Pět let poté: Krajské silnice jsou v lepším stavu, ale stále je co dohánět

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ve volební debatě České televize předminulý týden uvedl, že kraj v tomto volebním období opravil tolik silnic, že by to dalo na cestu z Ústí nad Labem do Olomouce a zpět.

MF DNES zdokumentovala stav třiceti silnic druhých tříd na hranicích kraje v roce 2019 a znovu nyní. Jasné zlepšení je vidět jen u čtyř z nich.

Ten obrázek zná většina řidičů, kteří pravidelně překračují hranici Pardubického kraje. Na jedné straně perfektní pohodlná silnice končí u tabule Pardubický kraj, kde na ně čeká drsný terén plný děr. Přejezd do sousedního kraje je patrný na první pohled například mezi II/305 z Borohrádku do Horního Jelení, kde před očekávaným zhoršením vlastností silnice alespoň varuje doplněná značka.

Z porovnání stavu třiceti silnic druhé třídy na hranicích Pardubického kraje v rozmezí pěti let vyplývá, že čtyři z nich byly v této době opraveny. V případě 18 úseků je dnes možné hovořit o tom, že jsou v přijatelném stavu. Někde je povrch kvalitní, jinde horší, ale sjízdný. Sedm zbylých komunikací, tedy zhruba čtvrtina, je ale na tom velmi špatně, a jízda po těchto silnicích je utrpením.

Kraj má méně peněz na opravy než větší kraje

Vedení Pardubického kraje opakovaně namítá, že například v porovnání se sousedním krajem Vysočina má nespravedlivě nízké příjmy a tedy méně peněz na opravy. Vláda to uznává a slíbila, že rozdělení daní změní a kraj by měl v budoucnu dostat až půldruhé miliardy navíc.

Specifická je například silnice II/327, jejíž úsek v délce necelých dvou kilometrů obklopují z obou stran středočeské části. Krátký úsek připomíná jízdu po horské dráze, na což alespoň řidiče upozorní varovná tabule.

Žádná změna k lepšímu nenastala ani po pěti letech na Choceňsku, kde do Královéhradeckého kraje míří silnice II/317 do Borohrádku a II/316 do Kostelce nad Orlicí. Královéhradecký kraj obě silnice na své straně opravil již před několika lety, což se začíná projevovat, ale stále je jízda mnohem hladší.

Tankodromy 24 procent silnic II. třídy na hranicích kraje je ve velmi špatném stavu

Nejbizarnější silnicí je II/644 na Svitavsku, která se se svým šířkovým uspořádáním na seznamu krajských „dvojek“ musela ocitnout omylem. Na úzkou a klikatou silnici, která spojuje Vranovou Lhotu a Mohelnici se bez zastavení vejdou sotva dvě vozidla vedle sebe. Vyježděné krajnice svědčí o nejedné horké chvilce.

Existují ale i výjimky, kde silnice v Pardubickém kraji jsou dokonce lepší než ty u sousedů. Jako třeba u Kojic. Na tamní nový obchvat navazuje takřka k hranici krajů kvalitní silnice II/322. Skvělé svezení zažijí řidiči na silnici II/315, která je ve výborném stavu jak v Pardubickém, tak Olomouckém kraji.

Tristní je naopak situace u Bystrého, kde modernizace silnice 362 skončila v Jedlové a dál na hranice krajů zatím nepokročila. Neutěšený stav by se měl ale brzy změnit, jelikož kraj nyní hledá firmu, která sedmikilometrový úsek opraví.

Stav silnice je dnes takový, že zalátané díry na degradované a extrémně zvlněné vozovce ničemu nepomáhají, spíše naopak. Oprava by měla stát až půl miliardy korun, Unie by mohla dát až 330 milionů. „Řidiči se po dokončení mohou těšit na kvalitní silnici,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Někde ovšem řidiči mají smůlu, ať přejedou hranici kraje z kteréhokoliv směru, nepomohou si. K žádnému zlepšení nedošlo na silnici II/312 z Hanušovic do Červeného Potoka. Drncání vozu čeká řidiče na obou stranách. Na olomoucké straně pouze přibyla cedule upozorňující na nerovnosti na dalších čtyřech kilometrech. Na pardubické stejná cedule zůstala z minulosti a ostudný úsek stále končí u odbočky na Dolní Moravu.