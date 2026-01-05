Zdrogovaný muž skočil na benzince do nastartovaného auta, po cestě ho odřel

  12:18
Stačila chvilka zaváhání a nastartované auto s klíčky v zapalování zmizelo z trutnovské benzinky během chvilky, kdy si jeho majitel krátce odskočil do prodejny. Zdrogovaný zloděj totiž naopak nezaváhal a i přes platný zákaz řízení se vydal na výlet do Pardubic. Po cestě ještě stihl auto odřít. Pardubičtí policisté ho vypátrali u obchodního centra.
Zdrogovaný muž si „vypůjčil“ nastartované auto z benzinky. Po cestě do Pardubic ho odřel. (5. ledna 2025) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

O tom, že se neopatrnost nevyplácí, se přesvědčil majitel audi, který své nastartované auto s klíčky v zapalování nechal den před silvestrovskými oslavami stát na jedné z trutnovských čerpacích stanic a odběhl si do prodejny. Kolemjdoucí muž využil situace, usedl za volant a vydal se na cesty.

„Událostí se okamžitě začali zabývat trutnovští policisté, kteří svým kolegům i do jiných krajů rozeslali nejen informaci o krádeži vozidla, ale i fotografii podezřelého muže. Během několika hodin si kradeného vozu bez řidiče všimli policisté z pohotovostního a eskortního oddělení v Pardubicích. To bylo zaparkované v ulici Na Třísle,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Jen o chvíli později jiná hlídka pardubických policistů projížděla kolem nákupního centra, kde zahlédla muže odpovídajícího popisu hledaného. Devětatřicetiletý muž se nejprve snažil vše zapřít, nakonec to ale vzdal a sám dovedl policisty zpátky ke kradenému audi, které zaparkoval nedaleko Okresního soudu v Pardubicích.

VIDEO: Zdrogovaný a s kradeným autem zběsile ujížděl, naboural ve slepé ulici

„Policisté devětatřicetiletého muže zadrželi a předali kolegům z Královéhradeckého kraje, kteří ho následně obvinili ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné užívání cizí věci,“ dodala Kopecká.

Muž měl navíc pozitivní test na drogy a podle policie pravděpodobně usedl za volant i přes to, že měl platný zákaz řízení. Podle policie se proto může po prověření dalších okolností právní kvalifikace rozšířit.

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku"

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Zdrogovaný muž skočil na benzince do nastartovaného auta, po cestě ho odřel

Zdrogovaný muž si „vypůjčil“ nastartované auto z benzinky. Po cestě do Pardubic...

Stačila chvilka zaváhání a nastartované auto s klíčky v zapalování zmizelo z trutnovské benzinky během chvilky, kdy si jeho majitel krátce odskočil do prodejny. Zdrogovaný zloděj totiž naopak...

5. ledna 2026  12:18

Zelená brána letí jako raketa. V Pardubicích vznikla první pixelová galerie Česka

Pardubickému street artovému umělci nechybí kromě talentu ani smysl pro humor....

Původně nenápadný průchod v centru Pardubic se proměnil v první originální pixelovou galerii v Česku. Vytvořil ji místní street artový umělec Matěj Krajíček ve spolupráci s Centrem Kosatec. Prostor,...

5. ledna 2026  10:22

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

4. ledna 2026  15:55

První krok ke splavnění Labe: stání pro lodě u pardubického zdymadla

Pardubické zdymadlo

Není vyloučeno, že stát nakonec neprosadí splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi. První akce, která je součástí této velké stavby, ale začne v Pardubicích už na začátku příštího roku. Ředitelství...

4. ledna 2026  9:15

Role favorita nám svazuje ruce, vědí v Pardubicích. Zlomit to má derby s Hradcem

Hradecký Petric Alessandro brání v pohybu Petru Šafarčíkovi z Pardubic.

Nebude to tentýž soupeř, kterého pardubičtí basketbalisté 1. listopadu loňského roku před vlastními příznivci přejeli 105:73. Mančaft východočeského rivala z Hradce Králové, proti němuž hostující...

3. ledna 2026  10:58

Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích

Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky...

3. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  9:01

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

OBRAZEM: Klimatizováno okolní teplotou. Mladějovská úzkokolejka na Nový rok ožila

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská...

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská úzkokolejka. Během tradiční novoroční jízdy svezla několik desítek lidí na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět.

2. ledna 2026  15:41

Radní Pardubic se pohádali o platy v městských vodárnách, šéf bere 86 tisíc

Radnice Pardubice

Pardubičtí zastupitelé se pořádně pohádali o to, kolik by měli brát členové představenstva společnosti VAK Pardubice. Nyní to je dost.

2. ledna 2026  13:45

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  2. 1. 9:45

Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

Sanitky čekala jízda do prudkého kopce i jeho sjíždění, rychlé couvání ve...

O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš...

1. ledna 2026  16:23

