Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstanou ve vazbě, uvedl soud

Dva obvinění jsou z Česka, dva jsou cizinci. Vazební důvody u nich trvají kvůli obavě z jejich útěku a z pokračování v trestné činnosti. Policie v souvislosti s útokem na zbrojovku postupně zadržela 11 lidí. Osm z nich je ve vazbě v Česku, další tři jsou v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. První obviněné poslal soud do vazby na konci března, další následovali později.
|
Obvinění ze žhářského útoku v Pardubicích podali stížnosti na prodloužení vazby
Ústavní soud nedávno odmítl stížnost proti březnovému uvalení vazby, kterou podal jeden z obviněných. Vazba má podle soudu pádné a srozumitelně vysvětlené důvody. Ústavní soudci proto stížnost označili za zjevně neopodstatněnou.
Požár vypukl ve výrobní hale pardubické zbrojovky LPP Holding 20. března. Škody dosáhly stovek milionů korun. K útoku se následně přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, podle níž šlo o akci namířenou proti výrobě zbraní pro Izrael.
|
Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích
LPP Holding v minulosti oznámil plány na vývoj a výrobu dronů v Pardubicích ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle firmy však k zahájení spolupráce nikdy nedošlo. Bezpečnostní složky podle médií prověřují i variantu takzvané operace pod falešnou vlajkou, při níž může být deklarovaná skupina pouze zástěrkou pro jiný subjekt či státního aktéra.
|
20. března 2026