Neobvyklá krádež se odehrála v polovině září u jednoho z pardubických hypermarketů. Muž se tam vydal pro dvě přepravky piva, za které ale rozhodně nehodlal platit. Aby se k nim dostal, začal šplhat po vysokých stozích přepravek. Jenže všechno nešlo podle plánu a z přepravek se hned dvakrát zřítil na zem.
Záběry z bezpečnostní kamery ukazují, jak se muž pohybuje u vysokých stohů piva. Šplhá po nich, některé lahve rozbíjí, sám se přitom dvakrát zřítí k zemi. Z celé akce nakonec vyvázl s několika modřinami a řeznými ranami. Pivo se mu nakonec podařilo odnést.
Policisté přitom nemuseli po neznámém zloději dlouho pátrat. K oznámení totiž dostali také kamerové záznamy a společně s pardubickými strážníky muže brzy poznali. Následně si ho pozvali k podání vysvětlení.
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„Při výslechu se muž ke krádeži přiznal a upřesnil, že se jednalo o sázku a že si z události moc nepamatuje,“ uvedla mluvčí krajské policie Iveta Kopecká.
Ačkoliv si muž během krádeže sám přivodil nepříjemná zranění, jeho trest tím neskončil. Policisté mu za přestupek proti majetku uložili ještě pokutu.
Sázka ho tak nakonec stála nejen peníze, ale také pořádnou dávku bolesti.