Seniorka v masně na pultě ukradla peněženku, prázdnou ji pak hodila pod auto

„Z celého kamerového záznamu je jednoznačně vidět, že před tím, než seniorka peněženku odcizí, několikrát kouká směrem ke vchodovým dveřím, zřejmě proto, jestli se muž pro svoji zapomenutou peněženku nevrací. Když se tak nestane, žena zaplatí svůj nákup, peněženku si dá do sáčku a z prodejny odchází,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Jen pár vteřin na to do prodejny vchází nešťastný muž, aby se pro peněženku se značným obnosem peněz vrátil. S ní už však měla jiné plány neznámá seniorka.

Do pátrání po ní se hned zapojili chrudimští kriminalisté spolu s policisty z obvodního oddělení a měli štěstí. I když se jim nepodařilo zatím ženu ztotožnit, podařila se jim jiná věc, ze které pachatelka nadšená moc nebude.

Na jednom kamerovém záznamu ženu našli, jak se svého „lupu“ zbavuje. „Paní se objevila druhý den v Chrasti na náměstí a peněženku s doklady, ale už bez peněz, hodila pod zaparkované auto a odešla. Peněženku tam následně našel zaměstnanec obce a po provedených nezbytných úkonech byla odevzdána zpět svému majiteli,“ dodala Janovská.

Podle policie je hledané ženě s dioptrickými brýlemi nad 60 let a má šedé krátce střižené vlasy. V době krádeže měla na hlavě bílou čepici, oblečená byla do tmavé zimní bundy, modrých riflích, okolo krku měla šálu na nohou černé boty. Rozpoznávacím znakem by také mohla být ortéza na pravé ruce.

„Žádáme buď samotnou ženu, která se pozná na kamerových záznamech, nebo svědky, kteří by nám ji pomohli ztotožnit, aby nám zavolali na linku 158,“ sdělila policejní mluvčí.