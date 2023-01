Krematorium ze Spalovače mrtvol slaví sto let, připomíná je výstava

Víte, že... Soutěže na architektonický návrh krematoria se zúčastnilo neuvěřitelných 81 návrhů. Návrh posuzovali například architekti Josef Gočár, Ladislav Machoň nebo Karel Kotten.

Stavba krematoria byla zadána firmě Ing. Karel Kohout a Jaroslav Krupař.

První obřad se v pardubickém krematoriu uskutečnil 28. září 1923 a zesnulou byla paní Marie Řezačová.

Do září 2022 bylo celkově v pardubickém krematoriu provedeno 345 182 žehů.

Pece se do 30. let 20. století se vytápěly koksem, poté svítiplynem

Původní spalovací zařízení vybudované firmou Rottenbach z Bernu bylo v provozu až do roku 1995.

Autorem vnitřní výmalby je malíř František Kysela.

Kolumbárium dokončené ve 30. letech navrhl architekt Karel Řepa.

V roce 1958 byla budova krematoria zapsána na seznam kulturních nemovitých památek, v roce 2010 byla prohlášena národní kulturní památkou.