

Za 76 milionů korun s DPH se řidiči dočkají vybudování tří větví mimoúrovňové křižovatky. Křižovatka na silnici I/37 u Medlešic stojí už od roku 2015, ale zatím umožňuje pouze sjezd do Chrudimi ze směru od Pardubic.

Řidiči, kteří míří opačným směrem, tedy z Chrudimi do Pardubic, jedou po staré silnici přes Medlešice anebo najedou na obchvat u Vestce, což z centra představuje asi kilometrovou zajížďku. Vedení Chrudimi soudí, že plnohodnotná mimoúrovňová křižovatka uleví dopravě ve městě i řidičům.

Otevřený obchvat zvýšil v části Chrudimi provoz, lidi trápí rychlí řidiči

Zakázku získala společnost Strabag v soutěži, do níž poslalo své nabídky dalších pět zájemců.

„Stavbou dojde k doplnění větví MÚK a propojí silnici I/37 se silnicemi II/324 a III/34032, a zlepší se tak doprava mezi Chrudimí a Pardubicemi,“ napsal minulý měsíc na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Přes okružní křižovatku a blízký nadjezd u Medlešic půjde na obchvat Chrudimi i najet.
Stavbou dojde k doplnění větví MÚK a propojí silnici I/37 se silnicemi II/324 a III/34032, a zlepší se tak doprava mezi Chrudimí a Pardubicemi. (1. července 2025)
Hustý provoz směřující od Pardubic do centra Chrudimi po silnici I/37 by měla první část obchvatu částečně odvést.
Přes okružní křižovatku a blízký nadjezd u Medlešic půjde na obchvat Chrudimi i najet.
4 fotografie

Léta se vedly mezi projektanty, silničáři a politiky spory o to, jak má křižovatka vypadat. Chrudim před stavbou obchvatu byla zahlcena auty, která sjížděla do města z Medlešic a ve špičkách blokovala dopravu. Část místních politiků si nepřála, aby zde plnohodnotná mimoúrovňová křižovatka vznikla.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:3, hosté jdou do čela ligy. Čisté konto zkazil smolař Ševínský

Sparťanští fotbalisté jdou do čela nejvyšší soutěže. V Pardubicích zvítězili 3:1 poté, co celý zápas kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kosovský útočník Rrahmani v závěru první půle, náskok navýšili...

Supercela v Chrudimi vzala střechu domu. Prudká bouře přišla bez varování

V sobotu odpoledne se přes Chrudimsko a Pardubicko přehnala silná bouře, kterou meteorologové označili za izolovanější pravostáčivou supercelu, což je jedna z nejsilnějších typů bouří. Přestože...

Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa

Na trase budoucí dálnice D35 u Moravské Třebové už padlo šest hektarů lesa a archeologové zkoumají půdu metr po metru. Stavba dvou dálničních úseků se dvěma tunely má začít příští rok a stát do něj...

Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila

Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji na křižovatce u zábavního centra Peklo vymrštila do protisměru, kde se...

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

Za rok hotovo. Křižovatku u Medlešic po deseti letech kompletně dokončí

Slovy klasika „do roka a do dne“ skončí trápení části řidičů z Chrudimi, kterým při cestách do Pardubic nezbývá nic jiného, než se proplétat ulicemi města a využít nájezd na obchvat u Vestce....

11. srpna 2025  15:15

Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  13:16

Sedmnáctiletý chlapec nechal dopis na rozloučenou a zmizel. Neviděli jste ho?

Pardubičtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po sedmnáctiletém mladíkovi z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal dnes ráno doma dopis na rozloučenou a bez...

11. srpna 2025  12:49

Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát

Chvíli už to vypadalo na další klasiku v podání pardubických fotbalistů. Do nedělního derby v Hradci Králové vlétli, soupeře přesně podle plánu zaskočili velkou aktivitou. Jen za první půli si...

11. srpna 2025  7:47

Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila

Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji na křižovatce u zábavního centra Peklo vymrštila do protisměru, kde se...

10. srpna 2025  22:22

Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš

Protlačili se k vedení v zápase i přesto, že soupeř byl do té doby lepší. Když po přestávce naznačili zlepšení, přišlo vyloučení. „Moment, který nechápu,“ komentoval trenér David Horejš zbytečný...

10. srpna 2025  20:11

Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens

Pardubičtí fotbalisté získali ve 4. kole první bod v aktuálním ročníku Chance Ligy. Ve východočeském derby s Hradcem Králové prohrávali po gólu Petráška, ale takřka celý druhý poločas hráli v početní...

10. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  17:22

Knihovna, hala i urgent. Hledá se stavba roku v Pardubickém kraji

Do boje o titul krajská Stavba roku přihlásili investoři patnáct objektů. Seznam je pestrý. Největší je nový pavilon Pardubické nemocnice, nejmenší přístřešek v Mrákotíně.

10. srpna 2025  8:31,  aktualizováno  13:31

Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle

Na žádost kouče Davida Střihavky rozšířil Pavel Němeček před letošní sezonou realizační tým pardubických fotbalistů. Hlavnímu trenérovi měl nabídnout širší rozhled a možnost individuálnějšího...

9. srpna 2025  9:56

OBRAZEM: Sportovní park se blíží do finále. Akce opět trhá rekordy

V pardubickém parku Na Špici o víkendu vyvrcholí deváté pokračování oblíbeného Sportovního parku Pardubice. Pokud se připočte ještě první ročník, který v roce 2016 nesl název Olympijský park,...

9. srpna 2025  8:57

Pozdě ale přece. Letní kino nakonec startuje, na úvod promítne film o Smetanovi

Jubilejní dvacátý ročník pardubického letního kina v pátek večer nakonec přece jen začne. Ovšem s notným zpožděním, které zavinily problémy s financováním projektu.

8. srpna 2025  10:49

Tourigny o pardubickém angažmá: Chci toho v Dynamu vstřebat co nejvíc

Mezi pardubickými hokejovými beky mu náleží dva primáty: je z nich s přehledem nejmenší a společně s Michalem Hrádkem také nejmladší. Miguël Tourigny, kanadská posila Dynama ze slovenské Žiliny, však...

8. srpna 2025  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.