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Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstanou ve vazbě, uvedl soud

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  9:42
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: Policie ČR

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci...
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
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Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potvrdila rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích, podle kterého čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Vyplývá to z rozhodnutí na webu. O prodloužení vazby rozhodl Okresní soud v Pardubicích 23. července.

Dva obvinění jsou z Česka, dva jsou cizinci. Vazební důvody u nich trvají kvůli obavě z jejich útěku a z pokračování v trestné činnosti. Policie v souvislosti s útokem na zbrojovku postupně zadržela 11 lidí. Osm z nich je ve vazbě v Česku, další tři jsou v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. První obviněné poslal soud do vazby na konci března, další následovali později.

Obvinění ze žhářského útoku v Pardubicích podali stížnosti na prodloužení vazby

Ústavní soud nedávno odmítl stížnost proti březnovému uvalení vazby, kterou podal jeden z obviněných. Vazba má podle soudu pádné a srozumitelně vysvětlené důvody. Ústavní soudci proto stížnost označili za zjevně neopodstatněnou.

Požár vypukl ve výrobní hale pardubické zbrojovky LPP Holding 20. března. Škody dosáhly stovek milionů korun. K útoku se následně přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, podle níž šlo o akci namířenou proti výrobě zbraní pro Izrael.

Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích

LPP Holding v minulosti oznámil plány na vývoj a výrobu dronů v Pardubicích ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle firmy však k zahájení spolupráce nikdy nedošlo. Bezpečnostní složky podle médií prověřují i variantu takzvané operace pod falešnou vlajkou, při níž může být deklarovaná skupina pouze zástěrkou pro jiný subjekt či státního aktéra.

20. března 2026

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