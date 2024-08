Nejdražší volební kampaň v kraji plánuje hejtmanovo uskupení 3PK

Když na konci června hejtman Pardubického kraje Martin Netolický oficiálně spouštěl volební kampaň své koalice 3PK, říkal, že její rozjezd bude hodně pozvolný. „Nechceme lidi v létě otravovat politikou, to se snad ani nehodí,“ uvedl doslova.

Jestli to byla taktika, jak ukolébat soupeře, tak vyšla dokonale. S použitím jen malé míry nadsázky se dá totiž říct, že nebýt billboardů jeho partaje, lidé by snadno mohli zapomenout na to, že vůbec nějaké krajské volby jsou.

Hejtmanova tvář společně s populárními politiky z regionů zaplavila celý kraj. Ostatní zatím jen paběrkují. A má to svou logiku.

Právě místopředseda sociální demokracie chce zaplatit za kampaň nejvíce. Uskupení 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, složené ze zástupců Socdem, hnutí Společně pro kraj (Sprok) a Východočechů, počítá s přibližně pěti miliony korun. Ostatní subjekty jsou mnohem skromnější.

Třeba Koalice pro Pardubický kraj, kterou tvoří KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníci, předpokládá náklady kolem tří milionů, STAN a ODS mají připraveny zhruba dva miliony korun a ANO jen 1,5 milionu korun. Nejméně chtějí na předvolební propagaci vydat Piráti s rozpočtem 1,3 milionu korun.

Na první pohled zaujme nízká částka hlavně u hnutí ANO. Právě to dříve pořádalo kobercové nálety na výlepové plochy. Nyní zatím téměř nic, a dokonce se dá říct, že hejtman už mu moc volných atraktivních pozic ani nenechal. „Kampaň naplno rozjedeme až na přelomu srpna a září. Dříve to zatím vzhledem k prázdninám nemá cenu,“ zní z pardubické buňky ANO.

Otázka ale je, jestli si to v ostatních stranách dobře spočítali. Krajské volby jsou letos extrémně brzy, a partajím tak na pořádnou kampaň zbude jen pár dní. A to ještě v době, kdy se lidé vrací po prázdninách do běžných školních kolejí, a rodinný život jim tak zabere většinu volného času.

Ovšem třeba v ODS to chtějí udělat podobně jako v ANO. „Naše zdroje jsou omezené. I proto jsme se rozhodli, že všechny síly i peníze napneme do tří týdnů v září, kdy se podle mne bude rozhodovat. Dokonce mám pocit, že většina voličů bude volby řešit až v týdnu, kdy se budou konat. Budeme chtít být vidět, i když takový nálet plakátů jako v případě 3PK od nás čekat nemůžete,“ uvedl krajský předseda ODS a poslanec Karel Haas.

Ve formách kampaně se strany příliš neliší. Nejvíce peněz chtějí věnovat na venkovní reklamu včetně billboardů, bannerů, osvětlených vitrín a plakátů nebo na tiskoviny a jejich distribuci. Další náklady si vyžádá oslovování voličů prostřednictvím sociálních sítí nebo mítinky.

Jen o něco větší rozdíly jsou v hlavních tématech kampaně. STAN se chce zaměřit na největší problémy, které kraj trápí, a navrhnout řešení situace ve zdravotnictví, dopravě, regionálním rozvoji a udržitelnosti venkova. ANO se soustředí na dokončení výstavby dálnice D35, podporu rozvoje všech oblastních nemocnic nebo vybavení krajských škol moderními dílnami, učebnami s praktickým zázemím.

Piráti plánují přesvědčit voliče, že „změna k lepšímu je možná a je na dosah“ a že nastartují změny k lepšímu v dopravě, ve zdravotnictví a v osobě hejtmana. ODS bude přesvědčovat, že kraj musí s veřejnými prostředky rozumně hospodařit a území vyváženě rozvíjet, důležité jsou projekty a investice týkající se silnic, škol, sociální oblasti a zdravotnictví. Podobně se chce v kampani zaměřit i Koalice pro Pardubický kraj, navíc přidá téma podpory života na venkově a dostupnosti služeb.

Minulé volby v roce 2020 v kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty ze 45, podobně jako čtyři roky předtím však zůstalo v opozici. Druhé skončilo uskupení 3PK s osmi mandáty. Stejný počet mandátů měly třetí ODS s TOP 09. Čtvrtá Koalice pro Pardubický kraj získala sedm mandátů. Pátí skončili Piráti se sedmi mandáty, šestí STAN se čtyřmi zastupiteli.