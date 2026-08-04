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Lanškroun oživí stoletou tradici, příští rok chce otevřít nový koupací biotop

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  10:59
Lanškroun na Orlickoústecku příští léto naváže na více než stoletou tradici koupání u Dlouhého rybníka. Stavbaři v těchto měsících dokončují nový biotop, který má co nejlépe zapadnout do okolní krajiny.

Kdo se dnes jde projít kolem Lanškrounských rybníků, tomu okolí největšího z nich připomíná spíš staveniště než budoucí přírodní koupaliště. Už za pár měsíců se to má ale změnit. Areál u výpadovky na Dolní Čermnou se promění v centrum letních radovánek.

Na břehu Dlouhého rybníka v Lanškrouně roste koupací biotop. Poprvé se v něm mají lidé smočit v létě 2027. (21. července 2026)
Na břehu Dlouhého rybníka v Lanškrouně roste koupací biotop. Poprvé se v něm mají lidé smočit v létě 2027. (21. července 2026)
Na břehu Dlouhého rybníka v Lanškrouně roste koupací biotop. Poprvé se v něm mají lidé smočit v létě 2027. (21. července 2026)
Na břehu Dlouhého rybníka v Lanškrouně roste koupací biotop. Poprvé se v něm mají lidé smočit v létě 2027. (21. července 2026)
11 fotografií

„Mnozí lidé to zatím hodnotí podle staveniště. Zatím se díváme na prázdnou nádrž, probíhají velké terénní úpravy. Jsem ale přesvědčený, že až se areál zazelená, napustí se voda a všechno bude hotové, bude to vypadat úplně jinak a věřím, že biotop lidé časem přijmou pozitivně,“ reaguje místostarosta Lanškrouna Miloš Smola na některé kritické hlasy lidí, kterým vadí, jak nový areál zapadne do okolí.

Na břehu rybníka je už hotová hráz oddělující rybník od biotopu, v jehož plavecké části se už zelená těsnicí fólie. Dlažba je vidět i v neplavecké části a čilý stavební ruch panuje také na objektu, ve kterém bude strojovna a zázemí v něm budou mít i plavčíci. Hotový je už tobogan se skluzavkou a čisticí zónou. Stavbaři se nyní soustředí na budování brouzdaliště a herního potůčku pro děti.

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„Jakmile bude dokončená strojovna, biotop napustíme. Do konce října už by tam měla být vodní hladina. Technologie se vyzkouší, celý systém se odladí a pak se zazimuje,“ dodal místostarosta Smola, čímž napověděl, že areál se ke koupání otevře až příští léto.

Letní sezona podle plánu

Přestože se dokončení stavebních prací oproti původním plánům posunulo z letošního září na konec října, termín otevření pro veřejnost zůstává beze změny.

„Termín dokončení stavby byl kvůli složitosti prací posunut na konec října, ale otevření biotopu jsme od začátku plánovali až na letní sezonu 2027. Letos jsme provoz spouštět nikdy nechtěli. Areál se potřebuje zazelenat, aby byl připravený pro návštěvníky tak, jak má být,“ řekl místostarosta Lanškrouna Miloš Smola s tím, že pokud to však bude jen trochu možné, na přelomu září a října by radnice chtěla veřejnosti umožnit nahlédnout do areálu při dni otevřených dveří.

Od začátku července je u Dolního rybníka zpřístupněna již část areálu k molu. V areálu minigolfu jsou k dispozici toalety a nově je instalovaná venkovní sprcha.

Lanškrounský biotop však nebude fungovat jako běžné koupaliště, které bude mimo otevírací dobu zavřené. Po uzavření koupaliště se turnikety otevřou nebo mimo sezonu zcela odstraní a většina areálu bude znovu přístupná veřejnosti.

„Naším záměrem nebylo areál znepřístupnit. Devět až deset měsíců v roce bude prakticky bez omezení. Pouze na letní sezonu vznikne placená zóna. Pořád půjde o přírodní areál, na který jsou lidé více než sto let zvyklí,“ vysvětlil Smola, v čem bude spočívat výjimečnost lanškrounského biotopu. Přes noc má být areál z bezpečnostních důvodů uzavřen, přesná pravidla má podle radnice stanovit provozní řád.

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Souběžně se stavbou biotopu probíhá rekonstrukce restaurace, jejíž provoz bude zajišťovat školní jídelna Madoret. Restaurace, která má fungovat celoročně, bude součástí placené i neplacené zóny areálu, takže do ní bude umožněn vstup i pro ty, kteří nepřijdou za koupáním.

Ještě před dokončením stavby je jasné, že se biotop oproti původním plánům prodraží. Zatímco původní rozpočet počítal s částkou 90 milionů korun, zastupitelé nyní schválili navýšení.

„Na účtu města máme alokováno 91 milionů na biotop, na nedávném zastupitelstvu byla částka navýšena o 5,3 milionu. U restaurace za 38 milionů došlo k navýšení o 9 milionů kvůli špatné střeše, kterou jsme museli celou sundat. Dalších přibližně 20 milionů jde na nové parkoviště pro stovku aut,“ dodal Miloš Smola, který je pověřen koordinací stavby biotopu.

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