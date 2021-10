Pardubické koupaliště Cihelna se už rozpadá, politici schválili opravu

Vypadá to už jako pardubický evergreen. Nechat zchátrat sportoviště do takového stavu, že jeho následná oprava pak stojí jako výstavba nového areálu na zelené louce.

Politici si takový přístup zkusili již v případě zimního stadionu, Letního stadionu, chystají ho u Zlaté přilby či atletického stadionu na Dukle. A stejné je to i u koupaliště Cihelna. Jeho stav je podle Bohumila Šťastného, experta z ČVUT Praha, tristní.

„Pokud nebudete mít kvalitní vodu, kterou vám technologie zajišťuje, tak vám to koupaliště zavřou,“ uvedl s odkazem na kondici čerpadel, úpravny vody a dalších technologií, díky kterým bazény a další atrakce fungují.

Právě Šťastný pro město zpracoval analýzu toho, jak na tom městská plovárna je a co je potřeba opravit. Po jeho představení před zastupiteli bylo jasné, že se opravovat bude. Jím doložené fotografie byly vševypovídající.

„Pan inženýr nám ukazuje docela hrozné snímky, nechali jsme to opět zajít daleko,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Sám po ukázce navíc navrhl přihodit k plánované sumě dalších pět milionů korun, aby se areál mohl rozšířit o hřiště na adventure golf, které v návrhu původně nebylo. Tím se odhadovaná cena díla zvýšila na 140 milionů korun.

„V ceně je patnáctimilionová rezerva na vícepráce či možné zvyšování cen stavebních prací a materiálu,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Zatím poslední generální opravou koupaliště prošlo před 21 lety. Zastaralá je technologie, ve špatném stavu jsou i bazény. Jejich obklady drží spíše silou vůle a po každé zimě kachličky vypadají jako po bombardování.

„Je třeba tuto zásadní investici provést co nejdříve,“ řekl Bohumil Šťastný.

Koupaliště zavřou pár měsíců před volbami

„Prezentace nám ukázala, jak moc vážná ta situace je. Už letos bylo velmi složité odstartovat sezonu. Degradující stav nebylo snadné odstraňovat a správci to dělali prakticky za provozu. Budeme muset zavřít bazén i před komunálními volbami, to se nedá nic dělat,“ doplnil primátor Charvát.

Pokud později zastupitelé schválí i další kroky, v příští letní sezoně bude koupaliště zavřené a znovu se otevře až v sezoně 2023. V návrhu jsou laminované panely z nerezové oceli a tvrdého PVC na stěny bazénů, dno z PVC fólie a hrany keramické. Celé nerezové vany by stály mnohem více.

„Provozovatelé, tedy rodina Petra Ministra, nám řekli, že si už další sezonu za stávající situace neumí představit. Takže opravovat vlastně musíme,“ uvedl šéf zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa s tím, že se mu nelíbí použití méně luxusních materiálů.

„Mám strach, že to bude vypadat docela levně,“ dodal.

„V Česku je velice málo hezkých koupališť, většinou se totiž používají jednodušší betonové dlažby, které se snáze po zimě opravují. Pokud byste šli do něčeho dražšího, tak vám cena stoupne o desítky milionů korun. Naopak bych byl třeba pro to, abyste tam postavili adventure golf, to by celý areál docela zvedlo,“ radil však politikům Šťastný a ti ho poslechli.

V Pardubicích jsou koupaliště dvě, Cihelna je větší než Sluneční pláž na Olšinkách. Areál má rozlohu přes čtyři hektary. Vodní plocha je 3 500 metrů čtverečních. Najednou tam může být až čtyři tisíce lidí. Otevřeno bylo v roce 1960.

Práce by měly trvat 16 až 17 měsíců, takže by lidé měli přijít jen o jednu sezonu. To ovšem zároveň znamená, že zastupitelé musí na rekonstrukci najít peníze rychle a nejpozději v březnu práce odstartovat.

„Rekonstrukce bude trvat až 17 měsíců, proto musíme peníze v rozpočtu na stavbu najít co nejdříve. Jinak přijdeme o dvě sezony a to by bylo špatné,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.