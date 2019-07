Z bývalého výchovného ústavu v Králíkách věznice nebude, řekla Benešová

„Nechceme něco prosazovat násilím. Bylo tu referendum, byla tu složitá jednání mého předchůdce a byl tu i pan premiér. Myslí, že se to do koloritu ani nehodí. Objekt by byl možná lepší na domov důchodců nebo něco podobného,“ uvedla Benešová.

Vliv měla i odlehlost Králík. Podle ministryně by se další kapacity věznic daly získat jejich rozšířením, nikoli stavbou nových.

Benešová preferuje jiné formy trestů, například peněžité, a častější využití podmínečného propuštění.

„Moderní vězeňství se opírá o něco jiného, než abychom stavěli nové věznice,“ řekla.



Budovu Vězeňská služba předá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ji nabídne dalším státním institucím.