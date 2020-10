Kampaň před krajskými volbami táhl v Pardubickém kraji spor lídrů

Popularita krajských voleb, k nimž v Pardubickém kraji přišlo naposledy 36 procent voličů, jen mírně překonává neoblíbené eurovolby. Krajská vláda lidi moc nezajímá a tomu odpovídala i kampaň, kterou navíc přidusil koronavirus.

O to málo rozruchu se nakonec svými střety postarali dva politici. Lídr ANO Martin Kolovratník a jednička 3PK hejtman Martin Netolický z ČSSD.

Martin Kolovratník například natočil spot, v němž stál před rozpadající se vozovkou mezi Chrudimí a Řestoky a kritizoval chystanou opravu silnice v Dolní Moravě, kde má postaveno i hejtman Netolický.



„Na pozadí takových silnic chce kraj vrazit další miliony do tichého asfaltu k lyžařskému středisku pro boháče. Proč asi? Pro mne nepřijatelné,“ uvedl Kolovratník.



Svými slovními přestřelkami oba politici dodali trochu života i do debaty lídrů v České televizi, v níž hejtman překvapil svého soupeře neobvyklou nabídkou. „Neumíte sčítat a odčítat, tady to je sčítalka a odčítalka, rád vám tu kalkulačku věnuju,“ řekl Kolovratníkovi.

A v rozhovoru pro MF DNES si Netolický znovu přisadil poté, co varoval před drancováním krajského rozpočtu. „Ať se lidé rozhodnou, zda chtějí v čele kraje bláto, nebo rozhodné a zodpovědné lidi,“ řekl.

Všechny programy jsou stejné

Pokud jde o plány stran na příští čtyři roky, celkem trefně a pravdivě je shrnul náměstek hejtmana a lídr koalice ODS a TOP 09 Michal Kortyš jedinou větou: „Všichni máme stejný program.“

Chudý Pardubický kraj musí dokončit modernizaci nemocnic, přestavbu Automatických mlýnů, stavbu přivaděčů, a když mu zbudou peníze na opravu silnic, bude to bonus. Převratné změny s prázdnou pokladnou se dělat nedají.

Jen lídr ANO Kolovratník to vidí jinak. Svými plány na velké investice a až osmimiliardový úvěr se snažil urvat větší koláč mediálního prostoru. Patrně se mu to i povedlo, byť za cenu, že se mu ostatní lídři posmívali. Zvlášť když slíbil v době pádu veřejných financí rozdávat čtyřtisícové dotace na nákup elektrokola. „Z mého pohledu si tímto krokem kupuje voliče a je to na hraně zákona,“ řekla jednička STAN Michaela Matoušková.

Krajský úředník varoval před volbou ANO

Překvapivě se proti tomu ozval i oficiální facebookový profil Pardubického kraje: „Přátelé, vidím to, dá se říci, z první ruky. Ať je Váš výběr jakýkoliv, tak u krajských voleb prosím nevolte ANO. Je to katastrofa, co pan Kolopatník udělá, aby se dostal do hejtmanství.“



Toto oznámení několik minut viselo na facebookovém profilu Pardubického kraje poté, co si pracovník tiskového odboru spletl vlastní profil s krajským.

Výhodou slibů ANO je, že je s největší pravděpodobností nebude nutné či spíše možné plnit. Případní koaliční partneři na nápady typu zakoupení 300 nových autobusů vrtí hlavou. Velkého zadlužení se navíc bojí i lidé napsaní na kandidátce hned za Kolovratníkem. „Jsem vyhlášený tím, že mám přirozený odpor k úvěrům,“ řekl při zahájení kampaně ANO starosta Chrudimi František Pilný, trojka na kandidátce.

SPD: Jsme proti inkluzi. Chceme dostatek asistentů

V předvolební debatě v České televizi se o úsměvný moment postaral lídr SPD Tomáš Fadrný, který se docela ztratil v debatě o inkluzi. „Tak proti čemu se tedy vymezujete?“ ptal se ho moderátor, poté co Fadrný odmítl inkluzi jako celek. „Proti inkluzi a rušení podpory školních asistentů,“ uvedl. „Ale ti jsou přece základem inkluze,“ dostal odpověď od Martina Řezníčka z ČT.

Lídr SPD překvapil i v anketě MF DNES, když uvedl, že do Pardubic by díky stavbě kanálu u Přelouče a splavnění Labe mohli němečtí turisté z Hamburku připlout po vodě. Originální byl i jeho návrh na podporu turistiky.



„Samozřejmě máme tu pardubický perník, ze kterého bychom mohli udělat světovou značku - a postavit třeba největší perníkovou chaloupku na světě. Ne nějakou jako chalupu, ale skutečnou chaloupku z perníku, z níž by si mohly děti uloupnout,“ uvedl.

Martin je znalec, řekl lídr ANO o svém soupeři

Třebaže v kampani tvrdilo muziku duo Kolovratník - Netolický, po volbách se oba soupeři z vládních stran mohou dohodnout a sedět v krajské vládě společně. Lídr ANO by byl pro a v rozhovoru pro MF DNES si dokonce posteskl, že na něj hejtman útočí.



„Osobně vnímám Martina jako znalce rozpočtu, věnuje se mu osm let, koaliční spolupráce s ním, pokud by byl na pozici radního pro rozpočet, by byla výborná. Mrzí mne, že cítím v jeho kampani negaci, byť tu nervozitu mohu lidsky chápat,“ uvedl Kolovratník.