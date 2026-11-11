Ukradl auto, natankoval a chtěl ho umýt. Dřív ho dopadli policisté

Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Celou noc se proháněl ukradeným autem. Chtěl jsem ho umýt a vrátit, tvrdil policii

Autor:
  9:54
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Celou noc se projížděl s ukradeným autem osmadvacetiletý muž v Lanškrouně na Orlickoústecku. Během jízdy dokonce natankoval a podle svých slov měl v plánu vozidlo umýt a odstavit tak, aby ho majitelé našli. Jeho noční výlet ale skončil v Pardubicích, kde ho dopadli policisté.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Noční projížďka začala v Lanškrouně, kde muž nejprve zamířil do garáže jednoho z rodinných domů. Odtud si bez vědomí majitele odvezl elektrokolo. Dlouho na něm ale nezůstal. Cestou totiž narazil na pozemek s otevřenou bránou, za kterou bylo zaparkované auto. Rozhodl se proto pokračovat v jízdě za volantem.

Muž se nechtěl vzdát ani elektrokola, které si předtím odvezl z garáže, a plánoval ho naložit do auta. „Jenže ho vyrušila dcera majitele vozidla, která se zrovna vracela z práce, tak nestihl naložit přední kolo,“ uvedl pardubický policejní mluvčí Tomáš Dub. Majitel automobilu mezitím kontaktoval policii a nahlásil jeho odcizení.

Zloděj se přepočítal. Policistům chtěl uplavat, vrhli se za ním do studené řeky

Po necelých devíti hodinách se ukradené vozidlo objevilo v Pardubicích, kde si ho všimla hlídka oddělení silničního dohledu. Policisté se za autem vydali a pokusili se řidiče zastavit. Ten ale jejich výzvu neuposlechl. Až po chvíli vozidlo zastavil a pokusil se policistům utéct. Daleko se však nedostal, hlídka ho dostihla a zadržela, jak zachycuje také video.

Ukázalo se navíc, že muž za volantem neměl co dělat. Až do roku 2028 totiž nesmí řídit motorová vozidla. Odmítl také podstoupit test na drogy.

Při výslechu se muž hájil tím, že si chtěl auto pouze půjčit na projížďku. Tvrdil, že po celou dobu respektoval dopravní předpisy, a dokonce na vlastní cestě doplnil palivo, protože nádrž nebyla ani z poloviny plná. Vozidlo podle svého vyjádření neplánoval trvale odcizit.

Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Prahy

„Kdyby ho policisté nezastavili, tak měl v plánu vozidlo umýt a někde odstavit, aby bylo brzy nalezeno,“ popsal Dub.

Auto se nakonec dostalo zpět ke svým majitelům ještě předtím, než muž stihl svůj plán uskutečnit.

Osmadvacetiletý muž je nyní obviněný z krádeže, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za tyto trestné činy mu hrozí několikaletý pobyt za mřížemi.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Osm na jednoho. Mladíci napadli chlapce v centru Pardubic, řeší to policie

Školáci v Pardubicích napadli vrstevníka

Skupina přibližně osmi mladíků napadla na pardubické třídě Míru jiného chlapce. Útočníci ho bili pěstmi a kopali do něj. Incident zachycuje video. Případem se nyní zabývá policie, podle níž jsou...

Stovky lidí v Pardubicích demonstrovaly před divadlem, vládu káral i Večerníček

Před Východočeské divadlo v Pardubicích dorazily stovky lidí na protest proti...

Stejně jako v jiných městech i v Pardubicích se v úterý sešly stovky lidí, aby podpořily veřejnoprávní média. Nad hlavami se objevily transparenty i kreslený Večerníček se smutnou tváří a zdviženým...

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Premium
Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se...

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj....

Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze...

Celou noc se proháněl ukradeným autem. Chtěl jsem ho umýt a vrátit, tvrdil policii

Ukradl auto, natankoval a chtěl ho umýt. Dřív ho dopadli policisté

Celou noc se projížděl s ukradeným autem osmadvacetiletý muž v Lanškrouně na Orlickoústecku. Během jízdy dokonce natankoval a podle svých slov měl v plánu vozidlo umýt a odstavit tak, aby ho majitelé...

11. listopadu 2026  9:54

Plameny zachvátily přístřešek u rodinného domu, spícího majitele budili strážníci

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...

Před pořádnou výhní způsobenou požárem přístřešku v zahradě v pardubické části Ohrazenice museli strážníci ochránit evakuací obyvatele blízkých domů. Díky nasazení hasičů se podařilo požár rychle...

10. listopadu 2026  13:55

Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.

Stará silnice přes Hřebeč na Svitavsku je po vykácení nejrizikovějších stromů opět průjezdná. Lesům České republiky se podařilo v plánovaném termínu odstranit zhruba 60 stromů, které dendrolog...

9. listopadu 2026  14:03,  aktualizováno  10. 11. 13:03

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

10. listopadu 2026  11:48

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Premium
Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se...

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj....

9. listopadu 2026  18:20

Nový primátor Pardubic chce změnit fungování města. Má sloužit lidem, říká Tichý

Primátorem Pardubic se stal čtyřiatřicetiletý Ondřej Tichý (ODS). Ve vedení...

Primátorem Pardubic se v pondělí stal čtyřiatřicetiletý Ondřej Tichý (ODS). Ve vedení města bude mít pět náměstků, o jednoho více než dosud. Vládnoucí koalici tvoří pět uskupení, která mají v...

9. listopadu 2026  18:03

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.

Během nadcházející reprezentační přestávky si mohou fotbalisté Pardubic v klidu odpočinout. Ve 14. kole první fotbalové ligy totiž vyhráli na hřišti Teplic jednoznačně 4:1. A velkou zásluhu na...

9. listopadu 2026  13:35

Zabloudil v kanalizaci. Opilý tanečník ze stromu opět zaměstnal záchranáře

Čtyřiadvacetiletý muž vlezl do kanalizace v Pardubicích. Pátrání po něm trvalo...

Případ záchrany mladého muže, který minulý týden uvázl v sedmnáctimetrové výšce na stromě v Pardubicích, má pokračování. Tentokrát toho samého muže zachraňovali hasiči z kanalizace, pomoc si ze...

9. listopadu 2026  12:19

Hořký vtip, dva vlastní góly. Frťala: Snad nás neuchlácholila Deniova chvála

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Zklamaný...

Ligové Teplice se při nedělní domácí partii s Pardubicemi musely cítit jako v hořkém fotbalovém vtipu, kdy hráč přijde domů a manželka se ho ptá, jak mu to šlo. „Dal jsem dva góly, ale prohráli jsme...

8. listopadu 2026  18:25

Teplice - Pardubice 1:4, pech a zmar pro domácí, Ouattara má gólový double

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči slaví vedení nad Teplicemi.

Tepličtí fotbalisté prožili ve 14. kole Chance Ligy na domácím hřišti noční můru. V utkání s Pardubicemi zapsali hned dva vlastní góly, k tomu jeden po velké chybě Arounovi Ouattarovi darovali....

8. listopadu 2026  12:50,  aktualizováno  15:26

Vysílání jako hobby? Proč ne. Jakub Kamarád vybudoval rádio, funguje už šest let

Hlavní tváří Rádia Trojka je Jakub Kamarád.

Nemají z toho ani korunu, platí si ho z vlastní kapsy a místo honorářů je žene čistá vášeň pro éter. Pardubické internetové Rádio Trojka vzniklo za covidu ze skromného studia jako odvážný projekt...

8. listopadu 2026  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.