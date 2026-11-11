Ukradl auto, natankoval a chtěl ho umýt. Dřív ho dopadli policisté

Noční projížďka začala v Lanškrouně, kde muž nejprve zamířil do garáže jednoho z rodinných domů. Odtud si bez vědomí majitele odvezl elektrokolo. Dlouho na něm ale nezůstal. Cestou totiž narazil na pozemek s otevřenou bránou, za kterou bylo zaparkované auto. Rozhodl se proto pokračovat v jízdě za volantem.
Muž se nechtěl vzdát ani elektrokola, které si předtím odvezl z garáže, a plánoval ho naložit do auta. „Jenže ho vyrušila dcera majitele vozidla, která se zrovna vracela z práce, tak nestihl naložit přední kolo,“ uvedl pardubický policejní mluvčí Tomáš Dub. Majitel automobilu mezitím kontaktoval policii a nahlásil jeho odcizení.
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Po necelých devíti hodinách se ukradené vozidlo objevilo v Pardubicích, kde si ho všimla hlídka oddělení silničního dohledu. Policisté se za autem vydali a pokusili se řidiče zastavit. Ten ale jejich výzvu neuposlechl. Až po chvíli vozidlo zastavil a pokusil se policistům utéct. Daleko se však nedostal, hlídka ho dostihla a zadržela, jak zachycuje také video.
Ukázalo se navíc, že muž za volantem neměl co dělat. Až do roku 2028 totiž nesmí řídit motorová vozidla. Odmítl také podstoupit test na drogy.
Při výslechu se muž hájil tím, že si chtěl auto pouze půjčit na projížďku. Tvrdil, že po celou dobu respektoval dopravní předpisy, a dokonce na vlastní cestě doplnil palivo, protože nádrž nebyla ani z poloviny plná. Vozidlo podle svého vyjádření neplánoval trvale odcizit.
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„Kdyby ho policisté nezastavili, tak měl v plánu vozidlo umýt a někde odstavit, aby bylo brzy nalezeno,“ popsal Dub.
Auto se nakonec dostalo zpět ke svým majitelům ještě předtím, než muž stihl svůj plán uskutečnit.
Osmadvacetiletý muž je nyní obviněný z krádeže, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za tyto trestné činy mu hrozí několikaletý pobyt za mřížemi.