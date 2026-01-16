Masér v podmínce znásilnil ve sklepě nezletilou. Ke třem letům dostal dalších šest

Autor: ,
  11:32
Se šestiletým trestem odešel ve čtvrtek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby před dvěma lety na jaře vylákal nezletilou dívku do sklepa, kde ji znásilnil. Obžalovaný byl už v roce 2022 odsouzen na tři roky s pětiletou podmínkou za to, že vsunul prst do pochvy mladé ženě, kterou masíroval. Rozsudek je nepravomocný.

Soudní síň pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Ve spisu stojí, že šestatřicetiletý muž věděl, že je dívka nezletilá, přesto ji v dubnu 2024 po vykouření cigarety před domem vylákal do sklepa, kde se s ní zamkl a přes její nesouhlas poškozenou znásilnil. Využil při tom svoji fyzickou převahu a neschopnost se mu účinněji bránit.

Podle serveru Novinky.cz by celá událost nevyplula na povrch, kdyby se dívka nepodřekla v telefonu tetě, která ji chtěla do péče. Ta o všem informovala policii, která rozběhla vyšetřování. Muž celou dobu svoji vinu popírá a podal odvolání do všech výroků, státní zástupce si ponechal lhůtu.

Nešlo přitom o první mužův sexuální útok. Jako masér znásilnil mladou ženu zasunutím prstu do pochvy. „Případ se stal v roce 2021 v kosmetickém salonu ve Vysokém Mýtě. U ženy se rozvinula posttraumatická stresová porucha. Předsedou senátu byl odsouzen na tři roky s pětiletou podmínkou,“ potvrdila mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

Masér zasouval ženě prsty do pochvy, od soudu odešel s nejdelší podmínkou

Muž měl navíc soudem zakázané provozování masérských služeb, což, jak se během vyšetřování ukázalo, porušil. Podle soudkyně Brigity Košinové obžalovaný od konce roku 2022 až do doby svého zadržení v lednu 2025 provedl jiným lidem masáž za úplatu v desítkách případů.

„Ačkoli mu byl rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích uložen trest zákazu činnosti spočívající ve výkonu živnostenské činnosti s předmětem podnikání Masérské, rekondiční a regenerační služby, jakož i s jakýmkoli podobným předmětem, a to i v pozici zaměstnance či maséra, na dobu pěti let,“ uvedla v rozsudku soudkyně.

Kromě maření úředního výkonu obviněný ve svém telefonu shromažďoval pornografické snímky nezletilých lidí.

V případě, že vrchní soud rozsudek potvrdí, půjde muž za porušení podmínky do vězení v součtu na devět let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Zámek v Litomyšli prochází velkorysou obnovou od roku 2023. Po opravách...

Lidé, kteří se mezi svátky nechali zlákat k návštěvě celoročně otevřeného zámku Litomyšl, aby si prohlédli vánočně vyzdobené interiéry, byli mile překvapeni hned po vstupu na první nádvoří. Po třech...

Masér v podmínce znásilnil ve sklepě nezletilou. Ke třem letům dostal dalších šest

Soudní síň pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové.

Se šestiletým trestem odešel ve čtvrtek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby před dvěma lety na jaře vylákal nezletilou dívku do sklepa, kde ji znásilnil....

16. ledna 2026  11:32

Po letech čekání začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat...

Pardubický kraj může odstartovat stavbu pětikilometrového obchvatu osady Zminný, který odvede tranzitní dopravu z této místní části Dašic. Soutěž, do níž se přihlásilo sedm zájemců, přinesla výraznou...

16. ledna 2026  9:39

Retardovaný muž z Chrudimska, po kterém pátrala policie, byl nalezen v pořádku

ilustrační snímek

Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrali policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku a od té doby o něm nikdo nevěděl. Policisté jej našli ve čtvrtek...

15. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  15:04

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal...

15. ledna 2026  15:01

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Srnce si v obchodním domě fotili návštěvníci. (15. ledna 2026)

Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

15. ledna 2026  14:58

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

15. ledna 2026  9:39

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:41

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Milan Engel na trati Rallye Dakar.

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou,...

14. ledna 2026  11:30

Jsme v dobré formě, těší Bryanta. A Pardubice nabraly zkušenosti z NBA

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

Basketbalové Pardubice střelecky táhne vlastně celou sezonu, s průměrem 18,1 bodu na zápas je čtvrtý nejlepší v lize a třeba teď v sobotu zatížil při jasné výhře Beksy 118:85 konto hostujícího Písku...

14. ledna 2026  11:16

Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubice mají první přesná čísla o tom, co s dopravou ve městě udělal před měsícem otevřený severovýchodní obchvat. Podle nich z centra zmizela třetina dopravy. Jediným problematickým místem tak...

14. ledna 2026  10:06

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.